¿Por qué no pierdo peso?

Si estás en un proceso de cambio de hábitos o pérdida de peso y no consigues llegar a tu objetivo seguramente estarás cometiendo los errores más frecuentes a la hora de perder peso que propician el fracaso de tu dieta. Todas las dietas exitosas tienen en común un pilar fundamental: el déficit de calorías. Da igual que sigas una dieta cetogénica, paleo, proteica o equilibrada, todas ellas fracasarán si no consigues establecer un déficit de calorías, es decir, comer menos de lo que gastas. Pero ¿si la clave es tan sencilla por qué no consigo perder peso?

No se trata de “comer menos”, una dieta restrictiva con una falta de nutrientes llevará a una adaptación metabólica en tu cuerpo que reducirá y ralentizará tu metabolismo, como resultado terminarás comiendo como un pajarito, pasando hambre y sin perder peso.

No estás teniendo en cuenta las calorías líquidas, los refrescos azucarados y los zumos de frutas son bombas de kcal que ingerimos sin darnos cuenta, por su bajo efecto saciante acabamos consumiendo mucha más cantidad. Para un zumo de naranja empleamos unas 3 naranjas y podemos bebernos dos vasos sin llegar a saciarnos, en cambio si comemos la naranja entera con una pieza será suficiente para sentirnos saciados.

Consumes demasiados alimentos light sin fijarte en el etiquetado, los alimentos light pueden ser un buen aliado en algunos casos o boicotear la dieta en otros. Primero por que al quitar las grasas quitamos el poder saciante del alimento, segundo porque la industria añade grandes cantidades de azúcar a este tipo de productos para compensar la reducción de la grasa y que el producto siga siendo palatable y tercero porque al pensar que es light y “engorda menos” tendemos a comer mayor cantidad de ese producto que de su versión normal.

Sustituyes alimentos reales por comidas sustitutivas como barritas o batidos, el primer ingrediente y en mayor cantidad de este tipo de productos suele ser el azúcar, su consumo genera un pico alto de azúcar en sangre que aumenta la sensación de hambre y las reservas de grasa a largo plazo en el cuerpo.

Cenas solo fruta, la cena es la última comida del día y debe ir dirigida a la recuperación muscular para ello es fundamental incluir una ración de proteína en esta comida (carne, pescado, huevos, tofu, soja). Además si cenas tan poco te levantarás con mucha hambre y acabarás ingiriendo demasiadas calorías en el desayuno.

No controlas las raciones de los alimentos, como ya hemos comentado la clave principal es el déficit de kcal, es importante tanto la calidad de los alimentos como la cantidad. Hay alimentos como los frutos secos, el aguacate o el aceite de oliva que resultan muy interesantes a nivel nutricional y saludables pero también aportan muchas kcal, por ello el no controlar la ración de estos alimentos puede llevarte al fracaso en tu dieta.

