Compromís per Mutxamel vota en contra de los presupuestos municipales para el 2020

Compromís per Mutxamel no puede apoyar unos presupuestos continuistas y ineficaces para atender las necesidades de los vecinos y vecinas de Mutxamel. Con escasas inversiones que luego no se ejecutan, o se eternizan en el tiempo, es el caso del Espai Jove, obra que se debería haber terminado el año 2017 y al comienzo de 2020 aún está por finalizar, o la apertura de la Avenida Enric Valor.

Los pocos proyectos que presenta este equipo de gobierno formado por el Partido Popular y Ciudadanos apoyados por vox, son proyectos subvencionados bien por la Diputación, bien por la Generalitat Valenciana, hablamos del nuevo mercado o del Pla Edificant, el grueso de las inversiones en obras.

Por eso Compromís per Mutxamel ha presentado una serie de enmiendas. Enmiendas muy trabajadas y estudiadas, ya que el dinero que se ha destinado a cada proyecto propuesto por Compromís, es dinero que año tras año figura en las mismas partidas que no se utilizan y van a parar a la caja del remanente de tesorería, proyectos sin ejecutar.

Los proyectos que presenta Compromís están pensados ​​para mejorar la vida de las personas, y potenciar aquello que forma parte de nuestra identidad como pueblo, haciendo un acto de responsabilidad con nuestras ideas y forma de proceder.

Además nuestros proyectos son necesidades reales y propuestas realizables. Como la instalación de una concha acústica en el escenario de la Casa de la Cultura y aumentar el premio Narrativa Valenciana, incrementando su prestigio.

Invertir en el cuidado y protección del área recreativa La Sabateta y Els Assuts. Aumento de la partida para una mayor protección y atención a los jardines de Peña-cerrada, un patrimonio frágil pero muy valioso, así como crear una partida presupuestaria para el bono de transporte joven. Instalar placas solares en edificios públicos, la energía solar es abundante, limpia y barata. Una partida para potenciar la calificación y mayor promoción de las fiestas de moros y cristianos, unas fiestas muy antiguas y de tanto renombre, que aportan muchos visitantes al pueblo de Mutxamel, y que tan sólo están declaradas de interés turístico provincial.

Empezar de una vez con la redacción del proyecto del Museu Arcadi Blasco, artista mutxamelero y de fama internacional que donó parte de su obra al pueblo de Mutxamel y que actualmente se encuentra depositada en el MUA. Así como la construcción de la biblioteca en la plaza Ruzafa.

Sin embargo nuestras enmiendas han sido desestimadas en su mayoría.

El gobierno del Pp y C's ha preferido atender las enmiendas de su socio vox, Colocar un mástil con la bandera de España, hacer un monolito, y 2.000 € para celebrar el día de «Los Ángeles custodios». Según Conxi Martínez, «como se puede ver, nada aportan a la mejorara del pueblo de Mutxamel y la vida de las ciudadanas y ciudadanos de Mutxamel» Esperamos, llevamos así unos años, que planifiquen unos objetivos claros que mejoren sustancialmente la vida en Mutxamel y no sea esta la política a desarrollar los próximos años por el tripartito que gobierna.