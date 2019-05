Ángel Brotons: "Manolo Aracil, el Alcalde que los santjoaners nos merecemos"

× Ampliar Ángel Brotons Orts Candidato nº 9 del PP de Sant Joan d´Alacant

Me gusta pensar que aún quedan políticos de verdad, de los de raza. Políticos que defienden sus ideas y proyectos hasta las últimas consecuencias, de los que están dispuestos a hablar con todo el mundo y convencer al contrario para mejorar el día a día de los vecinos. Políticos de verdad, que creen en la política como vía para transformar la sociedad. Pienso que quedan políticos así porque los veo; es cierto que quedan pocos, pero en Sant Joan tengo la suerte de trabajar con uno: Manolo Aracil.

Quizás parezca una tontería, pero quedan muy pocos políticos como él y no sabemos la suerte que tenemos en Sant Joan de que el PP lo vuelva a presentar como candidato para estas elecciones municipales.

El pasado lunes 21 de mayo el Acto de presentación de la candidatura del Partido Popular de Sant Joan d´Alacant reunió a más de 500 personas en el Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura, pero solo Manolo con sus palabras pudo devolverles la ilusión de creer que un municipio mejor es posible y la esperanza de volver a ver un pueblo atractivo para sus vecinos y quienes nos visitan.

Siendo sinceros, eso a día de hoy lo consigue poca gente, y no solo es porque te lo demuestre con palabras, te lo demuestra con hechos. Su capacidad de gestión al frente de la corporación municipal del año 2011 al 2015 y la transformación que vivió Sant Joan en ese periodo no es fruto de cualquier persona, sino de un político de verdad. Manolo demostró que por su proyecto y su forma de hacer política merece nuestra confianza.

Al final, en política además de ser el arte de gobernar, también hay que cumplir con el requisito de ser buena persona y creo que los que conocemos a Manolo podemos afirmar que es una característica intrínseca en él y que le define. Un líder cercano, simpático y amable, que sabe escuchar y desde luego, con mucha humildad a la hora de trabajar. No tiene que vender sus virtudes, como hacen otros, pues hasta un ciego podría verlas.

Sé que no os he dado más que palabras, yo no puedo hacer más. Ahora vosotros solo tenéis que charlar con él, pararle por la calle o ir a su despacho cuando vuelva a ser Alcalde de Sant Joan, porque os aseguro que nunca os pondrá mala cara o cerrará la puerta para no escuchar vuestros problemas e inquietudes. Comprobaréis que mis palabras hasta se quedan cortas hablando de él.

Manolo Aracil es un gran político, pero también una gran persona, amigo y nunca se le olvidará que es un santjoaner. Su proyecto es sólido e ilusionante para Sant Joan d’Alacant. Esa unión con la ayuda de un equipo de hombres y mujeres, entre los que tengo la suerte de encontrarme, conseguirá que volvamos a sentirnos orgullosos de nuestro pueblo.

Por todo ello, necesitamos vuestra confianza y vuestro voto este domingo día 26 de mayo, pero no para nosotros, sino para conseguir hacer un Sant Joan que te ilusione a ti.