Sant Joan declara l’estat d’emergència climàtica

× Ampliar El portaveu de Compromís a l’Ajuntament, Sergio Agueitos

Grupo Municipal Compromís

La declaració exigeix que es prenguen mesures concretes per a detindre les accions que provoquen el canvi climàtic, incidint en la reducció de gasos d’efecte d’hivernacle mitjançant l’autoconsum d’energies renovables; millorant la mobilitat sostenible, creant espais peatonals, fomentant l’ús de la bicicleta; i apostant per una política de residus zero.

A més, gràcies a esta moció, l’Ajuntament s’ha compromés a realitzar un acte institucional amb la participació de tots els grups polítics per al proper 27 de setembre, dia en què centenars de col·lectius ambientals han convocat una vaga mundial pel clima. També s’animarà als centres educatius a dedicar activitats durant el dia de la vaga per a la reflexió sobre esta situació climàtica.

× Ampliar El portaveu de Podem a l’Ajuntament, Ignacio Ferreiro

El portaveu de Podem a l’Ajuntament, Ignacio Ferreiro va incidir en la importància de prendre mesures efectives que impliquen a tota la ciutadania en la protecció del nostre planeta. D’altra banda, el portaveu de Compromís a l’Ajuntament, Sergio Agueitos defensa que “hem d’actuar ja de manera decidida i contundent per frenar el canvi climàtic, per això la declaració de l’estat d’emergència climàtica a Sant Joan crea un precedent que obliga a esta institució a prendre accions valentes abans que arribem a un punt de no retorn”.

Sant Joan declara el estado de emergencia climática

Grupo Municipal Compromís

El pleno municipal ha aprobado la declaración del estado de emergencia climática en Sant Joan, una propuesta presentada por los grupos de Compromís y Podemos que contó con el apoyo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento a excepción del partido de la ultraderecha.

La declaración exige que se tomen medidas concretas para detener las acciones que provoquen el cambio climático, incidiendo en la reducción de gases de efecto invernadero mediante el autoconsumo de energías renovables; mejorando la movilidad sostenible, creando espacios peatonales, fomentando el uso de la bicicleta; y apostando por una política de residuos cero.

Además, gracias a esta moción, el Ayuntamiento se ha comprometido a realizar un acto institucional con la participación de todos los grupos políticos para el próximo 27 de septiembre, día en el que centenares de colectivos ambientales han convocado un huelga mundial por el clima. También se animará a los centros educativos a dedicar actividades durante el día de la huelga para la reflexión sobre esta situación climática.

El portavoz de podemos en el Ayuntamiento, Ignacio Ferreiro incidió en la importancia de tomar medidas efectivas que implican a toda la ciudadanía en la protección de nuestro planeta. Por otro lado, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Sergio Agueitos defiende que "tenemos que actuar ya de manera decidida y contundente para frenar el cambio climático, por eso, la declaración del estado de emergencia climática en Sant Joan crea un precedente que obliga a esta institución a tomar acciones valientes antes que lleguen a un punto de no retorno".