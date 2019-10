Érase una vez la política

Hace tiempo que me pregunto, y pienso que vosotros también, donde hemos llegado y adonde nos llevan, nuestros políticos y políticas, y que es hora de decir convencidos, desde la libertad, y en conciencia ¡¡ BASTA YA!!

Tenemos entendido y asumido, que ser político o política, es una opción más en la vida, para libremente elegir una forma de trabajar, y dar lo mejor de ti mismo(a), y que ese trabajo consiste, a través de un Partido Político, en hacer leyes, para el bien común, y ser los primeros en cumplirlas, es decir trabajar con honestidad y responsabilidad, para los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Pues bien, esta idea de la político, y ser político (a), desde hace un tiempo, nos la han cambiado. Ahora resulta, que los Partidos Políticos, es una forma de llegar al poder, llámese Ayuntamiento, Diputaciones, Autonomías, Congreso de los Diputados, Senado, etc..., y una vez instalados en los mismos, pensar en que el poder está a su servicio, es decir, el de políticos (as), y no el de los ciudadanos y ciudadanas, que con su voto LIBRE Y RESPONSABLE, los han elegido.

Y a las pruebas me remito, y me atreve a asegurar , que no existe ninguna institución , que no esté manchada por la corrupción y el aprovechamiento del cargo, para los favores , disimuladamente invisibles, y en los casos más llamativos robarnos a manos llenas , es decir la CORRUPCION CON MAYÚSCULAS. Y está bien, que la justicia actúe, pero siempre llega tarde, y todo el dinero se ha perdido en el camino. Pero menos mal, que al estar encerrados, no pueden seguir actuando sin límites en el tiempo. Es decir, lo que antes era excepción, ahora parece que es la regla. Aunque siempre, quedan, y salvan el HONOR, los POLITICOS Y POLITICAS que trabajan con honradez, teniendo claro cuál es su respuesta, por haber sido elegido en las urnas. Al final, no tenemos que caer en la desesperanza, porque la DEMOCRACIA, a pesar de todo, está a salvo, porque los ciudadanos y ciudadanas, sabemos cómo defenderla.

Si echamos la vista atrás, al menos desde mi generación, y otras mayores, aquellos años del inicio de la democracia, en junio de 1977, con ADOLFO SUAREZ, y posteriormente con FELIPE GONZALEZ, y los sucesivos gobiernos tanto del Partido Socialista, como del Partido Popular, los políticos en su inmensa mayoría, servían a pueblo y eran consecuentes con su trabajo.

Ahora, no prima el pensamiento para trabajar, por y para los CIUDADANOS Y CIUDADANAS, solo se piensa en el PODER, y sacar lo mejor para sus bolsillos, y su renta para su futuro, y el de los suyos.

Después de tantos meses, SIN UN GOBIERNO ESTABLE, porque prima el egoísmo, y la falta de generosidad en el trabajo para los demás, es hora de decirles BIEN ALTO Y CLARO A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS ¡¡¡BASTA YA ¡!!. Ni un VOTO MÁS , para favorecer el afán desmedido de poder , de corrupción encubierta, la que presumiblemente está en las leyes que ellos mismos se hacen a su medida .Y la que por su avaricia incontrolada , en algunos , menos mal , se convierte en delito, que ni ellos mismos , son capaces de controlar.

Reflexionemos seriamente, DÉMOSLES UNA LECCION DEFINITIVA, Y EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 10 DE NOVIEMBRE NO VAYAMOS A VOTAR. No se lo merecen, aunque me consta, que a los favorecidos de cada partido, les obligarán a votar.

LAS URNAS CASI VACÍAS, será la mejor prueba , que tanto POLITICOS Y POLITICAS , indignos, y sin vergüenza , estén obligados , de una vez , a REFLEXIONAR DE VERDAD , y a pensar , en conciencia , que su trabajo ES SERVIR A LOS DEMAS , a través de las LEYES , y de su conducta y ejemplo diario.

Entonces, y sólo entonces, viviremos, pasearemos y caminaremos libremente, más serenos, pero siempre vigilantes, bajo la increíble luz mediterránea.