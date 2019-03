Elecciones (2): La reconversión del Sistema

Un sondeo de El País, 24/03/19 indica, con las naturales reservas, que “la tríada reaccionaria” estaría lejos de conseguir una mayoría absoluta. No podemos fiarnos…

…Mientras tanto Belén Barreiro, notable analista en temas demoscópicos, incidía en que el PSOE se alzaría con la victoria recogiendo, la transversalidad sociológica y la centralidad política.

En mi opinión, coincidiendo con Martínez Dalmau, candidato por Alicante de PODEM a les Corts , sigo pensando que la confluencia progresista debería haber sido mucho mayor. Tanto en las autonómicas como en las locales se ha conseguido muy poco entre Esquerra Unida y PODEM y nada con Compromís. Además, en el Senado, se ha perdido aquel aliento que fomentaba lo unitario entre el PSOE y las fuerzas “a la valenciana”.

Puig y, sobretodo el señor Mata, vuelven a aquello de “la casa común de la izquierda” demandando, con gran arrogancia, la concentración del voto en el PSOE y, desde la condescendencia, nos sitúa como fuerzas subalternas al servicio de un “Botànic del Peluquín” (esperemos que no se le caiga en la campaña). Per l’altre costat, Mónica Oltra, con algún problema de visión, establece un automatismo entre el voto de UNIDAS PODEMOS y su candidatura a la presidencia de les Corts. Quina cara més dura!

¿Cuál sería una posible tesis?

Volviendo a coincidir con Dalmau estaríamos existiendo a una reconversión de lo que algunos sectores han denominado “el régimen del 78”, el bipartidismo PP-PSOE, la alternancia diseñada a partir de la constitución del 78 y del sistema electoral. Lo que la politología cataloga como Statu Quo.

¿Cuál sería esa reconversión? Consistiría en que una vez arrebatado, por parte del PSOE a PODEMOS, con “mucho gusto”, el “centro del tablero”, y la famosa “transversalidad errejonista”, con gran colaboración del “niño listo”, la configuración poselectoral tendría dos opciones: a) El PSOE + las fuerzas de la moción de censura o b) PSOE + CIUDADANOS, la preferida del sistema financiero y mediático, lo que siempre se llamó Poderes Fácticos.

No sé, no hagan caso de tanto análisis, a mí me sigue poniendo cachondo Toni Cantó, tan flexible él, y Abascal + Casado y Rivera como modelos de belleza complementaria y varonil…

…Me Mola. Me mola cantidad. ¡Qué espectáculo!