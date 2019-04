El miedo a volver la vista atrás o saber vivr con pasión con colegas del Instituto "Arzobispo Lozano" de Jumilla, y el amigo Gabino

En el año 2014 me localizó como una coincidencia milagrosa el compañero del INSTITUTO ARZOBISO LOZANO DE JUMILLA Pascual Flor Azorín, y sentí una intensa emoción y un desafío, al intentar recordar una etapa tan importante de mi vida, que había quedado aparcada en la memoria nada menos que 43 años. Pero en medio de tantas dudas, me impliqué y auto convencí, para poder acudir a reencontrarme con los colegas de años tan decisivos en mí transcurrir por la vida.

Cuando después de tantos lustros, sin contacto alguno con los compañeros de instituto, en una etapa tan decisiva con mi formación como persona y ciudadano, y sin buscarlo, te da una oportunidad, que puede ser única, y que a pesar de los miedos que te pasan por la cabeza, no tenía derecho a desaprovechar.

Aquel reencuentro de mayo del 31-05-2014, fue algo parecido a un descubrimiento, de muchos recuerdos y vivencias, de cuando pasamos de adolescentes a jóvenes, ocupando esos pasillos, esas salas, esas aulas, que nos traen tantas vivencias, que aunque cuesta recordar detalles, si se siente una conexión con el pasado, que forma parte de tu vida, y que te ha forjado para llegar donde estoy ahora.

Así que, miedo puede haber y lo hay, pero es más grande el desafío de redescubrir esa etapa única en el INSTITUTO ARZOBISPO LOZANO DE JUMILLA, “LABORAL”, y el hecho de volver a encontrarme cara a cara con los COLEGAS, en su día COMPAÑEROS y AMIGOS, es saber que de alguna manera indescifrable, se han quedado para siempre grabados en el corazón. Porque siete años de tu joven vida, compartidos día a día, sobre todo con los INTERNOS, que estudiábamos juntos, y vivíamos juntos en la residencia, tal como una familia, porque pasábamos más tiempo con ellos, que con nuestras propias familias.

Ahora han creado un grupo en las redes sociales, y quieren que volvamos a reunirnos, para no perder el contacto, aunque por mi parte, debido al trabajo, no me ha sido posible acudir a esas reuniones y comidas, que envidio sanamente, pero que animo y aplaudo a los que sí han podido asistir. Y a que continúen en contacto, y a mí me informe el corresponsal Pascual Flor, y siempre deje el mensaje para que lo intente, porque su perseverancia es incansable.

Somos consciente que el tiempo no ha pasado sin dejar huella, no sólo en lo físico, sino en lo mental, pero el reencuentro de mayo de 2014, ha servido, para intentar detener el tiempo y volver a sentirnos jóvenes e intrépidos, aunque sea un ratito, y lo que es más importante, poder compartirlo con los compañeros, que de alguna manera son amigos, y donde se echan raíces profundas, siempre quedan grabadas en el corazón.

Así que, desde aquí lanzo un mensaje a los colegas del INSTITUTO ARZOBISPO LOZANO, para que sigan conectados, y sepan transmitir los valores que forjamos en esos años de 1964 a 1971, de estudio, dé convivencia, de cabreos y sanas putadas, de guateques, de competencia, de sacrificio, de libertad escondida y ganada a pesar de todo, y de superación. Y que nos ha llevado, como he podido constatar, a ser mujeres y hombres de bien, en nuestras vidas y en nuestros trabajos, y los que ya son jubilados, como buenos abuelos y abuelas.

Y quiero terminar dedicando este artículo al amigo y compañero GABINO RUIZ JIMENEZ, que hace poco nos ha dejado, pero que HONRAMOS SU MEMORIA y su recuerdo., y que de alguna 2

forma sigue vivo para siempre. GABINO, dicen que en eso nos parecíamos, era tan sensato y cabal, que imprimía confianza y respeto, y no solo porque fuera un poco mayor de edad que el resto, sino por su personalidad, seriedad y confianza en sus mensajes. Era como el amigo al que se recurre para el consejo, porque sabes que nunca falla, que siempre está dispuesto a echar una mano, y con serenidad y calma, decir lo que piensa, y a dar la ayuda necesaria para salir del atolladero. Y al mismo tiempo, sabía estar a la altura para reír y divertirse como el primero. GABINO era en definitiva el hombre cabal y sensato, seguro de sus pensamientos y de sus vivencias, y lo que es más importante sabiendo transmitir pensamientos de libertad y de superación, que me consta los ha llevado siempre unidos a su trabajo y a su transcurrir por la vida.

Así que, y esta es mi humilde reflexión, amigos, amigas, y colegas del INSTITUTO ARZOBISPO LOZANO, a los que no os nombro, para no dejar a nadie en el olvido, ser conscientes de la herencia tan inmortal que nos ha dejado GABINO RUIZ JIMENEZ. Y para estar a la altura, recordar y revivir con agradecimiento y honor, la oportunidad tan decisiva de haberle conocido. Y haber tenido el privilegio de compartir, tantos años de nuestra desgarrada, atrevida, desafiante y joven vida, en esos años duros, intrépidos, y alegres. Y de forjar, con libertad, dudas, y superación, nuestros futuros, y aprender a compartirlo con los demás cada día.