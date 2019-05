La revolución digital y la filosofía de "pensar"

En estos tiempos que corren donde los recién nacidos ya salen con la tecnología digital, la inteligencia artificial, la robótica, el algoritmo, y la revolución 4.0, incrustada en sus genes.

Esta sociedad en que vivimos nos impone para saber estar a la altura, que tenemos que estar conectados, como imprescindible para ser ciudadano o ciudadana del mundo. Por lo que es necesario también, atreverse a desconectarse de toda la tecnología y la inteligencia artificial, y mirarse desde dentro hacia fuera, como hacía los pensadores griegos. Y darse cuenta que la esencia de vida, está más allá de revoluciones tecnológicas, de internet, de redes sociales, robótica, y retos espaciales, está en nosotros mismos, y eso es lo intento redescubrir con estas notas.

Por mi edad, de más de 68 años, y a pesar de estar en una asesoría toda una vida, y a pesar de todas las tecnologías necesarias para trabajar, no me he desconectado de lo que siempre he considerado necesario, imprescindible, para andar por la vida, PENSAR, como decía el filósofo, “pienso, luego existo.

Parece, que la innovación y revolución digital, no deja tiempo para el sereno pensamiento, y ahí está el gran error, que estamos a tiempo de corregir, porque está bien que la tecnología, en todas sus dimensiones y avances frenéticos, nos ayude en el trabajo y en la vida. Pero enseñemos a las nuevas generaciones a PENSAR, pero de verdad, no como una asignatura, sino como una norma para vivir cada día. Porque, si en conciencia, no saben, lo que significa PENSAR y REFLEXIONAR desde dentro, en determinados momentos de su vida, no van a ser capaces de tomar decisiones, SOLOS, sin ninguna ayuda digital y tecnológica. Y entonces, estarán a merced, de los que piensa por ellos, y habrán perdido la esencia del ser humano, ser dueños de su destino. Porque decidir, tiene riesgos, pero si sabes pensar individualmente, si sabes cocer las ideas, y sacar tus conclusiones, es entonces, cuando serás único, y podrás ayudarte mí mismo, a levantarte después de cada caída, y en consecuencia, a poder ayudar a los demás.

Hay muchas dudas, siempre, porque la vida es un camino de dudas, de sufrimientos, y de superaciones, pero cuando sabes PENSAR a tiempo, encuentras el camino, por ti mismo, o con los consejos que humildemente sabes buscar, y sales adelante, y eres solidario, atrevido, y convencido que las decisiones merecen la pena tomarlas por ti mismo. Siempre, estaré agradecido a mi Padre, cuando me decía: “Se honrado, quiere a tu familia, y trabaja duro cada día para ganar el futuro “. Esa es la herencia que más valoro, y la que intento cada día llevar a la práctica. Porque, cometeré errores, pero cuando tengo dudas, me refugio en esa filosofía, y siempre encuentro el camino para seguir adelante.

Nunca voy de decir que la revolución digital es mala, al contrario, es el camino de los tiempos, avanzar en todos los campos, pero nunca perdamos el sentido de nuestra INIDIVUDALIDAD, porque perderemos también el sentido de ser de verdad SOLIDARIOS. Porque nuestras decisiones no serán personales e intransferibles, serán inducidas por corrientes o redes, o por líneas de pensamiento incrustadas sin querer en nuestras mentes, por el algoritmo y decidiendo, a pesar nuestro. Y ahí está el peligro de perder el sentido de vivir nuestras propias vidas, no, las que nos quieren sigilosamente y con muchos medios, imponernos. Sepamos, pararnos a reflexionar, a detener el tiempo, y sobre todo, sepamos PENSAR.

Porque, humildemente, os puedo asegurar, que pensar, es un trabajo duro, muy duro, pero es la diferencia entre vivir tu propia vida, o la que la revolución digital y de redes sociales, te imponen, aun sin quererlo, que vivas. Es una cuestión existencial, o eres capaz de ser tú mismo, en todas las consecuencias, o habrás perdido para siempre ser dueño de tus ideas, de tus

equivocaciones, de su rectificaciones, de tu errores, de su superaciones y levantamientos, y en