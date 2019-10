El Sr. Sánchez le ha faltado al respeto a los votantes que no querían, ni unas nuevas elecciones ni un partido monocolor de ordeno y mando, y los súbditos a obedecer y a suplicar.

Ho, Sr. Sánchez, todo poderoso poseedor de la verdad absoluta, y lo más conveniente de los que más tienen, por eso pide a todos un sacrificio más y votar con más contundencia, como si no lo hubiesen hecho en las últimas elecciones, y le dijeron no a un partido único, que los españoles no se fían de un partido monocolor que haga lo que le de la gana y salgan más políticos ricos de los que hay ahora.

Todos somos imprescindibles, en este mundo, capital, empresarios, emprendedores y mano de obra para hacer el trabajo, alguien ha visto a un rico millonario coger patatas o cebollas en el campo, lo que ocurre es que el que más tiene puede eludir impuestos por tener un gabinete de abogados y asesores que le permiten pagar menos que un trabajador, por eso la labor de un gobierno es regularizar los impuestos adecuados a cada uno, para ser un país progresista, en vez de tantas elecciones, gasto de las elecciones "180 millones" de euros, cuantos colegios se podrían haber hecho y haber quitado los barracones, y no se hacen por la estupidez y arrogancia de algunos políticos que no están a la altura, por ser prisioneros del poder económico.

Por eso el votante de izquierdas a la hora de votar tendría que mirar si repercute en su crecimiento global, no solamente en lo económico, también en sanidad, educación, jubilación, vivienda, etc.

Mientras tanto va pasando el tiempo y el Sr. Sánchez está jugando al póquer, y no se si va de farol o tiene buenas cartas, que le den un final feliz, España dirá el final de la partida, mientras tanto que pasa con;

¿Qué pasa con la ley mordaza?¿Qué pasa con el voto rogado?¿Qué pasa con la LOMCE?¿Qué pasa con las medallas de Billy el Niño?¿Qué pasa con los jubilados?¿Qué pasa con la vivienda?¿Qué pasa con el trabajo joven?¿Qué pasa con la precariedad laboral?¿Qué pasa con la ley por el derecho a la eutanasia?¿Qué pasa con las herencias?¿Qué pasa con las hidroeléctricas, con 1800 millones de último semestre?

¿Esto es lo que quieren los españoles? Nos veremos en las próximas elecciones y demos una políticos de ser una nación progresista y decirles en la únicos progresistas somos nosotros los ciudadanos.

