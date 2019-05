La Primera Niña Angel Custodio en Sant Vicent: Un engaño desde el principio

Todo empezó cuando, tras varias consultas para poder presentar a la niña en el sorteo del niño Sant Vicent, la Concejalía de Fiestas del Ayto de San Vicente y directamente el Presidente de la Comisión de Fiestas; S.R, nos comunica que sí lo pueden hacer. El día 5 de abril nos citaron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y se realiza el nombramiento del niño Sant Vicent y la niña como Ángel Custodio ante la novedad de presentarse por primera vez una niña. Esta noticia la recoge la prensa y la radio allí presentes la cual se comunica en el Raspeig y en el Diario información días posteriores.

Nos dijeron que se pondrían en contacto con nosotros para notificarnos en qué actos participaría la niña. Pasados unos días, llamamos al Presidente de la Comisión de Fiestas: S.R para preguntarle quién se encargaba de toda la vestimenta de la niña; si la Comisión de Fiestas o nosotros directamente. S.R. nos comentó que no nos preocupáramos de nada, que ellos se encargarían de todo incluso de hacerle unas alas nuevas ya que las que tenían estaban viejas.

Llamamos a S.R. una segunda vez, para ver si los dos niños iban a ir encima de la carroza con el Santo o delante de él andando, su respuesta fue: “no es una carroza de charanga para que vayan los dos niños arriba, en todo caso irán andando delante del Santo, pero la última palabra la tiene la Iglesia”. Aprovechamos para preguntarle de nuevo si habían empezado a preparar la ropa que llevaría la niña y S.R. nos reitera que no nos preocupemos de nada que ellos se encargan de preparar todo, finalmente nos comentó que el primer acto era el jueves 25 de abril que era la bajada del Santo. Nos dijo que recibiríamos una carta con todos los actos y horas que debíamos acudir con la niña y que nos llamaría para fijar a qué hora debíamos presentarnos en los actos venideros.

Llegaba el fin de semana de las fiestas y ni habíamos recibido la carta con los actos ni S.R. nos había llamado para decirnos nada. Al final recogimos un simple saluda en el Casal de la Festa, pero sin fecha ni hora de los acontecimientos. Un día antes de la ofrenda, concretamente el domingo 28 de abril le preguntamos a S.R. vía whassap, ya que no nos llamaba, dónde debíamos estar, pero no nos contesta. Al final del día nos contestó vía whassap, que nos presentáramos el propio día 29 de abril que se celebraba la ofrenda, a las 10h. en los bajos del Ayuntamiento para darnos toda la ropa y accesorios y de allí salir.

Una vez allí un miembro de la comisión nos entregó una bolsa de plástico en la cual había tres túnicas totalmente arrugadas, dos de ellas manchadas, para ver cuál de ellas le quedaba mejor. Todo improvisado en el momento porque no había nada preparado. Las alas de ángel no estaban y nos comentaron que se las darían en la misma ofrenda. La niña empezó a desilusionarse al ver tal descontrol y que no había nada preparado como nos dijeron desde un principio.

Al llegar al inicio desde donde salía la ofrenda, S.R. nos entregó unas alas de adulto, que le faltaban plumas, apreciándose la base de cartón con la que estaban hechas y llenas de confeti, seguramente usadas en la cabalgata de Reyes pasada. Obviamente le venían grandes y tuvimos que ajustárselas como pudimos porque empezaban a desfilar.

Pero el asombro fue a más cuando en la misma ofrenda me enteré que la ropa del niño Sant Vicent se la habían dado días antes previos a la ofrenda. Viendo el traje del niño, no tenía nada que ver al de la niña en cuanto a colores de cinturón y diadema. Aquí empiezan ya las desigualdades que tanto prometieron e hicieron saber vía radio y prensa.

Cuando acabó la ofrenda y con una hora escasa de tiempo bajamos a Alicante para intentar comprar unas alas de ángel y un atuendo acorde para la ocasión viendo el traje improvisado que nos dieron un rato antes.

En apenas dos horas retocamos y cosimos toda la túnica, a las 15:30 h llamé a S.R. para ver a qué hora debíamos estar en el inicio de la procesión y no me cogió el teléfono, se lo pregunté entonces vía whassap y también, si finalmente irían los dos niños andando delante del Santo.

Nos contestó sobre las 17:00 h diciéndonos que a las 19:00h. debíamos estar en la iglesia y que iba a hablar con los curas para preguntarles cómo iban a desfilar los niños. Me parecía muy raro que un par de horas antes de la procesión no supiera nada.

Cuando llegamos a la iglesia, mi marido Sergio, papá de Laura y yo, nos dirigimos a un miembro de la comisión para ver finalmente las posiciones de ambos niños y mi asombro llegó cuando en lo alto de la carroza del Santo sólo había preparado una base de apoyo para un niño.

Tras preguntarle directamente al cura, nos comentó que días antes le propuso varias veces a S.R. que lo más coherente era que los dos niños desfilaran juntos delante del Santo, pero S.R. se negó, afirmándole que la niña iría andando sola delante y el niño arriba con el Santo. Aquí pudimos comprobar que todo había sido una mentira por parte de este señor.

Minutos antes de comenzar el desfile llegó S.R. diciéndonos a su papá y a mí que la niña iría sola delante cuestionándonos si íbamos a ser capaces de romper la tradición cuando fue la Comisión de Fiestas y La Concejalía los que aprobaron la candidatura de una niña promoviendo la oportunidad de participación de las niñas y respetando el compromiso de igualdad.

Tal disgusto nos llevamos los dos que le dijimos al cura que la niña no salía en la procesión porque S.R. nos confirmó por teléfono mucho antes de este momento que la última decisión la tenía la Iglesia. S.R. nos negó todo diciéndonos que él no había dicho esto.

Fue tan grande mi impotencia que rompí a llorar y le recriminé que no habían hecho nada para que la niña llevara un traje digno de la ocasión incluso unas alas sucias y llenas de confeti, S.R. se echó a reír y nos dijo que se las habían hecho nuevas...le contestamos que si desde un principio no hubieran aceptado la candidatura no hubiésemos pasado por esta mala experiencia.

En este momento pude comprobar la clase de persona que es el actual Presidente de La Comisión de Fiestas; S.R. el cual hizo y manipuló todo lo que quiso.

Ante tal humillación hablé con el cura en privado para comunicarle que la niña no salía y me pidió que por favor la dejara salir con él junto con la reliquia ante la ilusión que tenía la niña vestida con un verdadero traje de ángel.

Ambos papás al final decidimos que la niña saliera por la ilusión y el trabajo que en tiempo record se había conseguido. Una de las cosas que más me dolió fue que mi hija me preguntara el motivo de por qué estaba llorando y le dije: “Al final cariño vas a ir andando detrás del Santo tú sola, llevando la reliquia”.

Tras todo lo sucedido cogimos cita con la concejala de fiestas A.P. para exponerle todo, lo único que recibimos fue una simple disculpa. Ella misma nos confesó que dio permiso para que un miembro de la Comisión de Fiestas entrara en el almacén de la policía la misma mañana de la ofrenda y cogiera unas túnicas que había, es entonces cuando queda totalmente evidente que era de la cabalgata de Reyes, completamente sucio y que la Comisión de Fiestas y en concreto su Presidente S.R. no se han molestado absolutamente de nada en preparar el traje de la niña.

Como reflexión a todo este engaño, debo decir que la experiencia que hemos tenido por parte de la Concejalía de Fiestas y concretamente con el Presidente de la Comisión, el señor S.R., ha sido denigrante para ser la primera niña que desfila, puesto que no se ha cumplido para nada el compromiso que nos afirmaron desde un principio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y que hicieron saber a la prensa y a la radio.

Espero que este escrito sirva, como he dicho, de reflexión a ciertas personas, para que, en los años venideros, las niñas que quieran presentar la candidatura para salir como Ángel Custodio acompañando a nuestro patrón, no sufran la desigualdad, el engaño y las malas formas que la primera niña y la familia hemos recibido.

Sergio García Aliaga