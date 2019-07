Nadie nunca me había tratado tan mal, y mira que me han tratado mal

“La sentència no es dicta de sobte: el procés es converteix a poc a poc en sentència”. Açò es diu en El procés de Kafka. Però bé podria fer-se realitat. Ja s’ha fet realitat. Fa unes setmanes vaig ingressar a la planta de psiquiatria de l’Hospital de Sant Joan. Com vaig arribar allà va ser tota una proesa. Per motius que no relataré ací, venia d’un ingrés a l’Hospital del Mar de Barcelona a causa d’una ingesta elevada de somnífers i antidepressius. El motiu del segon ingrés, va començar en el moment que vaig obrir la finestra de la meua habitació cansada de tot el món “sa”, vaig començar a cridar com de farta estava i que, si algú tenia res a dir-me, anava a baixar al carrer. Aquell dia pillava un taxi per tornar-me’n a Barcelona. Quan vaig baixar, em vaig trobar dos policies locals que, a dir veritat, em van escoltar, tot i que van fer que els taxis que vaig demanar no pararen, la qual cosa va provocar que m’alterara, ja que anava a perdre el tren i l’endemà m’havien citat a l’Hospital del Mar per participar en unes investigacions sobre les malalties mentals. Com em veien alterada, la meua mare va cridar una ambulància i ací va començar tot. Als dos policies locals es van sumar quatre persones (si no recorde malament) que venien a ajudar-me. Jo no havia demanat cap ajuda, ja que el motiu pel qual em vaig “alterar” el veia “normal”. L’equip sanitari em va demanar que parlara en castellà, ja que no m’entenien perquè alguns eren d’Andalusia. Jo, que ja em conec el tema —vaig fer Filologia Catalana a la UA— vaig començar a riure i a dir-los que no pensava canviar d’idioma, que no els havia requerit i el que em faltava era canviar de llengua. L’“andalús” em va dir que “no me entendía”. Jo li vaig fer preguntes i totes me les contestava: “Entonces, si no me entiendes, por qué me contestas?” “No, es que algunas cosas sí las entiendo”. Finalment, aquest bon home va acabar cridant-me “VIVA ESPAÑA, VIVA EL REY, VIVA EL ORDEN Y LA LEY”. Jo, jugant amb ells, vaig començar a cridar “EM FA MAL EL COR, EM FA MAL EL COR, PER FAVOR TINC ANSIETAT”. Cap de l’equip mèdic va tenir intenció d’ajudar-me. Cap de l’equip mèdic em va tocar el cor. Jutgeu si açò és l’equip sanitari que paguem amb les nostres cotitzacions. Ara, bé que em van dur a urgències on els guàrdies de seguretat em van rebre a base d’hòstia perquè, òbviament, jo estava allà involuntàriament. Això justifica que hages d’acabar amb tota una cama plena de morats. Això justifica que et peguen un colp contra el ferro del llit hospitalari. Vaig demanar aigua, ja que era l’única cosa que estava prenent des que vaig eixir de l’altre ingrés. No vaig rebre ni una gota d’aigua fins a la nit. Tenint ansietat. Em van arrossegar per terra fins que em van dur a una habitació. A les infermeres els preguntava: voleu açò per a les vostres filles? Totes espantades, quan no estaven els guàrdies, em deien que no. Però quan tornaven i tornava a fer la pregunta totes em deien que fera el favor de callar-me, que estava molt alterada. Em van cordar a un llit de resistència. Tenia la regla i no vaig sentir vergonya de la meua regla: anava a utilitzar-la com a crit de denúncia. Mentre la meua mare parlava amb la psiquiatra, me les vaig enginyar per llevar-me el tampó i embrutar tot de sang, també vaig trencar tota la roba de llit que vaig poder. Quan van entrar em van preguntar què havia fet. Quan em vaig quedar soles amb la meua mare que, òbviament, estava espantada, vaig haver d’amenaçar-la amb escopinyades perquè fera fotos. Aquesta és la sanitat que volem. Aquesta és la sanitat que mereixem. Un infermer em va dir: Irene, és que tots tenim un toc... Jo li vaig contestar: jo és que no tinc un toc, en tinc molts. Vam riure. Curiosament només rèiem junts els que parlàvem valencià. Vaig acabar ingressada perquè estava alterada. L’equip sanitari va perdre els papers innumerables vegades perquè les coses no funcionaven com esperaven, mentre, jo respirava tranquil·lament, tot i que el meu ingrés fóra el meu estat d’inalterada. Vaig continuar cordada al llit de resistència, tota la nit, amb la regla, amb la panxa descomposta i sense cap botó per cridar ningú. Tota la nit, incomunicada, amb la menstruació, incomunicada.

"Jo ja no sé què fer per fer veure que els malalts no som nosaltres, que ens estan matant, que ens volen matar i que mai m’he sentit tan acollida com en eixa planta, que tots els bojos que hi havia allà, almenys, m’han volgut escoltar"

Però tots estaven preocupats per nosaltres. A tots els preocupa el nostre estat. La psiquiatra ens va dir que estaria allí, com a mínim, dues setmanes, en vaig estar una. Temps suficient per a observar que en una planta de psiquiatria no hi ha cap psicòleg, que els pacients que ixen és gràcies a la seua fortalesa i al seu enteniment, que els psiquiatres quan se’n van de vacances, no t’adjudiquen cap altre metge a la teua disposició i si necessites parlar amb algú, ho hauràs de fer amb els infermers, si és que t’escolten. Gràcies, sobretot, als infermers i infermeres que han tingut les ganes d’escoltar-nos i declarar-nos que això, efectivament, no era normal. Fins i tot, una d’elles em va declarar: Irene, tú no tendrías que estar aquí. El dia d’un malalt era: alçar-se a les 8, esmorzar, dutxar-se, esmorzar, dinar, descansar, berenar, descansar, sopar, descansar, ressopó. Sí, tot això sense cap atenció mèdica. Només un carret amb la medicació. Perquè SÍ a tots ens han obligat a medicar-nos. Qui no es medicava era amenaçat. Allà et mediques perquè tens por a no eixir. Però saps que fóra deixaràs de fer-ho. A mi em tractaven de botja, vaig aprofitar la meua estància allà per escriure, dibuixar, fer amics... Algun metge em va tractar de malalta mental quan li deia que estava escrivint. I la meua psiquiatra, encara no ha llegit cap poema de disculpes que li vaig fer per haver-me “encarat” a ella. Estava allí ingressada a causa d’estar alterada, però les analítiques, les pulsacions i la tensió sempre les tenia més baixes del normal. No sé quants dies que vaig eixir. Ja no em medique, tot i que m’amenacen en tornar a ingressar, tot i que tot el món em diu que no he de deixar la medicació, almenys de colp. Però ningú m’escolta quan dic que la medicació em fa alçar-me a mitjanit, em fa pegar-me colps perquè em fa.

Perdre la consciència, em fa estar indisposta fins a les 12 del migdia que no reviscole. Tots volen ajudar-nos, però ningú ens escolta. Tots volen ajudar-nos però ningú sap quins motius ens han dut a ingressar. Ho pregunten, però no ens escolten. He deixat la medicació. Estic bé. Dorm bé. No estic alterada. No em pegue colps. Ningú m’escolta. Ningú ens escolta. Senten. Però no escolten. I la malalta continue sent jo. Escric, dibuixe, pinte, llig, parle, escolte i la malalta sóc jo. I jo ja no sé què fer per fer veure que els malalts no som nosaltres, que ens estan matant, que ens volen matar i que mai m’he sentit tan acollida com en eixa planta, que tots els bojos que hi havia allà, almenys, m’han volgut escoltar.