In Memoriam - Ginés Ramírez Guardiola

(18-12-2018)

Avivar recuerdos hermosos llena el alma de paz y alegría.

Ante mis ojos una preciosa foto enmarcada dentro de un corazón: es de Carmen y Ginés en sus bodas de oro (19 de septiembre de 2010).

Fue un día mágico y lleno de gran significado para ellos, sus hijas, sus nietos, amigos y toda la familia.

El brillo de sus ojos y su sonrisa placía a todos los presentes.

Es una imagen idílica y de AMOR que me emociona sobremanera.

Ahora, tiempo después es la que quiero ver, no quiero pensar en el 18 de diciembre de 2018 que Ginés nos dejó; por eso las palabras escrita por su hija Mari Carmen, las comprendo perfectamente y su lectura es motivo de análisis ante la pérdida de su querido padre.

Son palabras bellas, sentidas y flotan en el ambiente del que las lee, no como una despedida sino como una conversación con su progenitor.

Quiero recordar lo que su hija le decía:

"Hasta luego papá …

Llegaste a SAN VICENTE buscando un futuro mejor. Eras un joven "jumillano" trabajador, luchador y sobre todo una buenísima persona.

Pronto te granjeaste el cariño y afecto de todos los que te conocieron y trataron. Tu carácter afable, simpático, cariñoso, te hizo merecedor de gran estima.

Doy la gracias a todo el pueblo de San Vicente porque te han querido y acogido como un sanvicentero más.

Hemos vivido emocionados las condolencias, abrazos y muestras de cariño en estos durísimos momentos.

Momentos inesperados en los que el corazón necesita sentir el calor de los que te quieren.

¡No podíamos asumir tanto dolor! !Estábamos ahora tan bien, hablando, cogidos de la mano y … de repente sentí que ya no estabas! Me dejaste tan rápido que mi mente, no asimila todavía tu partida.

Has dejado en nuestros corazones un gran vacío, ¡extrañamos tanto tu ausencia!

Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de tí, como marido, padre, abuelo, bisabuelo, amigo, has sido una persona maravillosa. No podíamos haber tenido a nadie mejor que tu.

¡Gracias papá, todos te llevamos en nuestro corazón!

Adiós papá … Hasta luego…

Amigo Ginés yo, como tu hija, quiero decirte que mi afecto sincero sigue contigo a pesar de tu ausencia.

Te queremos