El amigo Miguel Martínez y sus muebles y su lema "La vida es dura"

Pascual Andrés Tévar

En el verano del 2018 nos dejaba en el silencio elocuente, casi de puntillas, EL AMIGO MIGUEL, y era la confirmación de una forma tan personalísima de andar por la vida.

Hace más de cuarenta años que lo conocíamos Javier Rafael Fuentes Moreno y yo desde la Asesoría, y como AMIGOS, primero con la lejanía y el protocolo del buen, respetado y fiel cliente de la asesoría, y luego poco a poco, como persona, y al final como AMIGO. Y de la misma forma, en que la vida pasa poco a poco, más nos hizo quemar etapas, en el conocimiento de nuestra amistad. Y al final, sin quererlo, nos hizo consumir nuevas sensaciones, en el distanciamiento intencionado, para que no se perturbara, lo bueno y eterno, que quedaba para siempre dentro de nosotros mismos.

Es como si a conciencia, hubiera querido alejarse, para esperar con su calma increíble, dejar acercarse como la mar en calma, el final, y a su manera.

Miguel, desde su pasión por sus muebles y decoración, con aquel lema de su querida empresa MUEBLES RASPEIG “AMUEBLAR TUS SUEÑOS”, ha tenido una vida intensa, con el inigualable lema “LA VIDA ES DURA “. Y a lo largo de tantos años, hemos compartido y sufrido buenos e intensos momentos. Porque al fin y al cabo, la vida, es la suma de muchas vidas que sumando hacen la historia de un trayecto personal y social como ciudadano del mundo. Y Miguel, nunca se podía permitir, que el aburrimiento inundara cualquier momento, por pequeño o largo en el tiempo que fuera, porque su filosofía es vivir con pasión, porque eso le da sentido a existir.

Miguel, con sus muebles y su decoración, ha llenado de ilusión muchos hogares de nuestro San Vicente del Raspeig, y de otras ciudades alicantinas. Y siempre buscando desde lo sencillo, poniendo su aportación personalísima, y abrirlo a la comprensión y tolerancia. Y por otra parte, para dar la posibilidad, de que las familias, con limitaciones económicas, pudieran tener la opción, de amueblar con ilusión sus hogares, y pagando poco a poco, y, siempre, abierto, a buscar soluciones, a todos los problemas.

Miguel, también ha decorado hoteles, despachos, y comercios, buscando poner su visión personal, en lo que significa, no solo vender, sino intentar transmitir ideas y emociones, como parte identificativa de su trabajo, dando vida propia a los muebles y a los espacios.

En definitiva, ha sido autodidacta, en todas sus consecuencias, aunque muchas veces, no tuviera la comprensión necesaria.

Con el paso del tiempo, cuando la enfermedad no le dejaba tranquilo, ha constatado, que su filosofía de la VIDA ES DURA, se iba cumpliendo inexorablemente. Primero no pudiendo conseguir la continuidad de la empresa en la familia, segundo no tener a su lado a su compañero y amigo del alma, de viaje y aventura empresarial Manolo, y tercero, en no poder tener la fuerza vital, para luchar, y darle la vuelta a todo.

Pero a pesar de todos los desafíos, Miguel, ha demostrado, que a ha sido consecuente, con su filosofía de vivir, hasta el final, y nunca ha claudicado, en su forma de pensar, y de afrontar los retos, por duras que fueran las consecuencias, y ha tenido unas cuantas.

Así que, nos sentimos orgullosos de haber compartido muchos e inolvidables momentos, de ser sus AMIGOS, a nuestra manera, y de quedarnos con su recuerdo, más vivo que nunca. Y que la 2

sonrisa tiene sentido, por mucho que la procesión camine por dentro, y te esté abrazando de dudas y sufrimientos.

Miguel, al fin y al cabo, nos ha demostrado, a lo largo de toda una vida, que nada tiene más valor, que el amor y la pasión por el trabajo, por la familia, por los amigos y por los retos. Y aunque choquen con todo tipo de dificultades, de dudas, de sufrimientos, si estás plenamente convencido, que lo que haces tiene sentido, y lo vives con ilusión y pasión infinita, y buscas razones y motivos en cualquier parte, es porque eres capaz, en definitiva, de descubrir el verdadero sentido de la existencia, bajo la increíble luz mediterránea.