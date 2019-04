Lucha de políticos

Con lo que nunca estaré de acuerdo con los políticos es con las tonterías y mentiras que dicen, me da la sensación de que nos quieren tomar el pelo con su verborrea y promesas y que nos quieren adoctrinar con sus ideas, que no sirven nada más que para mantener su puesto y privilegios, que han conseguido en la política. No se dan cuenta que la ciudadanía evoluciona más deprisa que las leyes y las reivindicaciones y peticiones del ciudadano siempre estarán por encima y por delante de la inteligencia del político de turno. Solamente habría que retroceder un poco en el tiempo para ver las demandas y peticiones de la ciudadanía, por ejemplo cuando una pareja se casaba era para toda la vida, era impensable el divorcio, o la unión entre personas del mismo sexo, antes imposible y si se ha conseguido, no ha sido por la inteligencia de la política o del político de turno, sino por las reivindicaciones y demandas del ciudadano, que evoluciona más deprisa.

En estos momentos ha salido el tema de la eutanasia, estoy seguro que en las próximas elecciones quedará finiquitado, pero en estos momentos, en que hay elecciones se podría aprovechar para poner en las papeletas un cuadradito, en el que pusieran, para marcar, con un si o un no, si se está a favor o no de la eutanasia o de otras demandas como el aborto, el político podría excusarse en que ha sido una petición de la ciudadanía. Por eso se recomienda al político que mire las peticiones, ideas, reformas y reivindicaciones que el ciudadano le demanda, para el presente y para el futuro y el político solamente tiene que estudiar, con sus cientos de asesores que tienen, pero que sean profesionales, no amiguetes del alma, como decía el Sr. Camps, hay que coger lo mejor, lo más actual y progresista, para mejorar el contorno de todos en su conjunto. No es tan difícil la tarea, solo es querer y comprender, corregir la justicia es corregir la injusticia. Luego pueden venir los políticos y colgarse las medallas de las nuevas leyes, sin darse cuenta que el éxito y las medallas son del pueblo, por la perseverancia.

También veremos y oiremos, en estas fechas, alguna tontería o idiotez o nos quedamos sin saber lo que quieren decir en algún momento de la campaña, todos decimos, en algún momento tonterías, la única diferencia es que uno lo dice en familia, reunión de amigos o de fiesta y no trasciende para nada al ciudadano, todo lo contrario del político, yo no soy político y no tengo que dar explicaciones a nadie y el ciudadano no se tiene que rascar el bolsillo por mis tonterías. Recuerdo los consejos y refranes de mi abuela, una privilegiada de aquellos tiempos, por ser una trabajadora de la fábrica de tabacos, en unos momentos tan difíciles en España, que me decía, Tanto tienes, tanto vales y a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, si mi abuela viviese en estos momentos, vería que después de cien años, poco ha cambiado, la gente con dinero y cierto poder sigue con la misma avaricia y poco respeto al trabajador, que lo considera un número y en cuanto a !a sombra del árbol, solamente tenemos que ver la cantidad de gente y pelotas, que se quieren arrimar a esa sombra, mientras están en el poder y luego si te he visto no me acuerdo.

Por eso el ciudadano y sobre todo los que tenemos que sobrevivir con nuestras pensiones, tiene que ver, comparar y si encuentra algo mejor, votarlo.