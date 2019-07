Antes de que leáis este escrito quiero dejar claro una cuestión… nunca fui “franquista” por tanto no estoy haciendo apología del franquismo, simplemente estoy haciendo un análisis de entonces a la actualidad.

× Ampliar Paco Carrión

¿NUNCA OS HICISTEIS ESTÁ PREGUNTA? ¿De dónde puñetas sacaba Franco el dinero para hacer todo lo que hizo? ESTO SI QUE ES MEMORIA HISTÓRICA.

Analicemos:

Antes del 76 jamás ningún español hizo declaración de la renta ni pagó impuestos de ningún tipo y nunca lo multaron ni persiguieron por ello.

Entonces ¿De dónde sacaba el General el dinero?

¿"QUE ESTADO DEL BIENESTAR" han generado estos políticos en 41 años?

Las leyes del FUERO DEL TRABAJO.

"¿De dónde puñetas sacaba Franco el dinero para hacer todo lo que hizo?"

Recién pasada la guerra civil, el 9 de marzo de 1938, Franco dicta la Ley del Fuero del Trabajo, en beneficio de los trabajadores. En base a esta ley fundamental, se aprueban las siguientes leyes:

1 de septiembre de 1939 Ley del Subsidio familiar.

23 de septiembre de 1939 Ley del Subsidio de Vejez.

13 de julio de 1940 Ley de Descanso dominical y días festivos.

25 de noviembre de 1942 Ley de Patrimonios familiares.

14 de diciembre de 1942 Seguro Obligatorio de enfermedad.

Para dar cobertura a la Ley del Seguro Obligatorio de enfermedad, se construyó una red hospitalaria, dependiente de la Seguridad Social:

Residencias hospitalarias 292

Ambulatorios 500

Consultorios 425

Residencias concertadas 96

26 de enero de 1944 Contrato de Trabajo, vacaciones retribuidas, maternidad para las mujeres trabajadoras y garantías sindicales.

19 de noviembre de 1944 Paga extraordinaria de Navidad.

18 de julio de 1947 Paga extraordinaria del 18 de julio (ahora es de verano).

14 de junio de 1950 Reforma del I.N.P. para una mejor cobertura en la acción protectora.

22 de junio de 1956 Accidentes de Trabajo

24 de abril de 1958 Convenios colectivos

23 de abril de 1959 Mutualidad agraria. EN esta ley se encuadran 2.300.000 trabajadores del campo, por cuenta ajena y propia.

2 de abril de 1961 Seguro de Desempleo.

14 de junio de 1962 Ayuda a la Ancianidad.

28 de diciembre de 1963 Ley de Bases de la Seguridad Social.

31 de mayo de 1966 Régimen Especial Agrario.

2 de octubre de 1969 Ordenanza General del Campo, donde se establece la jornada laboral de 8 horas.

20 de agosto de 1970 Mutualidad de Autónomos Agrícolas.

23 de diciembre de 1970 Ley de Empleo Comunitario.

Así que en la ley del 9 de julio de 1976, todos los trabajadores españoles “YA” teníamos cubiertas las siguientes contingencias por el Estado.

-Seguro de Desempleo.

-Subsidio de Vejez.

-Invalidez permanente total.

-Invalidez absoluta.

-Gran invalidez.

-Discapacitados y Disminuidos.

-Subsidio de Ancianidad.

-Enfermedad Común no laboral.

-Accidente Común no laboral.

-Subsidio familiar.

-Protección familias numerosas.

-Asistencia farmacéutica.

-Asistencia médica.

-Asistencia hospitalaria.

-Vacaciones retribuidas.

-Descanso Dominical y días festivos.

-Paga extraordinaria de julio y Navidad.

-Pagas sobre beneficios.

-Convenios Colectivos.

-Representantes sindicales (liberados).

-Jurados de empresa.

-Representación Consejos de la administración de las empresas.

Una vez visto lo que antecede, uno se plantea una pregunta, a la que se encuentra enseguida la respuesta.

Si se pudieron hacer tantas mejoras SOCIALES, con muchísima menos riqueza, hay que recordar que los españoles no pagábamos impuestos, cómo es que ahora, para poder subsistir sin que nos intervengan (que al final lo han hecho, pero esa es otra cuestión), se han de recortar mejoras sociales conquistadas hace muchos años, antes de la democracia.

La respuesta es bien sencilla: No había políticos, ni partidos, ni sindicatos tragones, ni comunidades autónomas nacionalistas plagadas de Chupones.... Por lo que no había FRAUDE FISCAL ni CORRUPCIÓN o, al menos, no tanta como ahora.

Cada día que pasa tengo más claro qué es lo que sobra en España... es la CASTA POLÍTICA... capaces de arruinar el país y todas nuestras familias con tal de salvarse ellos.

Posdata; todo esto nadie puede decir que es mentira se puede comprobar porque ahí está, y todo en beneficio de los trabajadores... me hace llegar a una conclusión histórica... ¡¡¡¡¡¡Franco sí que era un verdadero socialista!!!!!!

Ahora vas y lo “cascas” y… ¡que Dios nos coja “confesaos”.