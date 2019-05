Sergio Agueitos (Compromís): "Carta abierta a la ciudadanía"

Carta abierta a la ciudadanía

por Sergio Agueitos

La democracia es un tesoro que precisa de compromiso y atención. En Sant Joan existe una mayoría demócrata y progresista que no quiere volver a gobiernos que recortan en servicios sociales, en educación y sanidad; que pagan tarde y mal a proveedores; que destruyen el patrimonio; que no apuestan por el medio ambiente; que no crean empleo y que solo se dedican a vender humo.

Esta mayoría necesita confiar en que es posible construir un proyecto que consiga más inversiones para nuestro pueblo, que gestione mejor las cuentas, que resuelva problemas históricos y supere el modelo especulativo territorial. Los gobiernos de coalición requieren de una nueva cultura de participación y colaboración; y no sólo entre partidos, sino también con la ciudadanía. El cumplimiento de los acuerdos, la rendición de cuentas o la transparencia han sido grandes ausentes, por desgracia, en ésta y anteriores legislaturas.

Cualquier alternativa no parece tranquilizadora. Necesitamos avanzar, no retroceder. Estas elecciones municipales en Sant Joan nos jugamos la posibilidad de un gobierno que mire por el bienestar de las personas y, especialmente, que sepa sumar para sacar adelante presupuestos, inversiones o proyectos tan necesarios para nuestros barrios.

Escribimos esta carta para comprometernos y hacer una invitación colectiva, abierta y cívica. Ponemos en ella lo mejor que tenemos: nuestra capacidad, nuestra fuerza intergeneracional, nuestra complicidad e ilusión, para invitar a muchos y muchas más. Hacemos esta invitación a la acción de diferentes generaciones y trayectorias vitales, pero con objetivos comunes.

Estos cuatro años la Generalitat ha desarrollado iniciativas innovadoras y justas, pero este cambio de paradigma en la política valenciana se ha quedado a medio camino en nuestro pueblo y ha tenido enfrente el boicot decidido de la Diputación de Alicante, que se llegó a negar, por ejemplo, a participar en el programa para la gratuidad de los libros escolares (xarxa llibres). Necesitamos gobiernos e instituciones que cooperen en sintonía mirando a las personas a los ojos, trabajando con y para ellas. Hacen falta ideas claras y voluntad de servir a la gente, haya votado lo que haya votado. No podemos quedarnos parados mientras otras instituciones avanzan a pasos agigantados en materia social, económica y ambiental.

Es por todo lo anterior que queremos dar apoyo a un proyecto como el de Compromís para el pueblo de Sant Joan y hacer una invitación a toda la ciudadanía a que se movilice, que participe y decida su futuro junto a nosotros. No queremos protagonizar años de lamentaciones, sino construir un nuevo proyecto más inclusivo, diverso y que nos haga sentir más orgullosos de nuestro pueblo. Esto es un llamamiento a las personas decentes, que creen que la política no está para lucrarse, ni para figurar, sino para trabajar duramente por los demás. Es un llamamiento a aquellas personas que, sin compartirlo todo en lo ideológico, reconocen en Compromís una fuerza honesta, responsable y centrada en solucionar problemas y no en crear otros nuevos.

Nuestra apuesta por la cooperación y la inclusión es firme. Ahora es más necesaria que nunca otra manera de hacer política: que escuche más que grite, que proponga más que imponga, que colabore más que compita. Amamos Sant Joan y Sant Joan merece una oportunidad. Hagamos que esta primavera florezcan sonrisas e ilusiones. Hagamos que este 26 de mayo dure años.