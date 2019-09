¿Cómo soluciono mi dolor de talón?

Según datos recientes, hasta un 10% de la población adulta en España sufre o sufrirá alguna vez dolor en el talón, conocido generalmente como talalgia. Dicho de otra manera, más de 4 millones de españoles padecerán esta molestia tan incapacitante con la consiguiente pérdida en la calidad de vida que ello supone, lo que convierte a esta patología en un frecuente motivo de consulta al podólogo.

Popularmente y de manera habitual ha existido la creencia de que el dolor de talón se debía a la presencia del conocido como “espolón”, término que en los últimos tiempos ha sido sustituido por el de “fascitis”. Y si, efectivamente un porcentaje elevado de los casos de dolor de talón tienen su causa en la lesión de la fascia plantar. Pero en la actualidad y gracias a los avances en investigación en el campo de la podología ya sabemos que un gran número de casos de dolor en esta zona se debe, por ejemplo, a pequeños atrapamientos nerviosos, a fracturas óseas o a lesiones tendinosas y que la genética de cada paciente juega un papel fundamental y decisivo.

Con causas tan diversas que producen una talalgia, es lógico que se hayan desarrollado tratamientos cada vez más específicos, más especializados, con los que poder resolver lo que antes se trataba únicamente con una infiltración de corticoide y una talonera de silicona. Este hecho remarca la importancia de obtener un correcto diagnóstico diferenciador de ese dolor en el talón: NO TODOS LOS DOLORES SON IGUALES NI SE CURAN IGUAL. Poder realizar en la propia consulta y en el momento pruebas tan inmediatas e informativas como una ecografía o una radiografía es definitivo para alcanzar la correcta causa del problema.

Cada vez cobra mayor importancia el hecho de que un tratamiento, la solución a un problema de salud, no conlleve cambiar nuestros hábitos diarios, no suponga una baja laboral, no genere un dolor que incapacite a la persona. Las técnicas mínimamente invasivas nos permiten solucionar cualquier tipo de talalgia con el menor daño posible y sin restar autonomía al paciente, lo que las convierte en un potente recurso para resolver este frecuente problema.