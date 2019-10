Patrimonio político

Algunas veces (no muchas) nuestros políticos ¡nos deslumbran! publicando su patrimonio, y resalto lo de “deslumbran” porque cuando leemos lo que declaran vemos que no se lo creen ni ellos mismos.

A excepción de unos muy pocos honrados (es un decir), la mayoría incluso declara que sin tener patrimonio alguno está endeudado hasta las cejas. Y tú vas y te lo crees. Otros declaran un patrimonio X y un endeudamiento por el doble de ese patrimonio. Hay incluso casos curiosos como uno de los últimos que se publicaron que declara un patrimonio de 400 euros (debe de ser algún teléfono móvil), eso sí con endeudamiento cero, bueno al menos no ha sido muy deshonrada la declaración, aunque sí algo rara.

A excepción como decía antes de unos pocos, la mayoría declara un patrimonio regular pero con un endeudamiento mucho más grande que ese patrimonio.

La verdad es que leyendo estos patrimonios declarados por nuestros políticos, no hace falta leer las revistas el corazón, ni ver en la tele los programas cutres para entretenerse y reírse un rato largooooo.

Hoy no me extiendo más porque si ustedes quieren reírse un rato (o llorar), busquen en las hemerotecas lo publicado para este tema por nuestros políticos y ya me contarán. De pena.

Así nos va. Y vienen las votaciones, de modo que ahora vas y los votas.

Termino como siempre… que Dios nos coja “confesaos”.