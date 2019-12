Verde que te quiero verde

Xavier Sala Ivorra

És el més segur que quan Lorca va escriure este vers no pensava en campanyes ecològiques ni en el medi ambient. Però el vers el portem perquè sembla que alguns creuen que amb quatre notes de premsa, quatre cartells i quatre falques a la ràdio està tot solucionat. Sense deixar de posar a l’usuari com a principal responsable.

Sí, parlem de recollida de residus. Sí, és cert que hi ha episodis d’incivisme. Però el que també és cert és que tant l’empresa de recollida com la de tractament de residus incomplixen les seues obligacions sense rebre cap sanció municipal.

El motiu principal d’este escrit el motiven els rètols que fa uns dies han posat als contenidors blau i groc amb limitació d’horari per a llançar el paper i el plàstic. És com la gota que fa vessar el got. L’empresa en el plec de condicions està obligada a buidar els contenidors groc i blau, sempre que estiga ple. Com que no ho faig i perquè no es veja, li demane a l’Ajuntament que limite llançar paper i plàstic a la nit... Una volta més l’usuari veu com es dificulta el bon propòsit de reciclar i sobre ell cau el qualificatiu d’incivisme, perquè és qui ompli els contenidors fora d’hora.

Dins d’uns mesos farà deu anys que va començar a funcionar la nova contracta i, en deu anys, encara als contenidors grisos hi ha molt material que podria haver anat als de reciclatge. Però clar, si a l’empresa tant li fa. No oblidem que abans de setembre de 2010, era l’empresa qui pagava les taxes a l’abocador de Pedra Negra, des de llavors li toca a l’Ajuntament fer-ho. Així que en estos deu anys s’ha estalviat l’empresa vora quatre milions d’euros que ha pagat la ciutadania.

I a més a més, és ben sabut que amb eixos diners l’empresa de tractament de Pedra Negra, tracta poc, poc més que fer forats i soterrar. És a dir que paguem eixos milions i no reclamen un tractament adequat.

Un altre incompliment ha estat l’ecoparc que l’empresa va presentar com a millora, i s’ha limitat a obrir uns punts verds, alguns d’ells un dia a la setmana en horari de quatre o cinc hores i solament un obri tres dies a la setmana http://www.santjoandalacant.es/va/neteja-i-gestio-residus/horari-punts-verds-i-punt-verd-central , sense comptar que més d’una volta tanquen abans d’hora.

I acabe, tot i que en parlerem més, amb la recollida selectiva de residus orgànics encetada al mes de març:

“La Regidoria de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ha iniciat una experiència pilot per a la recollida separada de la matèria orgànica. L'objectiu és separar directament la matèria orgànica en les nostres llars, comerços i espais públics a través dels nous contenidors de carrer per a realitzar un compost de qualitat i evitar l'acumulació de deixalles en l'abocador.”

Estes paraules podem llegir a la web municipal i estan molt bé, estan verde que te quiero verde; el que passa és que quan el grup de Compromís va preguntar si es recollia la matèria orgànica del mercat dels dissabtes, que com tots sabem és molta, la resposta de la regidora va ser: “la incorporació del Mercat Municipal està en estudi al no ser una actuació que puga produir-se amb el sistema actual de clau i contenidor”. En altres paraules, com qui ha de arromangar-se i fer la seua faena és l’empresa contractada, ací no fem recollida selectiva de residus. I això que seria tan senzill com carregar i portar a la planta on es tracta el residu del cinqué contenidor, i a l’empresa no li cal cap clau perquè ella en té la clau.