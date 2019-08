¿Dónde comer este verano en Campello y Sant Joan d'Alacant?

En las siguientes páginas recopilamos una guía útil que os ayudará a encontrar el mejor lugar donde organizar una velada estos días de agosto. La comarca esconde numerosos lugares por descubrir, cada uno con una personalidad única y un encanto singular.

Las propuestas son casi infinitas, con mucha cocina mediterránea pero también una apuesta por la gastronomía de otras provincias españolas o por productos más exóticos.

Aprovecha el verano para que tu paladar conozca nuevos sabores.

Consulta lo que cada establecimiento hostelero puede ofrecerte en los municipio de Sant Joan y El Campello, organizando un recorrido gastronómico muy recomendable.

¿Dónde comer en Sant Joan d'Alacant?

¿Dónde comer en El Campello?

¿Sabes ya donde vas a comer este verano?

EL CAMPELLO

Club Náutico El Campello

El Restaurante del Club Náutico Campello es una apuesta segura si lo que quieres es disfrutar de un sabor tradicional de cocina mediterránea en un entorno incomparable ya que cuenta con la mejor vista del puerto deportivo de El Campello. Sus arroces, mariscos y pescados frescos, calderos son famosos por estar confeccionados a partir de un producto de calidad.

Además hay que poner de relieve que su servicio es exquisito con el trato al cliente. Atrévete a descubrir la esencia mediterránea en cada plato.

The restaurant of Club Náutico Campello is a safe bet if you want to enjoy a traditional flavor of Mediterranean cuisine in an incomparable environment as it has the best view of the marina of El Campello. Their rice, seafood and fresh fish, “caldero” (a tipical are famous for being made from a quality product. In addition it is necessary to emphasize that its service is exquisite with their clients. Dare to discover the Mediterranean essence in each dish.

Bar de Kriss

Una agradable terraza en la Avenida de Alcoy, a escasos metros de la playa de Carrelamar de El Campello donde disfrutar de sus especialidades en tapas variadas entre las que se encuentran los caracoles y las ancas de ranas. También nos ofrecen tablas de quesos, verdura a la plancha, gambas al ajillo. Además cuentan con deliciosas pizzas y hamburguesas.

They have a pleasant terrace on Avenida de Alcoy, a few meters from the beach of Carrelamar de El Campello. There you can enjoy their specialties a big amount of homemade tapas among which are snails and frogs legs. They also offer cheese tables, grilled vegetables, garlic shrimps. They also have delicious pizzas and hamburgers.

Avenida de Alcoy, 14 El Campello - Tel: 674 862 778

El Rancho de la Patata

El Rancho de la Patata, un establecimiento que ha introducido un concepto diferente en el sector de la hostelería no solo en El Campello sino en la comarca y que le ha valido el beneplácito del público y crítica, no en vano poseen el certificado de comercio excelente de Trip Advisor. El Rancho de la Patata nos presenta sus patatas rellenas como su principal especialidad. Son famosas sus patatas asadas rellenas con carne, cebolla y aji molido o con queso cheddar, emmenthal y bacon; o la patata especial, la cual puedes confeccionar a tu gusto combinando 5 ingredientes de tu elección. También podrás acompañar tus patatas con algo de carne para picar y dipear con sus tablas de taquitos de magro de cerdo o sus taquitos de pechuga de pollo. En su establecimiento de El Campello, en pleno paseo marítimo a pie de playa, nos ofrecen servicio inmejorable. El Rancho de la Patata es un clásico que este año cumple su 25 años cuidando a sus clientes con un trato servicial y profesional. Si los conoces sabes de lo que hablamos y si no ¿a qué estás esperando?.

l Rancho de la Patata is an establishment that has introduced a different concept in the hostelry sector not only in El Campello but in the region and that has earned the public and critic's approval, not in vain they possess the excellent trade certificate of Trip Advisor. "El Rancho de la Patata" presents its stuffed potatoes as its main specialty. Their roasted potatoes stuffed with meat, onion and ground "aji" or with cheddar cheese, emmenthal and bacon are famous; or the special potato, which you can make how you like by combining 5 ingredients of your choice. You can also accompany your potatoes with some meat to chop and dip with their tables of pork lean or their chicken breast.At their establishment in El Campello, on the seafront on the beach, they offer us unbeatable service.El Rancho de la Patata is a classic that this year celebrates its 25th anniversary taking care of its clients with a helpful and professional treatment. If you know them, you know what are we talking about and if not, what are you waiting for?

C/ San Vicente, 24 (Paseo Marítimo) El Campello - Tel: 965 050 003 - 600 492 546

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Els Foguers de Pablo

Este restaurante cuenta con una magnífica terraza frente a la playa de la Almadraba de El Campello donde disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea con toques de autor. De martes a viernes cuentan con un atractivo menú del día que incluye tres entrantes (una ensalada, un entrante caliente, y una sopa), una carne o un pescado o una pasta a elegir e incluye postre y café. Del resto de la carta destacan sus carnes a la brasa y sus originales hamburguesas caseras (de carne, pollo, codillo de cerdo o pescado) y un interesante menú degustación en el que descubrirás esos sabores de los platos tradicionales con un toque diferente y un factor sorpresa muy interesante. Destacar, en este sentido, sus calamares a la andaluza, maridados en su propia tinta y acompañados con un all i oli de pimiento rojo asado.

This restaurant has a magnificent terrace facing Almadraba beach in El Campello where you can enjoy the best Mediterranean cuisine with signature touches. From Tuesday to Friday they have an attractive menu of the day that includes three starters (a salad, a hot entree, and a soup), a meat or a fish or a pasta to choose and includes dessert and coffee. From the rest of the offer they highlight their grilled meats and their original homemade hamburgers (meat, chicken, pork knuckle or fish) and an interesting tasting menu in which you will discover those flavors of traditional dishes with a different touch and a very interesting surprise factor. Highlight, in this sense, their Andalusian squids, paired in their own ink and accompanied with an alli oli of roasted red pepper.

Av. Almadraba, 9 (Pueblo Español) El Campello - Tel: 966 209 539

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Heladería Turronería Jijona

La Heladería Jijona cuenta con una larga tradición de más de 10 años en el municipio de El Campello pero de casi 30 en el sector heladero. Una experiencia que se nota cuando probamos sus productos pues elaboran sus propias cremas heladas en donde nos presentan los sabores tradicionales de siempre con las últimas tendencias y los más buscados por los niños, como este año en el que como novedad han confeccionado un divertido helado de "Unicornio". Además, nos ofrecen sus granizados tradicionales y novedosos como el de capuccino, yogurt o un apetecible granizado tropical con limón, naranja y zanahoria. Pruébalo hoy mismo en su agradable terraza. Además encuentra en este establecimiento durante todo el año el delicioso turrón artesano: turrón de alicante, de Jijona yema tostada…

"La Heladería Jijona" (Ice Cream Shop) has a long tradition of more than 10 years in the municipality of El Campello but almost 30 in the ice cream sector. An experience that shows when we taste their products because they make their own ice creams where they present us the traditional flavors and also, the latest trends and the most demanded by children, such as this year in which as a novelty they have made a fun ice cream of "Unicorn". In addition, they offer us their traditional and innovative "granizados" (slushies) such as cappuccino, yogurt or an appetizing tropical slush with lemon, orange and carrot. Try it today on its pleasant terrace. Also find in this establishment throughout the year the delicious artisan Turrón: de Alicante, Jijona, toasted yolk ...

C/ Jacinto Benavente, 17 Esq. Av. Alicante Playa Muchavista - El Campello - Tel: 633 907 002

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Hotel JovA

En JovA Hotel queremos darte la bienvenida a nuestro pequeño oasis en el paseo marítimo de El Campello. Nuestra cocina está abierta todo el día. Productos locales de gran calidad y mucha pasión son la base de nuestra cocina. Te invitamos a que disfrutes de nuestro buffet desde las 08:00 de la mañana, (abierto para todo el público), o si prefieres tomar un coctel bien elaborado, la zona del chill out se convertirá en tu lugar favorito con sus cómodos asientos.

At JovA Hotel we want to welcome you to our little oasis on the seafront of El Campello. Our kitchen is open all day. Local products of great quality and passion are the foundations of our cuisine. We invite you to enjoy our buffet from 08:00 in the morning, (open to the public), or if you prefer to have a well prepared cocktail, the chill out area will become your favorite place with its comfortable seats.

Sampere, 39-41 El Campello - Tel: 966 292 929

× 1 de 14 Ampliar × 2 de 14 Ampliar × 3 de 14 Ampliar × 4 de 14 Ampliar × 5 de 14 Ampliar × 6 de 14 Ampliar × 7 de 14 Ampliar × 8 de 14 Ampliar × 9 de 14 Ampliar × 10 de 14 Ampliar × 11 de 14 Ampliar × 12 de 14 Ampliar × 13 de 14 Ampliar × 14 de 14 Ampliar Prev Next

La Espiga Restaurante

Los amantes de la buena pizza y las pastas caseras ya conocen el restaurante La Espiga en el paseo marítimo de El Campello. Un restaurante de larga tradición y de clientela fiel que sabe apreciar una masa de pizza casera y una pasta artesanal. Y es que en La Espiga cuidan al detalle la calidad del producto, apostando por los ingredientes frescos. Así son memorables sus pizzas pero en especial destacamos su Calzone, muy demandada. También merece una mención especial su salsa Bolognesa con ingredientes naturales y frescos. Además La Espiga destaca por la elabaroción de sus postres caseros al 100%. Aquí probarás un Tiramisú, una tarta de queso o una Creme Brulee como nunca lo has hecho. Si no los conoces ¿a qué esperas?.

Lovers of good pizza and homemade pasta already know the restaurant "La Espiga" on the seafront of El Campello. A restaurant with a long tradition and a loyal clientele who knows how to appreciate a homemade pizza dough and a handmade pasta. "La Espiga" take care of the quality of the product in detail, betting on fresh ingredients. That's how their pizzas are memorable, but we especially highlight their Calzone, much in demand. Also, its Bolognese sauce with natural and fresh ingredients, deserves a special mention. "La Espiga" stands out for the elaboration of its 100% homemade desserts too. Here you will try a Tiramisu, a cheesecake or a Creme Brulee as you have never done before. If you don't know them, what are you waiting for?

C/ San Vicente, 101 El Campello - Tel: 965 634 447

La Freiduría Andaluza

Descubre este establecimiento típico de El Campello de cocina mediterránea. Está especializado en sabrosas y crujientes frituras de pescado y arroces. Todo lo que nos ofrecen son elaboraciones caseras, incluso el pan y los postres. Te recomendamos que pruebes su arroz del senyoret, su arroz meloso o la fideuà, muy recomendable.

Discover this typical restaurant of El Campello with Mediterranean cuisine. It specializes in tasty and crispy fried fish and also delicious rice. All their food is homemade preparations, including bread and desserts. We recommend you to try their "senyoret rice", their "meloso rice" or "fideuà", highly recommended.

Av. Alcoy, 16 El Campello - Tel: 965 631 620 - 652 115 551

× 1 de 6 Ampliar × 2 de 6 Ampliar × 3 de 6 Ampliar × 4 de 6 Ampliar × 5 de 6 Ampliar × 6 de 6 Ampliar Prev Next

Las Tapitas de Lucía

Un lugar muy recomendable para tapear por sus elaboraciones caseras. Buenas croquetas y croquetones hechas por ellos mismos, magro con tomate, callos, oreja, chopitos, calamares y una excelente ensaladilla. Prueba sus pulpitos a la gallega o si quieres comer no dejes de probar sus hamburguesas, sandwiches o carnes al centro como el entrecot, solomillo y las chuletas de cordero. Además comparte con amigos un cubo de 7 quintos y acompáñalo con una tapa a elegir.

A highly recommended place to tapas for their homemade elaborations. Good croquettes and "big size croquettes" made by themselves, lean meat with tomato, "callos", "oreja", chopitos, squid and an excellent "ensaladilla"(potato salad). Try their "pulpitos a la gallega" or if you want to eat do not forget to try their hamburgers, sandwiches or meats to share such as steak, sirloin and lamb chops. Also share with friends a cube of 7 fifths of beer and accompany it with a "tapa" to choose.

C/ Alcalde Oncina Giner, 3 El Campello - Tel: 965 295 671

Patagonia Grill & Coffee

Disfruta en su agradable terraza a pie del mar mediterráneo de sus especialidades argentinas, empezando por su carne de ternera Angus de la que nos ofrece sus mejores cortes, picaña, solomillo, lomo alto (entrecot)… Una carne de intenso sabor y de extrema jugosidad que te sorprenderá. Además son muy recomendables sus especialidades en pastas caseras y postres artesanos como sus tartas o panqueques caseros.Además en su terraza disfruta de su amplia variedad de cervezas nacionales y de importación o saborea y disfruta del aroma de su excelente café Illy de alta gama. Sin duda un lugar imprescindible para disfrutar este verano.

Enjoy in its pleasant terrace near of the Mediterranean Sea its Argentine specialties, starting with its Angus beef which offers us its best cuts, picaña, sirloin (solomillo), tenderloin (entrecot)... Angus meat has an intense flavor and extreme juiciness That will surprise you. In addition, their specialties in homemade pasta and handmade desserts such as their homemade cakes or "panqueques" are highly recommended.Also on your terrace enjoy its wide variety of national and imported beers or savor and enjoy the aroma of its excellent high range Illy coffee. Undoubtedly an essential place to enjoy this summer.

C/ San Vicente, 98 (Paseo Marítimo) El Campello - Tel: 865 683 853

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Piazzolla, Pizza, Pasta y Tapas

Un agradable rincón en medio del Paseo Marítimo de El Campello, situado a pie de playa de la que disfrutarás desde su agradable terraza. Nos presentan una cocina mediterránea con toques internacionales. Son muy apreciadas entre sus clientes las carnes a la brasa y sus pescados al horno con salsa de gambas. También cabe destacar sus pizzas y amplia variedad de tapas en las que no hay que dejar de probar sus almejas marinera o sus gambas al ajillo. Todo de elaboración propia al más puro estilo casero, como su trato, muy familiar y agradable.

A pleasant corner in the middle of the Paseo Marítimo de El Campello near to the beach that you will enjoy from its pleasant terrace. They make a Mediterranean cuisine with international touches. Grilled meats and baked fish with shrimp sauce are highly appreciated. Also noteworthy are their pizzas and wide variety of tapas in which you should not miss trying their seafood clams or garlic shrimps. All their food is homemade style, and the service treatment is very familiar and pleasant.

C/ San Vicente, 72 (Paseo Marítimo) El Campello - Tel: 965 508 191

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Restaurante Casa Alfredo

Casa Alfredo cuenta con una agradable terraza, con vistas al Parque, donde disfrutar de su menú diario y económico. No te pierdas sus deliciosas tapas caseras e innovadoras, sin olvidarnos de recomendar una de sus especialidades más demandadas por sus clientes, el exquisito rabo de toro. Ofrecen todos los días pescado fresco, boquerones, mejillones y los fines de semana disfruta del delicioso marisco fresco. Visítales en la calle Joan Baptista Basset i Ramos, 5. El establecimiento abre sus puertas a las 10:00 hasta la finalización de comidas sobre las 16:30 y luego nos ofrece un servicio de cenas a partir de las 20h (los martes cierran por descanso).

Casa Alfredo has a nice terrace, overlooking the Park, where you can enjoy your daily and economic menu. Do not miss their delicious and homemade tapas, without forgetting to recommend one of their specialties most demanded by their customers, the exquisite oxtail stew. They offer fresh fish, anchovies, mussels every day and on the weekends enjoy the delicious fresh seafood. Visit them in the street Joan Baptista Basset i Ramos, 5. The establishment opens its doors at 10:00 until the end of meals around 16:30 and then offers a dinner service from 8:00 pm (Tuesdays close for rest).

C/ Joan Baptista Basset I Ramos, 5 El Campello - Tel: 865 688 103

Restaurante Casa Mariano

Casa Mariano es historia viva de la hostelería de El Campello. El propio Mariano, gerente del establecimiento cuenta con una experiencia de más de 50 años en el mundo de la hostelería, en el año 1977 estuvo al frente de un establecimiento hostelero en el municipio y desde hace más de 12 años en esta casa por lo que conoce todos los secretos de la profesión. Y eso se nota en su buen hacer. Sus arroces son muy apreciados y entre ellos cabe destacar su arroz con pulpo y el arroz meloso con pata. Pero en su carta observamos otras especialidades como las carnes a la piedra, el pulpo a la parrilla o la lubina a la sal.

Casa Mariano represents the living history of the El Campello restoration industry. The owner, Mariano, manager of this restaurant, has an experience of more than 50 years in the world of hostelry. In 1977 he was in charge of a restaurant in the municipality and, since more than 12 years has this house. Thats why he knows all the secrets of the profession. And that shows in his good work. Their rices are highly appreciated and among them it is worth mentioning their rice with octopus and the "meloso rice with pig feet". But in his letter we observe other specialties such as stone meats, grilled octopus or sea bass with salt.

C/ San Vicente, 86 (Paseo Marítimo) El Campello - Tel: 965 632 303

× 1 de 7 Ampliar × 2 de 7 Ampliar × 3 de 7 Ampliar × 4 de 7 Ampliar × 5 de 7 Ampliar × 6 de 7 Ampliar × 7 de 7 Ampliar Prev Next

Restaurante Els Bessons

Desde el año 1972 este mítico restaurante de El Campello viene ofreciendo a sus comensales una cocina tradicional y casera con buenos ingredientes. Es ahí, precisamente donde radica su éxito además de por preparar un auténtico y delicioso caldero campellero (por encargo) y exquisitos arroces de todo tipo: a banda negro, con pulpo…

Since 1972 this mythical restaurant of El Campello has been offering to their guests a traditional and homemade cuisine with good ingredients. It is there, precisely where its success lies in addition to preparing an authentic and delicious "Caldero Campellero" (delicious stood of fish and rice), on request, and exquisite rice dishes of all kinds: black,"a banda", with octopus ...

C/ San Ramón, 36 El Campello - Tel: 965 631 292

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Restaurante Mi Arrocito

En su espectacular terraza podrás degustar sus deliciosos arroces, su especialidad. También son inmejorables sus carnes -entre las que destaca el suculento entrecot o las chuletitas de cordero lechal- y su pescado fresco procedente de nuestra bahía es una auténtica delicia -lubina, dorada o calamar nacional. Si degustar estos platos en su romántica terraza es un auténtico placer, no lo es menos en el interior del local climatizado exquisítamente decorado con una ambientación muy marinera.

In its spectacular terrace you can taste its delicious rice dishes, its specialty.They are also unbeatable their meat -among which highlights the succulent entrecote or suckling lamb chops- and their fresh fish from our bay is an authentic delicacy -lubina, dorada or national squid. If taste these dishes at its romantic terrace is a real pleasure, not least it is in the interior of the heated room exquisitely decorated with a very marine atmosphere.

C/ San Vicente, 5 (Paseo Marítimo) El Campello - Tel: 965 772 084

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Restaurante Pizzería Ciao Ciao Da Vito

Fundado en el año 2007, se ha convertido en un referente gastronómico por la alta calidad de la materia prima con la que elaboran sus platos los cuales lograrán transportarte a la auténtica Italia. Cuentan con horno de leña y sus platos están elaborados con auténtica materia prima italiana lo que resulta un deleite para su paladar.Sus especialidades son Pizzas a la leña, carnes a la leña, asados a la leña, ensaladas y Risotto Italiano.Además disponen de un espacio para celebraciones de todo tipo de eventos y realizan menús personalizados. Puedes seguirles en Facebook para estar al tanto de sus novedades. Restaurante Pizzeria Ciao Ciao Da Vitto, tu restaurante de confianza en El Campello.

Founded in 2007, it has become a gastronomic reference for the high quality of the ingredients with which they prepare their dishes which will transport you to the real Italy.They have a wood oven and their dishes are made with authentic Italian ingredients which is an authentic delight.Their specialties are Pizzas, meats and other roasts in his wood oven, also salads and Italian Risotto.They also have a space for celebrations of all kinds of events and they made personalized menus.Pizzeria Ciao Restaurant Ciao Da Vitto, your trusted restaurant in El Campello.

C/ San Bartolomé con C/ Virgen del Carmen (Frente al Lidl) - El Campello - Tel: 965 635 301

Restaurante Singapore Garden

Singapore Garden en la Coveta Fumà realiza una cocina especializada en los sabores del sudeste asiático y concretamente platos típicos de Singapur.Para iniciarnos en este exótico viaje gastronómico podemos comenzar con los deliciosos Dim Sum, de gambas y carne, realizados al momento. También es delicioso su Pollo Teriyaki y su Ternera en salsa satay sin olvidarnos de los populares Wan Tun fritos o Dumplings. Además, bajo encargo podrás disfrutar de su famoso Pato Pekin o el magnifico Chili CrabSingapore Garden cuenta con menús a precios excelentes y está localizado en una zona de calas del municipio cuya visita es muy recomendable.

Singapore Garden in the Coveta Fumà makes a cuisine specializing in the flavors of Southeast Asia and specifically typical dishes of Singapore.To start off on this exotic gastronomic trip we can beging with the delicious Dim Sum, prawns and meat, made at the moment. Also delicious is your Chicken Teriyaki and their Veal in satay sauce without forgetting the popular fried Wan Tun or Dumplings. In addition, under request you can enjoy its famous Pekin Duck or the magnificent Chili CrabSingapore Garden has menus at excellent prices and is located in a zone of small natural beaches of the municipality whose visit is highly recommended.

C/ Montnegre, 10, Coveta Fumá El Campello. Tel: 965 638 877

Restaurante Tapería El Tapeo

Si hablamos de tapas y arroces en el paseo marítimo de El Campello hablamos del restaurante El Tapeo. Cuentan con una gran variedad de nuestro plato estrella pero nos recomiendan el arroz marinera con gamba, el arroz alicantino que combina pollo y marisco, el arroz a banda y el delicioso arroz negro.Entre su enorme variedad de tapas no dejes probar la berenjena rebozada con tempura y una deliciosa salsa con miel de caña elaboración propia.

If we talk about tapas and rice dishes on the seafront of El Campello, we are talking about "El Tapeo" restaurant. They have a great variety of our star dish, the rice, but we recommend "Seafood Rice" with shrimp, "Alicante rice" that combines chicken and seafood, "A banda Rice" and their delicious "Black Rice".Among its huge variety of tapas do not miss the eggplant battered with tempura and a delicious sauce with cane honey made by themselves.

C/ San Vicente, 49 El Campello - Tel: 965 632 309

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

El Casino de Campello

Este establecimiento de gran tradición en el municipio de El Campello, nos presenta aires nuevos. Por un lado mantiene su gran tradición en la preparación de excelentes arroces de todo tipo.

Su oferta gastronómica pasa por ofrecer excelentes tapas tradicionales con un toque diferente, donde destaca la ensaladilla rusa, sus calamares a la andaluza, y su berenjena frita con miel de caña. Además nos ofrecen muy apetecibles bocadillos.

El Casino se encuentra en la plaza de la rana de El Campello, muy próximo a la Casa de Cultura, por lo que es el lugar ideal para tomar algo antes o después de los espectáculos.

This establishment has a great tradition in the municipality of El Campello and, now presents us new airs in their cuisine. On the one hand they maintains its great tradition in the preparation of excellent rice dishes of all kinds.

Their gastronomic offer goes through offering excellent traditional "tapas" with a different touch, which highlights the "ensaladilla rusa", its Andalusian squid, and its fried eggplant with cane honey. They also offer very appetizing snacks.

The Casino is located in the "Plaza de la rana" of El Campello, very close to the "Casa de Cultura",which is the ideal place to have a drink before or after the shows.

Plaza de la Constitución, 1 El Campello - Tel: 965 630 623

× 1 de 8 Ampliar × 2 de 8 Ampliar × 3 de 8 Ampliar × 4 de 8 Ampliar × 5 de 8 Ampliar × 6 de 8 Ampliar × 7 de 8 Ampliar × 8 de 8 Ampliar Prev Next

Tapería Las Dos Calles

Descubre una manera diferente de tapear en "Dos Calles". En su agradable terraza cercana a la playa y al parque municipal disfruta todos los días de su marisco cocido y de sus deliciosas tapas en donde destaca una original ensaladilla con una deliciosa mayonesa de aceitunas. Además son muy recomendable sus salazones de primera calidad, su salmorejo y sus tostas, especialmente la vegetal y la de aguacate con boquerón.

Discover a different way of eat "tapas" in "Dos Calles". In its pleasant terrace near to the beach and the municipal park you can enjoy every day of its cooked seafood and its delicious tapas where an original salad with a delicious olive mayonnaise stands out. They are also highly recommended their premium "salazones" (salted and dry fish), salmorejo and tostas, especially vegetable and avocado with anchovies.

Carrer La Mar, 18 El Campello - Tel: 966 041 227

× 1 de 4 Ampliar × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

Restaurante Ana y Más

Un extraordinario lugar donde disfrutar de los mejores productos franceses de la región de Saboya y Alta Saboya, quesos, Foie Gras de Canard, vino,Champagne, cerveza de importación… en un marco incomparable,su terraza del paseo marítimo de El Campello en la que son bienvenidos los animales de compañía. También cuentan con una zona para niños y menús especiales para ellos y un delicioso helado italiano. Disfruta este verano de sus desayunos, almuerzos y meriendas en este lugar.

An extraordinary place to enjoy the best French products from the Savoie and Haute-Savoie region, cheeses, Foie Gras de Canard, wine, Champagne, imported beer ... in an incomparable place, their terrace in the seafront of El Campello where animals are welcome. They also have a children's area and special menus for them and a delicious Italian ice cream. Enjoy this summer your breakfast, lunch and snacks in this place.

Paseo San Vicente, 113 El Campello - Tel: 649 865 617

Arrocería Las Lanzas

Si de arroces hablamos no puedes dejar de probar cualquiera de las especialidades que te ofrece Arrocería Las Lanzas, desde el sencillo y sabroso arroz de magro con verduras hasta el espectacular arroz caldoso con bogavante. Todo ello acompañado de unas vistas espectaculares y de un esmerado servicio de comedor.

If we talk about rice, you can not miss any of the specialties offered by Arrocería Las Lanzas, from the simple and tasty lean mest with vegetables rice to the spectacular rice with "bogavante"(a kind of lobster). All accompanied by spectacular views and a careful dining service.

C/ Pinos, 8, Urb. Las Lanzas (Playa Muchavista) El Campello - Tel: 965 656 348

× 1 de 8 Ampliar × 2 de 8 Ampliar × 3 de 8 Ampliar × 4 de 8 Ampliar × 5 de 8 Ampliar × 6 de 8 Ampliar × 7 de 8 Ampliar × 8 de 8 Ampliar Prev Next

Bar Restaurante La Fonda

En su carta encontramos pescados, carnes y una gran variedad de arroces. Son muy recomendables sus parrilladas de pescados y de verduras elaboradas con ingredientes frescos y de calidad. Destacar también el trato amable y atento de sus camareros que hace aún más grata la experiencia. Además sus precios son muy ajustados y sus vistas al mar Mediterráneo son preciosas

In his menu we found fish, meat and a great variety of rice dishes. They are highly recommended their grilled fish and vegetables made with fresh ingredients and quality. Also note the friendly and attentive service of their waiters which makes the experience even more pleasant. In addition its prices are very tight and its views to the Mediterranean Sea are precious

C/ San Vicente, 2 (Paseo Marítimo) El Campello - Tel: 965 632 294

Cafetería Heladería l'Estació

Prueba entre más de 42 variedades de cremas heladas y todo tipo de granizados, agua limón, horchata, café, agua cebada. Tienen granizados biológicos aptos para celíacos y diabéticos. En este establecimiento puedes disfrutar de un desayuno tradicional desde las 7:30 de la mañana a base de deliciosas tostadas, pan recién hecho, tartas y pasteles. También tienen bollería y pastelería.

Try more than 42 varieties of ice cream and all kinds of “granizados” (frozen drinks): lemon, “horchata”, coffee, “agua cebada”( barley). They have biological frozen drinks suitable for celiacs and diabetics. In this establishment you can enjoy a traditional breakfast from 7:30 in the morning with delicious toast, fresh bread, cakes and pastries. They also have bakery and pastries.

C/ Valencia, 2 Bajo El Campello - Tel: 965 630 838

Da Riccardo de María

Restaurante auténtico italiano frente al mar en El Campello. Pizzas, calzone, pastas, carnes, risotto, ensaladas, todo hecho artesanalmente al momento con los mejores productos para dar la máxima calidad. Ambiente mágico con velitas, decoración acogedora, servicio rápido y amable. Cierre los ojos, déjese deleitar con nuestros sabores, envuélvase en nuestra música y viaje a Italia.

Authentic Italian restaurant facing the sea in El Campello. Pizzas, calzone, pastas, meats, risotto, salads, all homemade at the moment with the best products to give the highest quality. Magical atmosphere with candles, cozy decoration, fast and friendly service. Close your eyes, let yourself be delighted with our flavors, get involved in our music and travel to Italy.

C/ San Vicente, 55 (Paseo Marítimo) El Campello - Tel: 965 634 931

Heladería Peter y Verdú

La Heladería Verdú te ofrece una gran variedad de cremas de helados elaborados de forma artesana o su gran variedad de granizados. Combínalos a tu gusto en sus tarrinas o, si lo que quieres es algo realmente especial, pide una copa elaborada de helado artesana y disfruta de su sabor en su agradable terraza. Este establecimiento está abierto todo el día y ofrece desde desayunos, almuerzos, aperitivos, cañas, tapas. Y para merendar exquisitos gofres y crepes.

“Heladería Verdú” offers you a great variety of ice creams elaborated in an artisan way or its great variety of “granizados” (slushies). Combine them as you like in their cups or, if what you want is something really special, ask for an elaborate glass of artisan ice cream and enjoy its flavor in its pleasant terrace. This establishment is open all day and offers breakfast, lunch, snacks, cold beer and “tapas”. Enjoy ther exquisite waffles and crepes.

C/ San Vicente, 76 (Paseo Marítimo) El Campello - Tel: 965 634 155

Mendieta Cafetería

Si quieres un trato personal y familiar con productos frescos y tratados culinariamente con esmero no puedes dejar de visitar la Cafetería Mendieta donde el vino y la caña siempre van acompañadas de su tapa. Y el fin de semana es un auténtico placer para los amantes del marisco fresco; ostras, pulpo a precios irrepetibles. Cafetería Mendieta también os ofrece su cocina argentina, con sus carnes, asados y empanadas. A primera hora sus desayunos, sin gluten también, te ayudaran a afrontar las calurosas mañanas de agosto.

If you want a personal and friendly treatment with fresh products used in the kitchen with care you can not miss the Mendieta Cafeteria where wine and beer are always accompanied by a tapa. And the weekend is a real pleasure for fresh seafood lovers; Oysters, octopus at unrepeatable prices. Cafeteria Mendieta also offers its Argentine cuisine, with its meats, roasts and "empanadas". Early in the morning, their breakfast, also gluten-free, will help you face the hot August mornings.

C/ La Mar, 19 El Campello - Tel: 966 396 063

Muchavista Barra Alicantina

Nos encontramos con un restaurante situado en la 1ª línea de la playa, con unas vistas espectaculares y buen ambiente donde degustar la espléndida comida alicantina, salazones, pescado de bahía, gambas de Denia y por supuesto arroces, todo de una excelente calidad y al mejor precio. Ven a visitarnos.

This restaurant is located on the first line of the beach, with spectacular views and good atmosphere where you can enjoy the splendid Alicante food, "salazones" (salted and dry fish), fresh bay fish, Denia srhimps and of course rice, all of excellent quality and the best price. Come and visit us.

Av. Jaume I El Conquistador, 96 El Campello - Tel: 662 239 144

Pata Palo bar

El paraíso de los amantes de la buena cerveza se encuentra este verano en El Campello. En el bar Pata Palo, Grupo-Abordaje, podrás elegir entre 146 variedades de cerveza de importación o nacionales. Cuentan con cervezas especiales para celíacos con o sin alcohol. Además periódicamente podrás disfrutar de actuaciones en directo. En invierno vuelven sus actuaciones en directo. Visita su página de Facebook o visítales personalemente para conocerles mejor

The paradise for beer lovers is in El Campello this summer. At The Pata Palo bar, Grupo-Abordaje, you can choose between 146 imported or national beer varieties. They have special beers for celiacs with or without alcohol. In addition you can periodically enjoy live performances. In winter they return their live performancesVisit their Facebook page or visit them personally to get to know them better.

C/ San Vicente, 77 - Local 1 (Paseo Marítimo) El Campello - Tel: 966 233 429 - 649 972 430

Restaurante Claro de Luna

Veinte años disfrutando contigo con las mejores carnes, arroces y pastas caseras. No puedes perderte sus carnes argentinas a 3 cortes, el entrecot, el solomillo y sus empanadas argentinas. Para todos los gustos, disfruta de la comida Italiana, Argentina y Española con un servicio de primera.

Twenty years enjoying in this restaurante with the best meat, rice and homemade pasta. You can not miss their 3 cuts of Argentine meats, the entrecôte, the sirloin and their Argentine empanadas. For all tastes, enjoy Italian, Argentine and Spanish food with a first class service.

Av. Jaime I El Conquistador, 26 El Campello - Tel: 965 658 823

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Taberna La Candelaria 1896

Descubre este nuevo rincón en El Campello donde nos ofrecen sus especialidades en tapas variadas caseras y carnes a la brasa. Además cuentan con una agradable terraza interior de 120m2 donde podrás degustar los mejores cortes de carne, costillas, pluma ibérica etc… así como su pulpo o calamar a las brasa. También es muy recomendable su Espada Candelaria, un delicioso pincho de pollo con verduras con queso fundido.Además cuentan con carnes exóticas, prueba los sabores y texturas de cocodrilo, reno, búfalo, bisonte, cebra…

Discover this new corner in El Campello where they offer specialties in homemade tapas and grilled meats. They also have a 120m2 pleasant interior terrace where you can taste the best cuts of meat, ribs, Iberian pen etc ... as well as its grilled octopus or squid. Its "Candelaria Sword" is also highly recommended, a delicious chicken skewer with vegetables and melted cheese.They also have exotic meats, try the flavors and textures of crocodile, reindeer, buffalo, bison, zebra...

Plaza Canalejas, 5 - El Campello Tel: 865 717 400

Pepito Patatón

Este verano descubre el delicioso sabor de sus hamburguesas Argentina, Americana, Hawaiana y Mexicana con guacamole. Bocadillos de la casa; destacamos “El Levante” y “El Chivito”. Complementa tu cena con las siempre apetitosas Bacon chips o una fuente de patatas.

This summer, discover the delicious taste of its burgers: Argentine, American, Hawaiian and Mexican (with guacamole) style. Homemade Sandwiches and Subs: “El Levante” y “El Chivito” are recomended. Complete your dinner with the always appetizing Bacon chips or a plate of french fries.

Av. Santander, 25 Local 45, C.C Garden Playa San Juan - Tel: 642 572 474

Gusta Pizza

La solución más sabrosa para tus comidas y cenas este verano se llama Gusta Pizza. son especialistas en Pizzas, pastas, bocadillos, ensaladas, Lasañas, hamburguesas y bebidas frescas que puedes disfrutar de forma informal en su pequeña terraza de su local en San Ramón o te lo pueden preparar para llevar. También cuentan con servicio a domicilio. Nos ofrecen con 45 variedades de pizzas entre las que destacan la "Muy Rica", con pollo, bacon, pepperoni, atún… "La del Jefe": tomate, bacon, cebolla, queso… y "La luna de miel" que incluye Magret de pato, manzana, miel, etc…

The tastiest solution for your lunches and dinners this summer is called Gusta Pizza. They are specialists in Pizzas, pastas, sandwiches, salads, Lasagna, hamburgers and cold drinks that you can enjoy informally in their small terrace of their premises in San Ramón, 106, or they can prepare you to take away. They also have home delivery. They offer us 45 varieties of pizzas among which we can find "Muy Rica": with chicken, bacon, pepperoni, tuna ... "La del Jefe": tomato, bacon, onion, cheese ... and "La luna de miel" which includes Magret Duck, apple, honey, etc ...

San Ramón, 106 - El Campello Tel: 965 634 379

Nuestra Taberna

En nuestra taberna te recibiremos con los brazos abiertos. Disfruta de nuestra cocina mediterránea con una amplia carta de arroces, pescados, verduras y carnes. Si prefieres menú disponemos de tres menús diarios (15/20/25€). El restaurante tiene una zona de patio exterior, carta vegetariana y muy buena relación calidad precio. También hay actuaciones de jazz y de flamenco. Te esperamos todos los días de la semana.

In our tavern we will receive you with open arms. Enjoy our Mediterranean cuisine with an extensive menu of rice, fish, vegetables and meat. If you prefer a menu we have three daily menus (€ 15/20 / € 25). The restaurant has an outdoor patio area, vegetarian menu and very good value for money. There are also jazz and flamenco performances. We wait for you every day of the week.

San Ramón, 85 - El Campello Tel: 865 511 123

SANT JOAN D'ALACANT

El Rincón de Tato

Este mes de agosto disfruta de la propuesta gastronómica más variada sin moverte de Sant Joan. En Rincón de Tato arrancaron hace tres meses con el objetivo de convertirse en referentes dentro del sector, gracias a unos precios ajustados, productos de primeras calidades y el trato más cercano y profesional. Para este mes de agosto recomendamos probar sus bocadillos, especialmente el `Chivito´ o el `Pepito´ que puedes acompañar de tu cerveza (cuentan con varias marcas). Tampoco puedes dejar de descubrir su menú del día (de lunes a viernes), que incluye primer plato, 2º plato, postre y café. La auténtica especialidad de la casa son las `Patatas Strogonoff´, que serán una verdadera adicción para este mes de agosto. Disfruta de todo esto además de sus desayunos en la confortable terraza que abre todos los días (de 6h a cierre).

This August enjoy the most varied gastronomic proposal without leaving Sant Joan. In Rincón de Tato, they started three months ago with the aim of becoming a reference in the sector, thanks to adjusted prices, first quality products and the closest and professional treatment. For this month of August we recommend trying their sandwiches, especially the `Chivito´ or the` Pepito´ that you can accompany with your beer (they have several brands). Nor can you stop discovering their menu of the day (Monday to Friday), which includes first course (choose between salad, salad, croquettes or gazpacho), 2nd dish (carrillada, grilled tapilla, lean with tomato, pasta or breast) , dessert and coffee. The authentic specialty of the house is the Strogonoff Potatoes, which will be a real addiction for this August. Enjoy all this in addition to your breakfasts on the comfortable terrace that opens every day (from 6 am to closing).

Av. Diagonal, 5 Sant Joan d’ Alacant - Tel: 687 387 822

Dehesa del Mazo

Restaurante especializado en carne de Salamanca, la Bola y la Pluma Ibérica, una carne deliciosa, no muy conocida por esta zona, que encanta a los que la prueban, o el plato degustación para probar carnes diferentes.También tienen mucho éxito los postres que prepara el chef al estilo Francés. Igual que las tapas y montaditos que ofrecen.

Restaurant specialized in Salamanca meat, Iberian Ball and Feather, a delicious meat, not very known for this area, which delights those who taste it, or the tasting dish to try different meats.The desserts prepared by the chef in the French style and the “tapas” or “montaditos” are also very popular.

C/ Notario Salvador Montesinos, 21 Sant Joan d’ Alacant - Tel: 966 593 802

Restaurante Vytuko

Este rincón selecto será tu auténtico descubrimiento del verano. Un restaurante de cocina mediterránea con toques orientales que será una mezcla de sabores explosiva para tu paladar. Sus platos tienen el sello del norte y la zona del País Vasco, por ejemplo el cochinillo confitado con mahonesa picante que no puedes dejar de probar. También son especialistas en arroces de todo tipo, una opción que apetece todo el año y especialmente en verano tanto para los vecinos de Sant Joan como para los turistas o visitantes de otras localidades. Disponen de menú de mediodía entre semana que incluye dos entrantes, plato principal, bebida y café o postre por 15 euros.

This select corner will be your true summer discovery. A restaurant with Mediterranean cuisine with oriental touches that will be a mixture of explosive flavors for your palate. Their dishes have the seal of the north and the area of ​​the Basque Country, for example the piglet confit with spicy mayonnaise that you can not miss. They are also specialists in rice of all kinds, an option that desires year-round and especially in summer for both the residents of Sant Joan and for tourists or visitors from other locations. They have a midday lunchtime menu that includes two starters, main course, drink and coffee or dessert for 15 euros.

C/ Doctor Severo Ochoa, 6 Sant Joan d’ Alacant - Tel: 865 807 929

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Mostrar Ruta

Su explorador no soporta la API de HTML5 Geolocation. Introduzca una dirección en el campo de texto de arriba y pruebe de nuevo.

Ha denegado el permiso para utilizar tu ubicación actual. Introduzca una dirección en el campo de texto superior o cambie la configuración de uso compartido de ubicación para esta página.

La ubicación actual no se puede encontrar. Por favor introduzca la dirección en el campo superior e inténtelo de nuevo.

El tiempo de búsqueda se ha agotado. Introduzca una dirección en el campo superior e inténtelo de nuevo.

Anterior Página 1 (Resultados 1 - 10 ) Siguiente