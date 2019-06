Protejamos nuestro bien más preciado

¿Imaginas perder a tu hijo en tan solo 24 o 48 horas? Como madre, solo de pensar que mañana puedo despertar y ya no tener a mi hijo conmigo me estremece. Como vuestra farmacéutica comunitaria tengo que informaros que a día de hoy existe la Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI), producida por una bacteria llamada Neisseria meningitidis, existiendo cuatro tipos B-A-W-C-Y, siendo el B el más común. Tiene una incidencia baja, unos 142 casos al año, pero 66 son en edad pediátrica y, a día de hoy, no es posible erradicarla.

Esta puede presentarse a cualquier edad, pero se dan más casos en los niños menores de cinco años, pudiendo causar la muerte de un niño en 24-48 horas. Aparece de forma súbita, siendo muy difícil diagnosticarla en las fases iniciales, ya que la aparición de los signos que desenmascara la enfermedad se presenta en las horas críticas para la supervivencia.

Aquellos que ganan la batalla a la enfermedad pueden tener secuelas muy graves, como la amputación de todos los miembros (brazos y piernas) y cicatrices enormes que marcará la piel de por vida. Por suerte, ya podemos vacunar contra esta enfermedad a la población y especialmente a los más pequeños. Por ello es de vital importancia la vacunación, los niños son los más indefensos ante el ataque de cualquier virus o bacteria, su sistema inmunitario es inmaduro no solo ante esta enfermedad, sino también ante todas aquellas enfermedades que se abordan con las vacunas incluidas en el calendario vacunal. El servicio de pediatría de vuestro centro de salud es el encargado de abordar y diseñar la estrategia de vacunación de los más pequeños, y en población adulta, el servicio de medicina de atención primaria.

Nosotros damos vida a nuestros hijos el día que nacen, y podemos seguir dándoles vida con la vacunación.