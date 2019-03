El desafío de la gestión municipal

El Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig desde hace prácticamente cuatro años está gestionado por un gobierno plural, producto de unas elecciones municipales que pusieron fin a la mayoría absoluta del Partido Popular. Cuatro años donde los poderes salientes no han hecho otra cosa que intentar convencer a la ciudadanía de lo nocivo que es para nuestro municipio la nueva situación. Desde el primer momento, nos preparamos para escuchar los clamores procedentes de los perdedores y sus argumentaciones sacadas de quicio con la pretensión de alarmar a la ciudadanía y extender una sensación de inseguridad e inestabilidad que, en el caso de nuestro municipio, han resultado ser falsas.

La derecha nos podría enseñar a hacer muchas cosas, basta un simple vistazo a las hemerotecas de los medios de comunicación, pero no precisamente a llevar a término una gestión honesta, responsable, transparente y eficaz, como la realizada en nuestro Ayuntamiento.

Y esto, no es otra cosa que hablar de hechos. Se ha realizado una labor económica rigurosa, que no austera, que nos ha llevado a mejorar de forma notable las finanzas municipales. Durante cuatro años no se han subido los impuestos, tampoco se han recortado los servicios básicos que se prestan a la ciudadanía y, sin embargo, hemos aumentado las inversiones, se ha eliminado la deuda que el Ayuntamiento tenía con los bancos y se han mejorado, entre otras cosas, las prestaciones sociales.

Las obras realizadas en el municipio durante los años 2015, 2016 y 2017 alcanzan la cifra de 11 millones de euros y, si añadimos las correspondientes a 2018, ejercicio todavía sin liquidar, la cifra se acerca mucho a los 16 millones de euros. Todas estas obras se han realizado con recursos propios, sin necesidad de acudir a las entidades financieras para solicitar préstamos.

Sobre las inversiones hay que incidir en que el Ministerio de Hacienda nos ha situado durante dos años consecutivos (2016 y 2017), entre las 30 ciudades de España que más inversión sostenible ha realizado. Concretamente en el año 2017 fuimos la tercera ciudad de la Comunitat Valenciana, solamente superados por Valencia y Castellón.

Pero además de lo referenciado, puedo decir sin miedo a equivocarme, que por primera vez se han adoptado medidas correctoras contra la desigualdad en el ámbito de la vivienda. Se han dedicado más de 200.000 euros para ayudas destinadas a los gastos básicos de la vivienda habitual y para ayudas al alquiler de la vivienda habitual, en una clara apuesta por ayudar a las personas con escasos recursos económicos.

De este artículo se puede desprender que la orientación social presupuestaria es mucho mayor en los gobiernos plurales. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que un gobierno formado por diversas fuerzas es más representativo que las mayorías absolutas de los últimos años en nuestro municipio.

Tampoco es el propósito de este artículo hacer una defensa a ultranza de los gobiernos plurales. Sería una postura arrogante decir que es el sistema político perfecto, ya que es sabido que todos los sistemas tienen grietas, por las cuales se puede colar la carcoma. Pero sí, y lo hemos demostrado, se pueden contrarrestar las informaciones que tratan de propagar el miedo al cambio, el miedo a la gestión compartida y, con nuestro trabajo y esfuerzo, ayudar a arrinconar un sistema caduco e inservible. En Guanyar, en Esquerra Unida, somos conscientes de que los pasos que hemos dado no son suficientes; hemos de seguir reforzando este sistema para hacer frente a los nuevos retos que se nos presentan. Pero, sobre todo, tenemos que estar vigilantes para evitar que se cuelen de nuevo personas que sigan parasitando lo público en beneficio de lo privado. Seguiremos trabajando con honestidad y transparencia por una ciudad de Sant Vicent del Raspeig plural, sostenible, igualitaria y de progreso.

Alberto Beviá Orts (Coordinador de EU Raspeig y concejal del GM GUANYAR)