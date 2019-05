Clara Rodríguez: "Era muy fácil hacer las cosas bien pero el señor Jaime Albero (PSOE) y Santiago Román (Decido/Ciudadanos) han decidido hacerlas de manera irresponsable"

× Ampliar Manuel R. Sala (@olovideo)

Albero eleva un expediente que no ha pasado por comisión (y por tanto no se ha podido debatir correctamente), con tiempo insuficiente para que los diferentes grupos puedan trabajarlo y hacer propuestas, pero ¿de verdad usted cree en la transparencia? Porque esto es lo más alejado a ella. Este es un proceso absolutamente desacertado en la manera. Por la falta de consenso, por la improvisación, por la rapidez y porque a final va a salto de mata.

Pero esto se hace doblemente grave si tenemos en cuenta que estamos a escasos días de las elecciones y que tenía conocimiento antes la prensa que el resto de componentes de la corporación. ¿De verdad este es su modelo de gobierno? ¿Con opacidad, falta de consenso y diálogo?

Ya no le hablo de consensuarlo con EUPV, que es parte del equipo de gobierno (algo que debería caer por su propio peso) usted gobierna en minoría, ¿qué mínimo que consensuar el gasto de 2 millones de euros con el resto de fuerzas políticas de la oposición? Así no se hacen las cosas. Hay que sentarse, evaluar las necesidades y las prioridades, negociar con tus socios de gobierno y escuchar a la oposición.

Da la sensación de no pensar en lo mejor para el municipio, para los vecinos y vecinas, y de que solo actúe con este autoritarismo y esta falta de diálogo para esto. Para poder sacar un titular previo a las elecciones.

Por otro lado, sorprende también el señor Santiago Román, hace apenas dos semanas, concretamente el 24 de abril, nos mandaba un correo electrónico diciendo (cito textualmente) “la única modificación de crédito que desde la Concejalía de Hacienda sería objeto de llevar a un Pleno extraordinario sería el Expediente 3/2019 de OPA´s”. ¿Nos puede decir usted a qué tipo de acuerdos ha llegado con el PSOE para que haya este cambio de criterio a última hora? Parece que PSOE y Ciudadanos ya han empezado a negociar un acuerdo de coalición antes de pasar por las urnas.“Una maniobra que bloqueará Sant Joan dos años”

Pero no solamente como ya he dicho es desacertado en las formas, también en el plano económico. El interventor ha emitido un informe en el que advierte de que gastar el remanente de tesorería volvería a abocar a la intervención las cuentas municipales. ¡El próximo equipo de gobierno pasaría dos años sin poder hacer nada, paralizado! ¿Quieren los señores Román y Albero hacer al próximo gobierno lo mismo que se heredó del PP y que tanto han criticado? ¡Sant Joan no merece pasar dos años de paralización por tener las cuentas intervenidas!

Sabemos qué significa gobernar en coalición, somos conscientes de que no se puede hacer absolutamente todo lo que una quiere y como una quiere. Muy al contrario, hay que buscar objetivos comunes, consensos. Y eso supone hacer renuncias. Pero una cosa es renunciar a parte de tus planes y otra cosa es tragar con algo que va totalmente en contra de tu ideario. No podemos bloquear durante dos años las inversiones municipales. No podemos maniatar dos años al futuro equipo de gobierno. Y menos utilizando a los proveedores como arma arrojadiza. Es irresponsable vincular el pago a los proveedores a un proyecto para gastar dos millones de euros que no se ha consensuado con el conjunto del Pleno.

¡A los proveedores del Ayuntamiento hay que pagarles cuando hacen su trabajo! ¡No se les puede dejar sin pagar! Eso pretenden el PSOE y el líder de Ciudadanos con su plan para gastar el remanente de tesorería presentado a destiempo, a dos semanas de elecciones. Saben que es casi imposible que el resto de grupos lo apoyemos, pero les da igual que los proveedores se queden sin cobrar. Ustedes han decidido pasar esos pagos, que son un procedimiento ordinario, junto con estas inversiones para chantajear y forzar al resto de grupos políticos.

Gobernar en coalición también significa no ser todo lo crítica y beligerante que serías desde la oposición con ciertas acciones -y también con la dejadez- de tus socios. Hemos sabido callar para no entorpecer los progresos que íbamos consiguiendo, las mejoras para Sant Joan y para sus vecinas y vecinos. Avisando y alertando cuando no nos convencía algo, pero siempre con un tono constructivo. Hemos tenido altitud de miras y la lealtad suficiente como para no perder de vista los objetivos comunes. Nos hemos abstenido en ocasiones, no hemos bloqueado nada. Porque el fin último de Esquerra Unida es beneficiar a la mayoría social y servir al interés general.

Pensábamos terminar la legislatura con esta buena voluntad y este tono propositivo y constructivo, pero es imposible no votar en contra del acuerdo del PSOE y el líder de Ciudadanos. Un acuerdo unilateral -y por tanto desleal- que es toda una declaración de intenciones, la de gobernar en solitario.

Un acuerdo que reparte dinero sin tener en cuenta las necesidades objetivas y reales de cada área, que no tiene en cuanta la participación del resto de fuerzas políticas, un acuerdo que va a hipotecar a nuestro pueblo y que tiene como único objetivo tratar de arañar un puñado de votos.

Yo les pido que sean coherentes, esto está en su mano. Desvinculen el expediente de opas del de inversiones, porque muchos proveedores dependen de ello y convoquen un nuevo pleno para aprobarlas. De hecho, hoy 15 de mayo de 2019 el grupo municipal de EUPV, junto a los ediles de Compromís, PP y el concejal no adscrito, amparados por la ley y como ejercicio de responsabilidad política vamos a solicitar un pleno extraordinario con el fin de aprobar el pago a proveedores, ya que estos no tienen la culpa de la mala praxis del PSOE y Ciudadanos.

Porque todos estamos de acuerdo en que había que arreglar el Parque Municipal (llevamos años diciéndole a Santi Román que actúe). Todos estamos de acuerdo en que algunas calles necesitan arreglos (¡al fin!), pero seguro que unos pensamos que devolver a Nos Movemos el presupuesto que se le quitó es más urgente que otras actividades.

Hay inversiones tan necesarias como arreglar la climatización de la Casa de Cultura o ampliar las instalaciones de Servicios Sociales (por desgracia en Sant Joan hay una gran demanda de este servicio y hace falta contratar profesionales para ayudar a las personas más desfavorecidas, aunque con esta maniobra PSOE y Ciudadanos han demostrado que las personas más desfavorecidas le importan bien poco).

No podemos dejar de lado un proyecto como Nos Movemos, en el que participan jóvenes con y sin diversidad funcional de forma horizontal. No podemos decirles a las usuarias de la Biblioteca que van a pasar otros dos años sin tener novedades. No podemos dejar dos años sin arreglar las calles que se han quedado fuera del acuerdo de PSOE y Ciudadanos. No podemos decirles a los y las jóvenes que se han movilizado para pedir determinados talleres que su opinión no importa, que los gobernantes no sirven a sus intereses. Por otra parte, ¿no sería más práctico, eficiente y barato comprar por fin focos y mesa de sonido en vez de tener que alquilarlos cada vez que se hace algo en la Casa de Cultura?