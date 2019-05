Un “Velatorio” sin velas ni velos

Me captan la docena de personajes ( en Roberto Mira nada es casual: doce eran los Apóstoles, los Sin Piedad, los del Patíbulo, los de la huevera, y las del reloj…), sentados , concitados, allegados, apostados y aprestados a despedir al finado en su último viaje...Una sorprendente, variopinta y selectiva fauna: viuda y señoras severamente enlutadas; amigos igualmente circunspectos, vecinas con atuendos estrambóticos, jóvenes y mayores, sin faltar el ocurrente esnobista pasota… Pero todos con algo en común: estrafalarios, extravagantes y exotéricos y siempre aparentemente controlados por un maduro, altanero e irredento caballero, amigo y pretendiente de la viuda: D.Anselmo, interpretado convincentemente por el autor-actor. Desde las primeras intervenciones, cargadas de excentricidad y comicidad, captan de inmediato la atención,connivencia y complicidad del público, arrancándole espontáneos aplausos y fervientes manifestaciones de júbilo... Este clamor y el tono satírico en el que se instala la representación , me evocan aquéllos que habrían dedicado, hace veinticinco siglos, los atenienses a su venerado Aristófanes...: Teatro ancestral, en estado puro… primigenio. Siempre será el mismo.

Reparo. Un buen velatorio, que se jacte, debería incluir, al menos, tres elementos propios imprescindibles: el difunto , las plañideras y,...el consomé. Y no están. Y se habla de todo, menos del difunto. Aquí hay gato encerrado. Pero, claro, pienso que estoy en el espacio onírico de Roberto, que no puede generar un velatorio al uso… sino “miranio”. Y así me lo confirma la hora de escenificación que sigue, enmarcada en un tono de humor, que recorre toda su estela desde el irónico, mordaz, al sardónico. Explotado por las alternas y sucesivas intervenciones de los actores fijos en sala, más la de algún otro aparecido eventual, todos entonadísimos, como la de un misterioso fotógrafo-objeto de todas mis sospechas-; a base de gags y ripios cómicos , generalmente breves ,ingeniosos ,capciosos , sí;pero que no siempre consiguen el nivel y efectos pretendidos. A todas ellas , aprovecha el autor , en boca del ínclito inquisidor D.Anselmo, para contrapuntear, criticar y desenmascarar , fiel a su estilo dramatúrgico ,un buen número de actitudes , sentimientos, contradicciones, hipocresías, paradojas y lacras en los que nos somete la sociedad actual: la política, la economía , la familia ,la religión, el amor, la infidelidad, la soledad, la doble moral, la senectud, el materialismo, la extinción de valores… Bien que, ahora, tópicos tratados con mayor fugacidad y más tangencialmente, con excepción del de los mutuos e interesados coqueteos sentimentales entre “ la viuda” y D.Anselmo; al no constituir obviamente el objetivo de la obra. Porque su escatología, como la del Caballo de Troya ,no era la que parecía, iba por otros caminos, escondida, sorprendente, inesperada , impredecible -como cabría esperar del insolente , rebelde y contestatario talento de Roberto – y que solo se desvela en la paroxística escena final, en la que se descubre la foto ( la que había aportado aquél sospechoso fotógrafo) con la identidad del fallecido: El perro de Da. Juana. Matizo: no la de ella ;sino la del que hasta ahora, había sido su amado mascota.

Obra original, actual, oportunísima, populista, contundente, verosímil y efectista, que, sin incluirse entre la más egregia de Roberto, la hubiera gustosamente firmado, en versión extensa y extrapolando las épocas, el mismísimo Moratín. O, por pasajes , Juan del Encina. O, por pícara, el Arcipreste de Hita. O ,por costumbrista, los Alvarez Quintero. O, por guión humorístico, Mihura. O ,Alfonso Paso. O,por el teatro lúgubre, Víctor Ruiz Iriarte. O Jardiel Poncela. O Muñoz Seca...O Tono , O Alfonso Sastre.O Edgar Neville .Qué sé yo. Porque tiene de ellos y de estilos, pero de ninguno: más que de tragicomedia, de astracanada, de sainete esperpéntico valleinclaniano, del absurdo. Amalgamados en la fértil artesa de Roberto y luciéndose en el acrisolado elenco de Mira- Nos ....no cabría esperar otro resultado.

Sí , este Velatorio, sin velas, ni velos... brilla y desvela: ¿Provocará la suscripción de un manifiesto de protesta de Amigos de las Mascotas y Animalistas en general?. ¡Cosas verán !.