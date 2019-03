Permítame Sra. Monllor

Leo en el número del pasado 1 de Marzo la noticia de la exposición de pintura que, con motivo del día de la mujer, nuestro Ayuntamiento y tras reunir la obra pictórica de 5 mujeres, tenía a bien patrocinar con el pomposo nombre de “San Vicent en femení”.

No seré yo quien quite importancia a cualquier evento que nuestro Ayuntamiento desee llevar a cabo. Nuestro municipio tiene un enorme potencial cultural de toda índole que debe ser protegido y fomentado. Por ello siempre recibirá mi apoyo y aplauso, al tiempo que la petición de que siga trabajando en su proliferación. Y si se me permite, y con todo respeto, en elevar el nivel de alguno de ellos.

La noticia en cuestión recoge unas manifestaciones de la Sra. Monllor, concejal de Igualdad, en las que manifiesta que es la primera vez que San Vicente acoge una muestra de estas características. Al tiempo que dice “el arte puede ser un arma de reivindicación muy potente” “yo creo que San Vicent en femení es mucho más que una exposición; yo la concibo para saldar la deuda que la sociedad tiene con las mujeres artistas, que en muchas ocasiones no tienen la suficiente visibilidad en comparación con sus compañeros artistas hombres.” Para rematar con que “una sociedad que invisibiliza los logros femeninos no es justa ni democrática ni igualitaria” Todo muy propio, eufónico y acorde con los tiempos que corren.

Si estas fueron sus palabras, y no tengo por qué dudar matando al mensajero, desearía puntualizarle lo siguiente.

Creo sinceramente que si al arte le damos el carácter de reivindicativo, adulteramos en buena parte la esencia del mismo. El arte, en este caso la pintura, es mucho más. Es un sentimiento. El reflejo de lo más íntimo del artista. De su ánimo plasmado en un lienzo. La expresión de una realidad vista no solo a través de sus ojos si no también de su alma.

Son muchas las exposiciones pictóricas que nuestro municipio ha recogido en las que la mujer ha tenido un prominente papel. Bien sea en el “carrer” o en las salas de exposiciones habilitadas para ello. Y siempre, por las propias artistas y las distintas corporaciones que facilitaron con su patrocinio las diversas muestras, éstas fueron tratadas como la visualización de una forma del arte, habilidades y conocimientos que atesoran las mujeres de nuestro municipio. Visualización ausente de toda demagogia, politización o deudas pendientes.

Durante el tiempo en que fui su presidente, la A.VV Barrio de Haygón mantuvo entre sus actividades un taller de pintura al óleo. Taller que bajo la dirección de Maria de los Angeles Sanz se perpetuo por más de 20 años. Por él pasaron mujeres de todas las edades. Mujeres que bajo la experiencia, conocimientos y buen hacer de su directora, aprendieron la técnica del pincel y a descubrir la variedad e importancia de la luz y los colores. A desarrollar habilidades que desconocían poseer.

Yo vi la ilusión y el cariño que ponían en cada pincelada. Su pelea con el trazo cuando éste era defectuoso o cuando el color no era el pretendido. El orgullo y emoción al ver sus obras expuestas. Mujeres que durante unas horas convivían, reían, repartían consejo y oxigenaban sus mentes. Sin reivindicación feminista alguna. Sin reproche alguno hacía el artista hombre. Y todo ello auspiciado por los distintos responsables de cultura habidos, que solo vieron eso, exposiciones de pintura y una manera de favorecer las inquietudes de las mujeres de San Vicente.

Fueron muchas las exposiciones llevadas a cabo por el taller de pintura del Barrio de Haygón. A nivel individual, lease directora, como a nivel colectivo. Como han sido muchas las exposiciones habidas donde mujeres pintoras, bolilleras, costureras...etc. han podido presentar sus trabajos, me consta, en libertad y sin cortapisa o indicación alguna que perturbase el verdadero sentido de cada una de las muestras.