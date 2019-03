La pasión del feminismo y otra visión con sentido de convivencia en libertad

× Ampliar Pascual Andrés Tévar

En este debate intenso, en torno al FEMINISMO, y la situación de la MUJER en el mundo, muchas veces, lejos de los estereotipos, y visiones partidistas, e intencionalmente politizadas, y unilateralmente atribuidas a representantes con atribución de exclusividad del movimiento en la sociedad, es imprescindible y necesario, pisar el suelo, y ver las cosas como son, y no como quieren algunos atribuirse que sean.

Parto desde el hecho que convivo con mi compañera, desde hace más de 41 años. Y cuando la miro a los ojos, sigo con la misma pasión, que cuando la conocí hace más de 45 años.

Ella , siempre ha sido libre , para su elegir su camino , trabajando antes de conocernos, compartiendo luego , cada uno en su puesto, el trabajo y la convivencia en la misma empresa, y decidiendo por su parte , dejar el trabajo , por nuestro hijo con problemas de enfermedad. En consecuencia, nunca me he atrevido a aconsejarle nada, en relación con su decisión libre de saber lo que tenía que hacer. Y ahora ilusionada con su hijo que ha sabido forjar, y ganarse, su propio camino.

Más tarde, nuestra hija, le puso el listón muy alto, y superando las presiones, y las angustias de una enfermedad que te cambia la vida, ha sabido, y sabe, pagando el precio de la ansiedad y de los miedos, salir adelante, libremente, y a su manera. Pero ha sabido superar etapas, aprender a convivir con la enfermedad de nuestra hija, y a recuperar la ilusión, y compartirla.

Y todo ello, mezclado con mi cultura machista, ya que mi madre nunca me permitía entrar en la cocina, ni hacer nada en la casa, con la filosofía tú tienes que ser el timón, y ganarte la vida honradamente, para ti y para tu familia, eso sí con honradez y constancia, como un hombre de bien. Por esto, nunca me atreveré a decir que he colaborado en las tareas de la casa, porque nunca me lo he planteado como parte de mi aportación, pero si he tenido claro, que la convivencia de hombre y mujer, solo tiene sentido desde la libertad, y el respeto, en el pensamiento y en todos los aspectos de la vida. Y en ese intenso debate, y muchas veces duro y complejo de entender, siempre hemos encontrado la forma de seguir nuestros caminos, en libertad y con ilusión.

En consecuencia, todas esos argumentos del FEMINISMO, es necesario enfocarlos en valores de capacidad, y de conocimientos, para luchar por el puesto de trabajo, que piensas y sientes que te mereces, lejos de ser hombre o mujer, sino porque te has preparado duro y a conciencia, para asumirlo, libremente, y con todas las consecuencias.

En la que empresa, de la que soy uno de los dos responsables, somos tres mujeres, y tres hombres, y siempre ha prevalecido la condición de compañeras y compañeros, en el puesto de trabajo, y en la vida, sobre la propia condición de ser hombre o mujer.

Al mismo tiempo, soy consciente, del tremendo desafío y lucha, por la IGUALDAD DE LA MUJER, en la sociedad actual y en el trabajo, y la capacidad de reflexión, y tolerancia, que tiene que ser capaz de asumir la misma, para trabajar de verdad, y con ahínco, a través con las leyes, y los comportamientos, de asumir la responsabilidad y el desafío, de cambiar día a día. Queda mucho por hacer, pero estamos inmersos en el debate de la transformación de la convivencia, de HOMBRE y MUJER, que cada uno de nosotros, tiene que ser capaz de llevarlo a su vida, en todos los sentidos.

2 El camino está sembrado de dudas, violencia, e incertidumbres, pero si queremos avanzar, lo primero que es necesario tener claro, es que hombre y mujer, son iguales en la libertad de la convivencia, y de sus capacidades, y que todo lo demás, es trabajar duro por conseguirlo, sin ambigüedades, mentiras, y falsos estereotipos.

Es cierto que la historia nos enseña lo duro de los avances, pero siempre, siempre, está en nuestras manos, cambiar, si tenemos, meridianamente claro, que sin aceptar, de verdad, y sin disfraces, la IGUALDAD, nunca podremos avanzar, en un futuro libre y compartido. Las palabras sin alma hacen daño, los hechos transforman la sociedad.

Es hora pues, de reflexionar, que la MUJER, es parte y esencia de la vida, no como acompañante, sino como protagonista, en la sociedad a la que pertenecemos, y que nada tiene sentido, si se condiciona, bajo mil subterfugios, por su sexo. Por lo que, en consecuencia, tenemos que ser capaces de asumir, que como nosotros, ELLAS, luchan, y trabajan duro, y con fe incuestionable , por superar todos los increíbles desafíos que tienen por delante. Y que por nuestra parte, tendremos, cueste lo que cueste, que ser capaces de trabajar muy duro y en conciencia, por entenderlas, aceptarlas, y respetarlas, en libertad, y tolerancia. Porque, y ese es, el desafiante reto, no nos queda otro camino. Y por mi parte, y esa es mi humilde reflexión, pienso que lo tengo asumido, pero lo que tengo aún más claro, es que tengo que trabajarlo y compartirlo cada día, bajo la increíble luz mediterránea.