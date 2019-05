La cultura y el tripartito de izquierda (o “izquierdas”)

Escribo tripartito y no cuatripartito porque Podemos ha sido, según mi percepción, totalmente invisible en estos dos últimos años de legislatura.

La cultura ha sido el patito feo de la política sanvicentera en estos cuatro años. Mira que Ramon Leyda lo tenía fácil, al igual que Compromís: dos concejalías “chollos”, Educación y Cultura, por distintos motivos. Como prueba de su actuación a los resultados me remito: en las elecciones locales del 26 de mayo, Compromís se ha dejado en cuatro años 1.256 votos y un 4.11% de porcentaje. Pero lo más increíble es que en sólo un mes Compromís ha pasado de 3.039 votos en las autonómicas (9.61%) a 1.423 votos (5.9 %) en las elecciones municipales, cuando debía ser todo lo contrario. Debía esperarse un proceso de autocrítica en militantes y simpatizantes de Compromís.

Desconozco la actuación en Educación, así que me centro en Cultura. La “gestión” en dicho departamento será recordada en mucho tiempo. La Colla El Tossal tuvo la valentía de permitir visualizar el hondo malestar de muchas entidades culturales (y eso que entre sus miembros hay no pocos militantes y simpatizantes de Compromís). Promesas no cumplidas, convocatorias de ayudas en pleno período estival, cuando las asociaciones tenían que facturar en los primeros meses desconociendo las infinitas exigencias y las cantidades con las que se podía contar. Las entidades musicales mendigando prácticamente un espacio para cada sesión de ensayo, cuando el Ayuntamiento dispone de muchas dependencias sin uso. El Departamento de Cultura ha dejado que el edificio del Casal de Asociaciones lo gestionen otros grupos; que el Archivo, que debía ser histórico-administrativo, lo gestione otro grupo; que la apertura de la trampilla del refugio de guerra la realice otro grupo (lo de gestionar léase en sentido irónico). Ni siquiera ha colocado placas con el nombre tradicional de las calles ni una breve explicación de los edificios singulares (ah, que eso depende de Urbanismo). Las últimas semanas de Teatro o de Lillo Cánovas no pasarán a la historia. La semana música la salvaron las entidades locales; la de teatro, corramos un tupido velo. Me dejo detalles concretos para posibles futuras contrarréplicas.

"Mi propuesta final es que, visto lo visto, el próximo equipo de gobierno suprima la Concejalía de Cultura, y la englobe en minúscula en la de Fiestas y espectáculos varios"

Pero mi crítica se extiende a Guanyar, PSOE y Alcaldía. Se supone que un equipo de gobierno municipal debe ser coordinado por el Alcalde. Lo del incumplimiento de plazos en las subvenciones y nula comunicación con las entidades parece ser que han afectado a otras Concejalías como Fiestas, Turismo o del Mayor. Guanyar se ha centrado en un control obsesivo por las cuentas del que ha sacado y sacará rédito el grupo político triunfante en las elecciones. Ha dirigido concejalías importantes como Urbanismo y Hacienda, pero ha dejado poca huella. Alguna responsabilidad creo que tienen en la modificación del proyecto del edificio de asociaciones, que no parece que haya contentado precisamente a los supuestos destinatarios.

Lo del PSOE sanvicentero con la cultura es punto y aparte. Es el único grupo, junto con Compromís, que no convocó a las asociaciones culturales a reuniones para la confección del programa. En la lista de concejales electos hay muchas personas vinculadas al mundo del deporte pero, en principio, me resultan desconocidas en el mundo de la cultura. Son quienes debían gestionar el último año el tema del edificio de asociaciones y el Archivo municipal. ¿Qué se ha hecho? En mi opinión “res de res”. Lo de la “sensibilidad” de Alcaldía hacia asociaciones como el “Cercle d’Estudis” lo dejo para otro escrito.

En fin, mi propuesta final es que, visto lo visto, el próximo equipo de gobierno suprima la Concejalía de Cultura, y la englobe en minúscula en la de Fiestas y espectáculos varios (es lo que se desprende del currículo oculto del programa). Ahorro para el municipio.