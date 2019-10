San Vicente, su música y sus músicos

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Doña Antonia Jover Llopis nace en nuestro San Vicente del Raspeig el día 3 de Julio de 1926. Su padre D. Antonio Jover Carbonell, era músico perteneciente a la Sociedad Musical “La Esperanza” de nuestra localidad. Tocaba la trompa. Comenzó sus estudios de solfeo junto a su familia pero cuando decidió tocar el piano, se pensó en Doña Ángeles Espinosa, profesora del instrumento que residía en Alicantes y en donde puntualmente se trasladaba todas las semanas para recibir sus enseñanzas. Viendo que la alumna prosperaba debidamente y para que tuviera otra dimensión, se recurrió a D. José María Moreno, músico de la Banda Municipal de Alicante. También fue alumna de Doña Elisa Sánchez Luz. Por consejo de su hermano político D. Vicente Lillo Cánovas, se traslada a Madrid para que le diera clase D. José María Vives, tío del que fuera hasta hace poco Catedrático de Composición y profesor del Conservatorio Superior de Música de Alicante. Pero el parentesco con D. Vicente Lillo no sólo se limitó a facilitarle relación con profesorado competente, sino que además le ayudó en el montaje de algunas obras de piano que le exigían en el transcurso de la carrera. Es más, en cierta ocasión, nuestro ilustre paisano, supo que en Madrid estaba a la venta un piano cuyas referencias en cuanto a sonoridad y estado de conservación eran muy ventajosas. Inmediatamente se lo comunicó a Doña Antonia, y hoy dicho instrumento viste y luce en una de las habitaciones de su casa y he podido comprobar personalmente que su calidad sonora es excelente. Precisamente con este instrumento ha dado clase a músicos de la talla de D. Manuel Lillo Torregrosa, profesor de la Banda Municipal de Madrid.

Voy a relatar una anécdota de esta excelente intérprete del piano y órgano. En una ocasión de las varias que se tuvo que trasladar a Madrid para ser examinada como alumna de piano,y en el momento en que estaba interpretando uno de los ejercicios exigidos al nivel correspondiente, uno de los profesores del Real Conservatorio de Madrid al escucharla le preguntó a otro profesor y compañero de quién se trataba, quién era. Este le dijo que era familia de D. Vicente Lillo, a lo que el primero respondió fue…Pues fíjate. Siendo quién es, podía haber pedido ayuda a través de su pariente y en cambio ahí está tocando perfectamente sin necesidad de recomendación alguna.

"Nuestra homenajeada ha sido, durante muchos años la pianista repertorista del Coro Parroquial"

Doña Antonia es prima hermana de Doña Ascensión Guijarro. Nuestra homenajeada ha sido, durante muchos años la pianista repertorista del Coro Parroquial. Dicho coro ha contado, desde siempre en su formación, con excelentes voces, femeninas mayormente, como las de Doña Elisa Villalta, que a la pérdida de Doña Ascensión asumió el directorio del grupo; Doña Rosa Isabel Beviá; Doña Encarnita Martínez; Doña Asunción Torregrosa; Doña Irundina Boix; Doña Amelia Catalá; Doña Juli Albadalejo; Doña Conchita Reig; Doña María Dolores Corrales Tajuelo; Doña Conchita Máñez; Doña Tere Melero; Doña Juanita Santana; Doña Alicia Sevilla; Doña Angelita Tomás y Doña Mercedes Sevilla. Este Coro se precia de haber interpretado reiteradas veces la Misa de Perosi, precisamente el día de San Vicente, festividad onomástica del patrón del pueblo, con músicos venidos de Alicante, a tal efecto.

En cierta ocasión tuve el compromiso de cantar la hermosísima pieza sacra Panis Angelicus de la Misa Solemne de Cesar Franck y recurrí a Doña Antonia en auxilio para que me acompañase al órgano y me ayudase a montarla. A pesar de que no conocía esta obra, bastaron dos visitas a su domicilio para que con el piano y su sobrada formación musical fuera suficiente. Tengo una anécdota de esa interpretación. Mis padres, ya mayores, sabedores de mi intervención en la Iglesia, acudieron a escucharnos. Canté y al finalizar, mi padre hizo lo que durante toda su vida había hecho cuando terminaba mi intervención canora. Aplaudir. Mi madre con una rápida y precisa manotada impidió que continuara con su espontaneo atrevimiento. En ocasiones, el cariño y la pasión nos juegan esas pequeñas bromas.

En el año 2003, el Cercle d’Estudis “Sequet però sanet” de San Vicente del Raspeig le nombra “Sanvicentera d’Honor” en agradecimiento a la recuperación y montaje de los Cantos Gregorianos dedicados a San Vicente Ferrer, que se cantaban desde el Siglo XVII, en la celebraciones de la festividad de San Vicente, y que fueron localizados y transcritos a la música actual por D. Juan Flores Fuentes. Y que están reflejados, con sus correspondientes partituras en el libro nº 23 de la Asociación.

Pero a pesar de todo lo aquí expuesto, un currículo de formación musical brillante, completo y exhaustivo he de decir que me quedo con su personalidad, su gran humanidad, su bondad a la hora de tratar con la gente en general, sin distinción alguna. Dispuesta siempre a acoger, ayudar, ofrecer, asesorar, acompañar a quien se le acerque en demanda de algo. Opino que hay un refrán que le viene muy apropiado “Tiene un corazón como un piano”, pero un servidor añadiría… sí pero de gran cola, que es mucho más grande.