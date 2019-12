Llegan al mercado las lentes de contacto para corregir la presbicia diseñadas por la Universidad de Alicante

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Desde el pasado mes de octubre, las lentes de contacto para corregir la presbicia o vista cansada diseñadas por la Universidad de Alicante se encuentran en el mercado comercializadas por los Laboratorios Lenticon. La presbicia es un defecto ocular asociado a la edad -aparece generalmente entre los 40 y los 45 años- y, debido al envejecimiento del cristalino, ocasiona dificultad para ver de cerca. Hasta ahora se podía compensar con gafas progresivas, cirugía o lentes de contacto multifocales pero sin éxito en todos los casos.

Gracias a la lente creada por el Grupo de Investigación de Óptica y Percepción Visual de la Universidad de Alicante, se ha conseguido establecer patrones de adaptación en función de una serie de parámetros anatómicos y ópticos que permiten determinar qué diseño de lente es el que mejor se adecúa a las características o condiciones del ojo de cada persona.

Además, esta lente no toca la córnea en ningún punto porque se apoya en la zona escleral (parte blanca del ojo), lo que evita que se mueva cuando se usa. "Hemos conseguido una lente de contacto escleral que queda completamente fija, estable, y, además, no se nota cuando te la pones al estar apoyada en la parte del ojo menos sensible e inervada: la superficie conjuntivo-escleral", detalla el investigador de la UA, David Piñero.

Antes de su puesta en el mercado, se realizaron pruebas con varios usuarios de distintos perfiles que destacaron, entre otros aspectos positivos, "la comodidad" y la "buena calidad de visión de lejos y de cerca”.

Éxito y eficacia

La creación de esta lente multifocal personalizada, cuya fabricación no implica un desembolso económico elevado, es el resultado de un proyecto que comenzó en 2016 y que se llevó a cabo en el marco de las ayudas para "pruebas de concepto" convocadas por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Alicante. Un caso de éxito para la institución ya que se ha conseguido comercializar un producto que supone un avance en Ciencias de la Visión y un beneficio para la sociedad. “Hasta la fecha la lente se ha probado en diversos centros del territorio nacional adaptándose con eficacia en más de cincuenta casos”, apunta Piñero.

Laboratorios Lenticon es una empresa española dedicada al desarrollo y fabricación de lentes de contacto desde hace 45 años, especialmente de diseño personalizado. Comercializa sus lentes a nivel de Europa y Latinoamérica, siendo uno de los referentes en el ámbito del mercado de habla hispana.