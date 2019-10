El miedo al paso del tiempo y el sentido de la vida

Cuando en la soledad intensa del debate interno, vuelvo hacia atrás en el tiempo, siento el vértigo de los motivos que le dan sentido a la vida.

Arrancando en mi Yecla natal, veo ese chiquillo, inquieto, travieso, y desafiante al castigo paterno, y al tirachinas, y las aventuras en la calle, y en las montañas cercanas. Y que todo me lo recuerdan las muchas cicatrices en mi cuerpo y en mi sentimiento. Y eso me da argumentos para seguir adelante cada día, porque ese niño, de alguna manera, no se ha ido del todo nunca.

Ahora en la frontera de iniciar el camino hacia los setenta, pasando páginas de libro de la vida, a través de recordar los estudios, la mili, la novia, el matrimonio, el trabajo, la empresa, y la peña. Cuando el cuerpo y la mente se resisten al cansancio de tantas y duras batallas.

Cuando ves, y sientes, sin que te salgan las palabras, el dolor sin límites, de los COMPAÑEROS Y AMIGOS, que se van quedando en el camino. Es entonces, solo entonces, cuando el debate intenso y agitado, te salpica cada amanecer, buscando explicaciones, que nunca encuentras.

Ysurgen los debates internos, cuando te aferras como a un clavo ardiendo, al trabajo que te motiva y te exige hasta lo que no puedes dar. Cuando tienes una compañera en la vida, a la que después de más de 45 años a su lado, sigues descubriendo cada mañana , con solo una mirada como te inunda de ganas de vivir a su lado, teniendo claro que nunca vas a saber , todo lo que puedes dar sin esperar nada a cambio.

Es cuando te enfrentas al reto de los hijos, para los que nunca está preparado, y tienes que aprender cada día a conocerlos, y enfrentarte a ellos, para saber aceptar en libertad la responsabilidad que conlleva. Y en algunos casos, el reto es tan duro, que estás sufriendo no saber cómo enfrentarte a él, y como ayudarle. Y no queda otra, que buscar, en medio de las dudas, del sufrimiento silencioso y cruel, encontrar forma de salir adelante. Pero también hay momentos, que lo compensan todo, aunque sean momentos, para entender, y ver un poco de luz en ese mundo tan intenso, lleno de dudas, miedos, pasiones, y desafiantemente inmenso, que es ser padres.

"Cuando en la soledad intensa del debate interno, vuelvo hacia atrás en el tiempo, siento el vértigo de los motivos que le dan sentido a la vida"

Es cuando compruebas la aventura de trabajar con un AMIGO del alma, que me hace sentirme motivado, para seguir adelante , y no venirme abajo nunca, sea cual sea el desafío , y así seguimos después de más de 41 años , y lo que nos queda.

Es cuando en mi Peña siento la pasión del Madridismo, y que tanto me ha ayudado, a levantarme de tantos momentos duros e incomprensibles en mi vida. Y unos colegas y amigos, que siempre han estado a mi lado, para levantarme el ánimo sin ninguna duda.

Es cuando tomando un café o una cerveza en esos bares, donde tengo amigos detrás de la barra, y otros a mi lado, para en la charla distendida y abierta, quitando el estrés y la ansiedad, como en el mejor despacho de un psiquiatra, cada día, en esos ratos impagables de desahogar miedos. Y buscar complicidades y bromas, que vencen y desarticulan los ataques depresivos que nos rodean, y te dan un chute de moral intensa para seguir con ilusión reciclada. Es como ir a una terapia, si horario ni tarifa prefijada, de forma voluntaria, buscando dar sentido a la vida, a través de la charla y la broma, y hasta el cabreo controlado, para encontrarte a ti mismo, y lo que es más importante, aprender a compartirlo con los demás.

Así que voy buscando caminos para combatir el miedo al paso del tiempo, y aunque a veces las dudas me asaltan y me desordenan las ideas, y me hacen tambalearme, siempre, aunque con mis debates solitarios, consigo con una mezcla de ilusión y paciencia, mezcladas con pesadillas desubicadas, parar un instante, mirar hacia dentro, y sacar el coraje, de donde sea, para salir adelante.

En definitiva, el miedo existe, y aceptando ese hecho, es necesario aprender a convivir con él, y al mismo tiempo, encontrar motivos, por pequeños e insignificantes que sean, que impulsen y motiven, cada amanecer, a seguir caminando en la vida , con unas gotas de ilusión, bajo la increíble luz mediterránea.