El autismo en el transporte público

Hace algún tiempo vi este símbolo en un autobús cuando iba a trabajar. Sinceramente me puse muy contenta y pensé que las cosas estaban cambiando. Después coincidiendo con el día mundial de concienciación sobre el autismo vi unos carteles que a día de hoy se mantienen en los que aparece un niño con casco de astronauta en el que se puede leer 1 de cada 68 niños nacen con autismo. No viven en su mundo o algo así ahora mismo no recuerdo la frase con exactitud.

Pero lo que sigue faltando es que estas medidas se generalicen y sobre todo mucha pero mucha concienciación.

El miércoles nos tocó neuropediatra así que bajé a Alicante con Juanmi y Valeria en el tranvía. Subimos aquí, en San Vicente primera parada todo vacío y el nene se sentó. Yo iba sentada en la zona reservada para carros y sillas de ruedas con la nena en su carro.

Juanmi el miércoles no estaba muy colaborador, y miraba ausente por la ventana dando la espalda a todos. A medida que el tranvía avanzaba se iba llenando cuatro o cinco paradas más allá iba lleno del todo. Subió una señora, mayor aunque la vi bastante vital como para no aguantar de pie como yo he aguantado mis casi 9 meses de embarazo y clavo los ojos en mi chico que seguía ajeno a todo. Había gente joven universitaria en sus asientos pero le llamó la atención el mío y empezó a protestar: gente mayor de pie y los niños sentados el ni se giraba, porque simplemente el había desconectado, demasiada gente, demasiado bullicio el se había aislado, ella se encaminó hacia el con la intención de levantarlo y ahí yo comencé a llamarla: señora señora. Cómo no me hacía ni caso le dejé caer el brazo sobre el hombro con la suficiente firmeza para hacerla parar. - Ese es mi hijo, es autista no se gira porque el está ausente tanta gente no es buena para el si quiere que se levante hable conmigo.

Ahí cambió: No, no pasa nada ya me han dejado un asiento pero cogí a mi hijo y me lo subí en brazos con sus treinta y siete kilos y pico. Después el revisor me dijo que mi bebé era demasiado grande pero ahí ya no me apetecía contestar.

Y después de esta "anécdota" me planteo varías cuestiones

1.- ¿ Para cuando esté símbolo en todos los transportes públicos?

2.- ¿Para cuando campañas de concienciación para que la gente deje de mirarse el ombligo?

3.- ¿ A quién dirigirse empresa de transporte, ayuntamientos asociaciones para que esto deje de ser un estado de Facebook?