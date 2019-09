La felicidad no existe, se sufre y se gana cada día

En estos tiempos y en otros en búsqueda de la felicidad, como meta total y definitiva, es una batalla perdida siempre, porque no nos volvamos locos, o fanáticos, es porque no existe.

Pero claro, reflexionemos, el error, es pensar en lograr un objetivo, y ya está, y no es esa la cuestión, porque la felicidad no es una meta, no es un objetivo, no es un reto.

Entonces, es necesario, quitar todos los prejuicios, tabúes, mitos, y entelequias, religiones y fanatismos, y atrevernos a desnudarnos a nosotros mismo de verdad, y desde dentro, y considerar y pensar serenamente ¿en qué consiste la felicidad? Partiendo de esa pregunta, y desde una reflexión personal, y sin ánimos de hacer teorías filosóficas, llego a la conclusión, que la felicidad no existe, pero sí, cada cual, a su manera, puede luchar y esforzarse cada día, por conseguirla, y ahí estará el principio y el final de su existencia, y aunque solo sean momentos, habrá merecido la pena.

Cuando después de más de 45 años, compartiendo la vida con la misma compañera, solo encuentro explicación para haber sobrevivido, en que las bonanzas, las tempestades, las dudas, los sufrimientos, los hemos compartido, y cuando más complicado esta todo, siempre hemos sabido encontrar la calma, para hablar, y salir a respirar, y recuperar el ánimo y la serenidad, para seguir adelante.

No hay secreto alguno, o es todo un secreto, es, luchar, no perder la fe, y tener claro, que lo normal son los problemas, y las dudas, y los desafíos. Y que salir de ellos cada día, ya es motivo para ser feliz, aunque sea un instante. Y ese momento, ya no te lo quita nada ni nadie. Y, eso sí, todas esas vivencias, intentar hacerlas con serenidad, con respeto, y hasta con una sonrisa, para ser capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, sin esperar nada a cambio.

En consecuencia, esa lucha por ser feliz, está en todas las vertientes de nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en el trabajo, en las pasiones, en la convivencia de cada día. Y teniendo claro, que la felicidad solo le da sentido la lucha sin cuartel por conseguirla, sin angustia limitadora. Y es entonces cuando empezaremos a ver el camino, y lo recorreremos, cada día, con nuestras vidas. Todo lo demás no tiene sentido, ni lleva a ninguna parte.

En definitiva, no se trata de buscar con ansiedad, desasosiego, y angustia vital, se trata de vivir y saborear la vida, en cada instante, luchando y superando los desafíos. Y saber buscar y encontrar lo que nos hace sentir y compartir con los demás, lo que nos hace superar las dificultades por duras que sean, para encontrar motivos e ilusión por seguir adelante.

Cuando miro a los ojos a mi compañera en la vida, después de tantos años juntos, con tantos momentos duros, desesperantes, y llevados al límite, no tengo duda, que luchar, sufrir y volver a empezar a su lado, le ha dado, y le da sentido a mi vida, siempre. Pero la duda es cuanto tiempo me queda por compartirlo y vivirlo juntos, es mi eterno debate. Porque cada día, estar a su lado, es el mejor argumento para sufrir y luchar por ser feliz.

Así que lo que se trata, no es vivir en la búsqueda de la felicidad, sino de luchar, convencidos, y venciendo todos los desafíos. Cada despertar, cada caminar en búsqueda del trabajo, o de un paseo, cada momento con los hijos, con la familia, cada día de trabajo compartido con amigos y compañeros, cada charla con los amigos en la barra del bar, cada partido vivido con sufrimiento, pasión y debate en la Peña, con los colegas, cada salida a correr y caminar por nuestras rutas sanvicenteras, cada llegada y salida del Parque Lo Torrent. En definitiva, todos esos momentos, son los que nos hacen ganarla y saborearla con pasión, cada día, bajo la increíble luz mediterránea.