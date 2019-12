... y con mocos llegó la Navidad

Llevamos meses planeando este mes mágico, las cenas familiares y amigos, las vacaciones, alguna escapadita o excursión, y de repente: ¡¡¡¡los niños se levantan con mocos!!!.

Cómo bien sabéis, la nariz es la puerta de entrada de virus, bacterias, polvo y polen en nuestro cuerpo, y toda la mucosa que envuelve nuestras fosas nasales se encarga de batallar contra estos agentes externos.

De dicha lucha la “mucosa defensora” se inflama y produce cantidad de moscos para eliminar y aislar todo aquello que nos daña. ¿Y por qué es importante tratar la congestión en los niños si es un mecanismo de defensa? La respuesta es muy fácil: los niños no saben sonarse correctamente, especialmente desde el nacimiento hasta los dos años, y los mocos acumulados no traen nada bueno, los niños no comen ni descansan bien, están más irritables y el cuadro del niño puede empeorar por la tos e irritación de garganta producido por el goteo retronasal e incluso complicarse por infecciones como conjuntivitis, otitis o sinusitis.

El tratamiento de la congestión empieza por una buena higiene de nariz con Soluciones de limpieza nasal que fluidifique y elimine el exceso de mucosidad sin irritar ni resecar la mucosa de la nariz soluciones hipertónicas equilibrados y estandariazados (soluciones de agua natural con agua de arroz y sal del himalaya), y tratar la mucosa con Descongestivos no farmacológicos que bajen la inflamación y la proteja de forma eficaz, tolerable y segura (a base de taninos y Sal gema).

Desde la farmacia podemos ayudaros a abordar el tratamiento de la congestión nasal de los niños, y guiaros en las situaciones en las que debéis acudir al pediatra.