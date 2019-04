El 28 de abril tendremos nuevas elecciones para decidir nuestro futuro, el nuestro el de nuestros hijos y quizá el de nuestros nietos. Una tarea nada fácil para los que hemos vivido distintas fases, desde el franquismo del ordeno y mando, hasta llegar a la democracia del insulto y descalificaciones de los políticos, para ver quien saca mas votos. No se dan cuenta que el partido o partidos que quieran llevar a España hacia adelante, tiene que ser moderno, coherente, honrado y eficiente, que trabaje para todos los españoles, por igual. El Sr. Casado, que tanta españolidad va repartiendo, tiene que ver por el retrovisor que, tanto ellos, PP, como PSOE, cuando les ha convenido, porque no tenían mayoría, han pactado con los independistas, para así lograr esa mayoría. Gracias a estos pactos los catalanes han sacado más dinero y más competencias, para su comunidad, pero ¿y que hacemos nosotros en nuestro País Valencià? Pues, ser sumisos al poder central, sea del color que sea y de vez en cuando alzamos un poquito la voz para quejarnos y ya está. Cataluña se ha ido llevando todo el dinero, que ha podido, cosa que a mí me da envidia y a nosotros se nos queda la cara de tonto y seguimos siendo ninguneados tanto por unos, PP, como otros, PSOE.

Ahora tenemos a los siguientes políticos: El Sr. Casado, experto reconociendo coches y marcas, el Sr. Rivera un verdadero experto en motos, y el de Vox, especialista en montar a caballo a la antigua usanza, tiempos franquistas, me hace pensar en aquella gran película "La escopeta nacional" película que recomiendo a todos los que no han vivido el franquismo, el del señorito, el esclavo y la patente de corso, sobre todo en Andalucía, por eso no me extraña nada que el PSOE se hiciera con el mando de esta comunidad, durante 40 años, el problema es que cuando están tantos años, se van creyendo que son dueños y señores del cortijo y no se dan cuenta de que en el cortijo vive más gente y es en estos momentos cuando vuelve la derecha a Andalucía.

Esperemos que el retrovisor del Sr. Casado no vea la sombra del dictador, Franco, y volvamos al blanco y negro de antaño, hay que recordar que España fue destruida por la Guerra civil, pero no menos que Francia, Alemania o Japón y otros países que supieron levantar cabeza, mientras España, gracias al dictador hemos sido el culo de Europa, mientras esas naciones invertían en tecnologías y nuevas empresas, en tener buenos sueldos para sus trabajadores, que luego podían venir a España a disfrutar de nuestras playas, gastronomía y de nuestro sol, los políticos de entonces siempre repetían la misma cantinela "que inventen otros", así nos ha ido.

Los políticos venden muchas mentiras y la gente se las cree, no hay más que mirar las sectas que existen, todas tiene sus seguidores, unas más y otras menos, solamente tienes que ser un charlatán y un cierto don de la palabra y ya tienes el éxito asegurado, al igual que los partidos políticos, yo te prometo, hasta que me meto dentro y una metido nada de lo prometido. En estos momentos los partidos políticos se dedican a fichar caras nuevas y renovar la plantilla, como un equipo de futbol, lo único que en el futbol todos los fichajes son jugadores y en la política hay toreros, periodistas, generales retirados, franquistas y otros. La verdad es que echo de menos a buenos políticos de antes, como por ejemplo José Mújica, ex presidente de Uruguay, Tierno Galván, ex alcalde de Madrid y como no Julio Anguita, ex alcalde Córdoba, no tengo más remedio que rendirme a los pies de estas personas, por lo que han dado, sin pedir nada a cambio.

Sin embargo, en estos momentos, me dan ganas de irme a una isla solitaria, para quitarme toda la mierda que rodea a los políticos y que me salpica, aún sin querer. La España que quieres, propaganda electoral del PSOE, yo le preguntaría al votante ¿Qué España quieres? después de las elecciones. El ciudadano tiene la última palabra.