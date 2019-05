Mi experiencia en una mesa electoral

El pasado domingo 28 de Abril participé como Presidenta en una mesa electoral en el Colegio Raspeig.

Mi experiencia no fue muy buena y por eso pienso que todo el mundo debería saber cómo funciona porque yo al menos creía que iba a ser diferente.

Para empezar el día que te dan una notificación te dan un manual de instrucciones, el cual me leí, pero imaginaba que tendríamos alguna ayuda ya que muchas cosas no las llegaba a entender.

Llegamos al colegio a las 8 de la mañana los tres miembros de la mesa y los suplentes, pero como los tres estábamos presentes constituimos la mesa y los suplentes se pudieron ir a casa.

Allí había una representante de la administración, la cual nos dio toda la documentación que luego tendríamos que rellenar, actas, sobres, listado censal, etc.., y una carpeta con un bolígrafo y un subrayador y unos folio a cada uno.

Nos explico brevemente como empezar y se fue.

No vino ningún interventor por lo que nos quedamos solos ante el peligro, eso sí, un guardia civil estuvo allí todo el día por si había algún problema.

También estuvieron allí algunos apoderados de varios partidos.

En cuanto a la comida, ni nos dieron comida ni bebida de ningún tipo, nos turnamos para ir a casa a comer.

A mitad de la votación nos quedamos sin papeletas del senado por lo que casi que tuvimos que paralizar la votación, ya que no calcularon bien el nº de papeletas....cosa que es ridícula porque pienso que con haber traído una por cada votante del censo hubiera sobrado, pero ni eso, menos mal que un apoderado se acercó a otro colegio y trajo unas cuantas hasta que nos trajeran más desde la junta electoral.

Al mediodía vino de nuevo la chica de la administración para pagarnos en un sobre en metálico los 65 euros que nos correspondían, que para colmo tuve la mala suerte de perder, ya que me lo guardé en un bolsillo y desapareció, si en lugar de darlo en metálico nos lo hubieran dado en un cheque nominativo como hacen en Alicante, este problema no lo hubiera tenido, no veo normal que nos lo den en efectivo, sabiendo que no podemos movernos de allí hasta las tantas de la noche.

La votación fue sin problemas, el lío vino después, no sabíamos como rellenar las actas y documentos que habían miles....fue desesperante la verdad, sin nadie que nos diera unas directrices ni nada.

Acabamos a la 1 de la madrugada y porque tuvimos suerte que no hubo que repetir ningún conteo.

Y yo que era la presidenta tuve que ir a llevar los resultados al juzgado, yo creía que me iba a llevar la guardia civil, pero no, me comentan que ellos sólo me pueden escoltar y que tengo que ir yo con mi vehículo y ellos me escoltan solo hasta allí, y una vez allí se fueron y me volví sola, menos mal que vino mi marido y me llevó allí y luego a casa, si no, no sé como lo hubiera hecho.

En conclusión, opino que ya que te toca ir sí o sí un domingo, encima de moros, y estar todo el día pringando, la administración podía tener el detalle de cuidarnos un poquito, no creo que suponga tanto gasto traernos algo para comer y beber (como por ejemplo hacen en otras poblaciones como Alicante o San Juan) y darnos un pequeño curso o una persona que te ayude a rellenar todos los documentos correctamente y además deberían pagarnos con un cheque o una transferencia para que no podamos perder el dinero o que nos lo sustraigan y por último tener la consideración de llevar a la presidenta hasta el juzgado y luego traerla por lo menos hasta el colegio.

Yo espero que no me vuelva a tocar porque acabé agotada, hambrienta, y cabreada.

Alicia Santos