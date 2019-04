Envejecer no es morir, es volver a descubrir la vida y sus pasiones

El paso de los años te hace entrar en un mundo inexplicable , mezcla de depresión y desafío, pero en medio de ese debate , a la vez infierno y cielo, tienes que se capaz de volver a reinventarte , y descubrirte a ti mismo.

Ese es el desafío en el camino de los 69 años que ahora tengo, y el debate que me invade, y ante el que lucho, para ser capaz de trabajar duro para descubrirlo, y sobrevivir cada día. Y encuentro apoyo y estímulo en seguir trabajando cada día, y sin un ápice de relajamiento, levantándome con el alba cada día, a las 6 y poco, y pienso, y me animo, y me pongo en marcha. Y esa es la única manera que encuentro, de no perderme en mil debates, y salir perdiendo y depresivo al final.

Aunque hay muchas veces, que el cansancio físico, y sobre todo mental, me hace pensar en buscar la retirada del guerrero, y pasarme a la jubilación total, pero por otra parte, sin encontrarle explicación lógica, existe algo en mi interior, que sin saberlo, me da una fuerza increíble, para continuar trabajando.

En definitiva mi vida no es aburrida en ningún instante, porque me levanto pensando en jubilarme del todo, y me acuesto con la mente inmersa, en el trabajo que tengo en mi mesa del despacho, y en mi cabeza se debaten todos los problemas y todas las posibles soluciones.

Así que reflexiono , y recapacito, que no existen argumentos suficientes para volverse loco , y sí para continuar, desafiando el trabajo, y todos sus retos, en los que no quiero ni pensar, y darle a la vida intensidad cada día , sin dejar opciones a la monotonía.

La cuestión es no dar oportunidades a que invada, sin darnos cuenta, la depresión, y sí darle sentido a todas las pasiones de la vida, lo cual se traduce en ver , vivir y ser capaz de sentir a la compañera de la vida con la pasión del enamorado de verdad. Y esperar el instante de pasión de hacer el amor, en todos los sentidos, y a nuestra manera, y pensar al mismo tiempo, con el agotamiento físico, en el próximo instante de pasión en la cama, o en cualquiera mirada de verdad, a los ojos.

Así que cada domingo, bien temprano, me levanto a correr y caminar, a mi manera, para no perder las buenas costumbres, y para sentirme vivo por dentro, con sus inexorables limitaciones, que el tiempo te hace de forma implacable testigo del camino de la vida. Pero que te atreves a pensar que estás vivo en el desafío, y que no tienes miedo al futuro, porque el futuro es cada día, cada despertar.

En definitiva, el paso del tiempo, lo estoy convirtiendo, en volver a empezar cada día, y alejarme de los finales, y de los caminos sin retorno, y centrarme, por mucho que a veces me cueste, en en cada instante, y que sea ese el mejor estímulo, para vencer los miedos y las dudas, que siempre están a mi lado. Y volver a ilusionarme por ser protagonista de mi vida cada día, cada momento, cada preocupación, cada dolor, y cada sonrisa.Y en este debate, los AMIGOS, son decisivos, para no dejar huecos a la soledad, y ser capaz de reír con ellos, de sacar la pasión por tus colores y compartirlos en la Peña, de bromear hasta el hartazgo con ellos, de sufrir con ellos, y de desafiar todos los imposibles, a los que la vida nos somete con dureza y sin compasión. Pero siempre, siempre, como ese buen navegante del velero que zozobra en alta mar, y al final consigue vivo, cansado, lleno de heridas y sufrimientos, y entre lágrimas y sonrisas, llegar a buen puerto.

Así que, y esa es mi humilde reflexión, la edad no puede ni debe ser un aviso de la cercanía del final, sino todo lo contrario, tenemos que darle la vuelta, para que sea una puerta abierta de par en par, de que el desafío tenemos que trabajarlo cada amanecer. Y tener la oportunidad de redescubrirnos, para que convertir el inexorable paso del tiempo, en intensidad de vivirlo, para detenerlo, con toda la pasión, con todas las dudas, con todo el sufrimiento, en cada mirada eterna y emocionada, bajo la increíble luz mediterránea.