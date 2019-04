Desde hace algunos años me van publicando cartas en el periódico EL RASPEIG de San Vicente, (algunas también en el diario INFORMACIÓN de Alicante), y por costumbre siempre acabo con la frase… que Dios nos coja “confesaos”…

En el pueblo de San Vicente, San Juan, Mutxamel y El Campello que es donde se distribuye EL RASPEIG, ya se ha hecho famosa la citada frase, tanto es así que cuando voy por la calle muchas personas más o menos conocidas me saludan con esa frase… Paco que Dios nos coja “confesaos”… Igualmente cuando se pasan algunas semanas que no publico ninguna carta, ya me ven también por la calle y me preguntan qué pasa que no escribo, es como si se hubiese convertido en una costumbre ver mis escritos en EL RASPEIG.

En el diario INFORMACIÓN del jueves día 11 de este mes, leo en la página dedicada a la cartas de los lectores, una publicada por Pedro Morante Gutiérrez en la cual utiliza la misma frase que yo… que Dios nos coja confesados… (yo pongo… “confesaos”)

Siempre es bueno saber que no soy solo el que utiliza una frase hecha de antiguo, será porque nos hacemos ya mayores, al menos en mi caso. Pero sí es interesante poder recordar y utilizar estas y otras frases del léxico español-castellano para recordarlas y que no se pierdan.

En otro orden de cosas, estamos en campaña electoral y os doy un consejo… cuando algún político os prometa cualquier cosa, preguntarle si luego va a cumplir esa promesa electoral... vosotros que creéis?