Con Franco vomitábamos mejor

× Ampliar Adrián Martínez Ramos Miembro de la Coordinadora estatal de Recortes Cero

Los retrógrados, y más los que encima son bobos, necesitan mitos fundacionales y realidades inventadas para discernir un presente que siempre se les antoja, vía testicular, incomprensible. Así sus tramas vitales están indisolublemente urdidas en la manipulación propia o vicaria y la tergiversación de la historia. Y con tales dones manosean el pasado adecuándolo a su anacrónica y rancia ideología mientras se excusan en falsos datos presentándolos como realidades absolutas e inamovibles. Su desbaratado pensamiento, en tanto que creación personal, no posee más opción que la de sortear sus propios e interesados propósitos al estilo del maestro Ciruela, que no sabía leer pero ponía escuela.

Algunos que dicen ser imparciales y de que el tema no va con ellos -ahora se llaman equidistantes, que nos pillen confesaos- , están utilizando, sin el más mínimo rubor o contrastación, incluso en este medio, datos extraídos de una página de internet, de cuyo nombre no hace falta acordarse, donde de forma indigesta y urticariante se ensalzan los logros, de toda índole, de un fulano de tal llamado Francisco Franco, hoy conocido como la “momia-pongo”: regalito que la gracia de Dios nos hizo, que nadie sabe dónde ponerlo y que tampoco tiene ninguna utilidad reconocida.

Si alguien miente sobre los logros del franquismo debería al menos tener la decencia de ser bueno al mentir. La mentira, incluso si suena plausible, no debe dejar a un lado lo que se sabe solo porque aquella haya sido repetidamente citada. Tal conocimiento previo no impedirá, a quienes padecimos o padecieron –estoy acordándome de mi padre- esa lúgubre época de España, que la repetición de burdas mentiras cambie nuestro juicio sobre lo que realmente ocurrió. Y lo haremos, no en nombre de los que ya tenemos cierto recorrido sino, sobre todo, por esa gente joven en trance de ser educada que necesita que se trasmita la realidad de lo que fue aquella España Republicana convertida, vía golpe de estado, en una pocilga maloliente donde se impuso la corrupción estructural, el retroceso, la violencia, el mangoneo, la esquilmación y el latrocinio de los recursos de todos los españoles, el hambre, la miseria, el control, el pensamiento único y la perdida de cualquier libertad individual y colectiva a todos los niveles en nombre de no se sabe qué puñetas.

Todas las épocas han sido testigos de corrupción, incluida la actual. Solo que ahora sabemos que existe aunque los corruptos intenten ocultarla. En tiempos de Franco no solo existía, sino que se sabía, se alentaba y se consentía pero no se ocultaba pues esa fue normativamente la chulesca forma de actuar de aquellos interesados lamenalgas convertidos en gerifaltes con algún mando genuflexionados a cuatro patas ante aquel pequeño ser al que el el dinero de Juan March, entre otros, convirtieron en un pequeño dios. Hoy, como ese pasado que siempre vuelve porque nunca se fue, descendientes y defensores de aquel infame relato y ciertos nostálgicos franquistas retoman determinados mantras a través de los cuales intentan justificar lo injustificable aunque la mayoría, sino todos, son sencillamente falsos. Mantras que son resultado de la premeditada invocación de una epifanía enferma como aquellas de la creación de la Seguridad Social, los pantanos, las vacaciones pagadas, etc. etc. Mantras-fake que, como la falsa moneda, van de mano en mano recalando a veces en ciertos sectores, decíamos nostálgicos o cuanto menos poco ilustrados, que los repiten aquí y allá sin contrastar la información y porque yo lo valgo, mientras la farsa, catalizada por burdas ensoñaciones psicoanalíticas, va tomando cuerpo.

Pongamos el ejemplo de la Seguridad Social. Su puesta en marcha se atribuye a Franco porque alrededor de 1963 creó la Ley de Bases de la Seguridad Social, pero no la creó él. Ni pensarlo. Su inicio data de más de medio siglo antes del inicio del régimen franquista. En el año 1883 se crea la Comisión de Reformas Sociales, organismo que se encargó del estudio de asuntos para mejorar el bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo, y ocho años más tarde, en 1908, el Instituto Nacional de Previsión. Más tarde se van sumando otros seguros sociales: en 1919 el Retiro Obrero, en 1923 el Seguro Obligatorio de Maternidad y en 1931 el Seguro de Paro Forzoso. La primera iniciativa relativa a la Seguridad Social instaurada por Franco son el Seguro de Enfermedad (1942) y el Seguro de Vejez e Invalidez (SOVI, 1947). El problema fue que aquellos mecanismos creados por Franco resultaron deficientes e insuficientes. Poco después comenzaron a crearse diferentes mutualidades laborales sectoriales generando más desequilibrios y más discriminaciones. En 1963, con el “pongo” vivo, se crea la Ley de Bases de la Seguridad Social que trató de implantar un modelo unitario, pero tal sistema resultó un desastre y se intentó subsanar mediante la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 1972. La implantación de la citada Ley también se fue al garete al no contemplar los mecanismos de financiación de los servicios presupuestados. En consecuencia, no será hasta la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución cuando se configure el actual sistema de Seguridad Social. Es decir, Franco no solo no creó la Seguridad Social sino que además su sistema fue una absoluta “merdé”.

Otros mitos franquistas tipo huevo Kínder, o sea fácilmente desmontables, son las vacaciones pagadas; que nos metió en la ONU; que creo las magistraturas de trabajo; que España en sus tiempos era la octava economía mundial; que con Franco existía pleno empleo y que construyó pantanos… y suma y sigue.

Ya ven, la incómoda verdad se oculta. Pero la misma demuestra que Franco ejerció conscientemente la rapiña. En plena guerra civil, se apropió de parte de las donaciones que estaban destinadas a la “causa nacional”. Incluso llego a revender para su propio beneficio 600 toneladas de café donado por Brasil a España en 1939. Ya en 1940 amasaba una fortuna cercana a los 40 millones de pesetas. Acumuló sueldos, comisiones, regalos y gratificaciones ampliando sin límites su riqueza. Franco era un corrupto que practicó mordidas desde la guerra civil. Un opresor que debilito las cuentas públicas del Estado y estableció un entramado del que era el principal perceptor. La corruptela, que difumino lo público de lo privado, quedó explicitada en 1942 cuando pronunció aquello de “nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos”. Durante 40 años no paró de acumular, para sí, para los suyos y para la patulea que lo aplaudía, sueldos, dividendos, oro, fincas, acciones, coches, donaciones, prebendas, expropiaciones forzosas a los derrotados, regalos, comisiones, amén de oscuros y secretos negocios. Así amasó el dictador, y algunos que en su dia heredaron fortunas, favores y privilegios –llegan hasta hoy sus descendientes- auténticas fortunas en plena dictadura al calor de una corrupción sistémica de la que fue autor y parte, voraz, sin cortapisas y sin paliativos. Corrupción y enriquecimiento que el régimen derramó sobre la oligarquía franquista y que llego a ser especialmente sangrante durante el desarrollismo de los 60 y aun supero la misma Transición. Y que siguió y sigue en manos de quienes son sus herederos, incluso los intelectuales.

Nuestra democracia no es perfecta. Existe la corrupción, pero ahora llega hasta los tribunales y depende de nosotros reforzar los mecanismos para perseguirla. El principal se llama urna. Y encima ningún corrupto es capaz, en nombre de una mal entendida patria, de hacer desaparecer, por vía de las armas, a sus conciudadanos No tengamos dudas, con Franco no se vivía mejor aunque reconozco que se vomitaba mejor. Supuso, con diferencia, el retroceso más grave en los niveles de bienestar de este país en los últimos 150 años de su historia. Una historia cuyo tribunal popular lo ha juzgado y espera que se cumpla la sentencia. Ya va siendo hora.