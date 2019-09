Elecciones Si o No

Todo depende del raciocinio de los políticos de turno y hay motivos suficientes para desconfiar de ellos, los políticos de hoy en día son como ir de mercadillo de segunda mano, todos hemos visto a políticos jugando con su móvil, otros cortándose las uñas y otros tomándose una siesta, si estos son los que tienen que sacar el país adelante, apaga y vámonos. La política de hoy en día tiene falta de liderazgo y de políticos de altura de antaño de la época franquista.

¿Qué se espera de estas nuevas formaciones políticas que no tienen en su ADN la corrupción todavía?, primero los españoles no quieren un partido monocolor que haga lo que les dé la gana y segundo quieren una política moderna, coherente, honrada y eficiente, que trabaje para todos los españoles por igual y el que más tiene que pague más, por eso hay que limpiar y dar lustre a los nuevos políticos que vengan con ganas de trabajar y no de engordar sus bolsillos.

Mi opinión del Sr. Sánchez es que está mirando más lo que le dicen el poder económico, los bancos y las grandes empresas que hacer una política de izquierdas.

Por cierto, el Sr. Sánchez se enorgullece de estar en un partido centenario, como un vino que cuando más viejo está en su máxima expresión de calidad, sin embargo si no lo cuidas y lo mimas se te puede agriar y esta es la sensación.

La gente tiene que recordar que cuando un partido político tanto PP o PSOE han tenido mayoría absoluta y han hecho lo que les ha dado la gana hemos tenido corrupción a izquierda y derecha, de frente y de espaldas. De momento todavía tenemos políticos en la cárcel y en juicios por resolver, menos de los que deberían estar. Cuando no han tenido mayoría absoluta no han tenido ningún escrúpulo en pactar con los independentistas y de ahí salió el Al Capone español el Sr. Pujol, el súper millonario y nadie le puede echar mano a la familia, ¿qué dirán los roba gallinas que están en la cárcel? También insiste el Sr. Sánchez en que es el partido más votado 1-2-3 y que tiene toda la legitimidad de gobernar a coste cero, sin darse cuenta que no tiene mayoría absoluta para gobernar en solitario, aparte de que el ciudadano no quiere un partido monocolor para hacer lo que le dé la gana y nos roben. El Sr. Sánchez y el Sr. Iglesias no se fían uno del otro. ElSr. Sánchez no quiere un vigilante dentro de su gobierno, yo no pondría un vigilante, pondría uno por cada político para que no roben.

Mi opinión y la que realizo cada vez que voy a una urna es la de no votar al partido que las encuestas dan como favorito para obligarles a tener un pacto con otro y se vigilen entre ellos y quitar la opción de robar.