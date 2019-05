Temps de política

× Ampliar Eduardo Sánchez Terol

Ja fa uns anys s'havia despertat la meua inquietud política com a servei i espai personal i/o professional de caràcter públic on poder desenvolupar i treballar per fer del Campello un poble on qualsevol persona puga fer realitat el seu projecte de vida en les millors condicions possibles.

L'educació pública és el pilar fonamental que garanteix el progrés de les noves generacions i ha de donar sostenibilitat al nostre estat del benestar. Des de la meua experiència com a estudiant, a la pública i privada (ara concertada) i sobretot com a docent, defendré la qualitat i dignitat d'una educació pública més enllà de districtes únics que afavoreixen l'aparició de guetos, més enllà de qui demana els seus diners dels impostos per pagar-se un col·legi privat o concertat sota la bandera de la llibertat. Quina llibertat té una família sense recursos per poder pagar-se una escola privada? Llibertat i igualtat no s'hi han d'enfrontar com a models econòmics i socials, si no han de conviure amb equilibri. I més enllà d'aquells que dubten de la professionalitat dels docents i els acusen d'adoctrinament a les aules o aquells que ataquen la llengua per fer política. Qui escriu és professor de Llengua Castellana, nascut a Albacete i va estudiar tres anys a Múrcia. El Campello té mancances en l'àmbit educatiu, sobretot per oferir els nostres jóvens alternatives formatives, parle de cicles de Grau Mitjà i Superior. Per això des de la responsabilitat política hem de treballar per ampliar l'oferta formativa i hem de garantir les inversions als nostres centres educatius: eliminació de barracons i ampliació del IES Enric Valor, projecte de construcció del cinquè col·legi públic per cobrir la demanda, tot açò amb la col·laboració dels òrgans competents. El nostre compromís és l’alumnat, escoltarem les inquietuds dels estudiants i de pares i mares mitjançant reunions periòdiques, també als consells escolars de cada centre i municipal. Crec que les mesures que s'han portat a terme des de la Conselleria (Pla Edificant) no poden quedar-se als papers en forma de projecte si no han de ser una realitat al nostre poble.

Per una altra banda, des del moviment associatiu he pogut descobrir la diversitat de la gent i és ací on les relacions humanes donen cohesió a la nostra forma d'entendre la cultura, l'esport i sóc conscient de les necessitats que, com a societat, ens faran lluitar per una justícia social i fer front la desigualtat. S'han fet passos de gegant en blindar els serveis socials i dotar-los d'especialistes que treballen diàriament en aquests objectius.

El sector turístic és el motor principal de la nostra economia, això no ha de fer-nos oblidar la resta de sectors productius. L'economia col·laborativa i la innovació han d'estar a la nostra agenda. Gaudim d'una meteorologia meravellosa a la vegada que preocupant, perquè la balança entre turisme de sol i platja s'ha de compatibilitzar amb els recursos hídrics necessaris, per no parlar de l'aparició d'al·lèrgies o altres malalties respiratòries que ens alerten sobre el medi ambient. Ens toca una gran tasca de conscienciació mediambiental a la nostra ciutadania. També una exigent auditoria de la planta de tractament de residus que tenim a la zona nord que garantisca la salut dels nostres veïns. Hem d'alleugerir el nucli urbà de cotxes amb la creació de zones de vianants permanents i carrils bici que siguen més que una ratlla pintada a terra. Una nova bombolla ens arriba en forma de lloguer turístic, potser l'oferta massiva i no regulada trenquen la balança de la sostenibilitat. Tenim un repte per fer els espais públics i el turisme sostenibles i accessibles per a les persones.

Els grans partits i els que arriben des de l'extrema dreta ens venen una política polaritzada (esquerra/dreta) on prima l'enfrontament i bel·licisme als seus discursos. Classifiquen les dones, les víctimes, les llengües, les famílies, les persones... Fan ús de la taxonomia política per tal d'encasellar i discriminar, sovint, amb tendències supremacistes. La diversitat és un valor incalculable i no pot convertir-se mai en moneda de canvi.

Ara mateix pot paréixer un discurs utòpic i idealista, però crec que des de l'acció política es poden prendre mesures les quals donen respostes a aquests reptes que tenim com a ciutadania i com a societat. COMPROMÍS s'ha convertit en una veu pròpia que reclama la quota territorial valenciana al Congrés i Senat, ha estat protagonista al govern del Botànic per oxigenar la política i ha estat valenta la responsabilitat de liderar el govern al Campello, és fàcil i còmoda la tasca fiscalitzadora des de l'oposició, però és temps d'una política valenta i transparent, que ha aprés de les errades i dificultats, és temps de diàleg i tolerància, és per això que vull oferir part del meu temps al meu poble.