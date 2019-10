Compromís Per Mutxamel Presenta una moció per la millora del transport urbà i interurbà i bonificació juvenil

Compromís Per Mutxamel

Amb aquesta moció Compromís per Mutxamel es suma a la campanya de joves PV-Compromís, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat als joves de la població.

A la ciutat d’Alacant des de l’any 2017 es va crear un abonament de transport de tarifa plana dirigit a les persones amb una edat entre 5 i 30 anys amb residencia a la ciutat d’Alacant, que permet realitzar una quantitat indeterminada de viatges per una tarifa plana mensual de 15€ en totes les línies d’autobús del TAM.

Malgrat a pertànyer a la mateixa àrea metropolitana el joves de la resta de poblacions de la comarca no se’n poden beneficiar d’aquest abonament, creant una situació de desigualtat, la qual es tradueix en un augment del transport privat en els saturats accessos a la ciutat.

Alacant és un centre econòmic important d’economia de serveis, generant una quantitat molt alta de viatges entre el municipi i la capital, la mobilitat entre municipis és penalitzada per la seua dependència del vehicle privat. Desmotivant l’ús del transport sostenible

Els estudiants de Mutxamel han de invertir una quantitat de diners superior als d’Alacant per anar a la Universitat.

Segons Lluis Pastor portaveu de Compromís per Mutxamel es tracta d’una mesura dirigida a afavorir la sostenibilitat, generant així cohesió territorial i social, encaminada a reduir la contaminació i especialment intentar beneficiar a la població jove, degut a la seua fràgil economia.

Conxi Martínez diu que aquesta moció contribueix a que els joves utilitzen el transport públic per a desplaçar-se lliurement pels diferents municipis de la comarca, evitant així un consum innecessari del vehicle privat.

Compromís per Mutxamel confia que aquesta moció serà aprovada per unanimitat, degut a tots el beneficis que comporta. El crear aquest abonament, no sols repercuteix en els joves de la població, si no en el medi ambient, com alternativa més ecològica, descongestiona el transit, i per tant és una mesura dirigida a crear un mon més sostenible.