Quant la Candelaria Flora

La Candelaria ha dado en el centro de la diana y mucho que hablar entre la vecindad con respecto a nuestra historia pasada, no muy lejana. Algo que, personalmente llevo haciendo desde hace más de dos décadas, más si cabe tomando el relevo a nuestro recordado maestro D. José Gomis Lledó, Cronista honorifico del Municipio. Un admirable hijo del pueblo, curioso e inquieto por recopilar “su historia vivida” de su pueblo, el nuestro y de todos. Amigo de todos que me apreciaba especialmente pues me conocía desde que mis padres regentaban una pequeña frutería en el carrer Sant Pedro del barrio del carrer la mar, hace casi siete décadas. A d. José Gomis, siempre en el recuerdo, le debo la confianza que depositaba en mí, pues era un regalo, que me motivaba para seguir con mis inquietudes ya que al decir del maestro “ …A diferencia de mí, tu eres rata de archivos y te acompaña tu juventud” … hay D. José… mi juventud quedó en el intento y mis ganas en un pozo!!

Remedios de los Ángeles Climent

En 2009 la Asociación Museo Historia El Campello inició su andadura cultural precisamente para revalorizar, culturalmente hablando, ese casco viejo, que no antiguo, que es lo que el núcleo de “la part de dalt del poble necesita”. Para ello nos pusimos al habla con los propietarios del antiguo estanco nº2 los cuales estuvieron dispuestos a una segunda conversación, esta vez con el alcalde D. Juan José Berenguer y concejal de cultura Dña Lourdes Llopis Soto (anterior legislatura a Benja Soler), los cuales llegaron a visitar el antiguo caserón, ya de por si un verdadero Museo. El proyecto era, por AMHIEC planteado, que en la planta principal de la vivienda se expondría todo el material de sus anteriores propietarias, hermanas Candelaria y Encarnación, la planta baja se habilitaría para el propuesto Museo Etnológico, aunando el edificio entero para las visitas y en la parte trasera, hoy abierta al cliente, techar parte de ella para exponer la donación de una antigua tienda- bodega del pueblo, así como unos carruajes y demás aperos de labranza. Dentro de la casa albergaría una parte para honrar a nuestros armadores de pesca y marineros, que bien lo merecen pues sus muchas singladuras daban de comer a la mayoría de las familias, sustentando un pueblo de tradición marinera. Otra estancia, con la colaboración del Grup de Danses SALPASSA y esos tesoros que ellos custodian de trajes y mantillas antiquísimos que ya nos fueron cedidos en una de las exposiciones que realizamos en Casa Cultura sobre 2012-13 y que fue muy exitosa y visitada. El rincón de Salpassa, montado por ellos mismos quedó precioso y, personalmente y como Presidenta de Museu Historia dediqué muchas horas de julio y agosto, mañana y tarde (se habría por la tarde) en atender las visitas, especialmente por los grupos que nos enviaba la Oficina de Turismo, y como una experta museóloga explicar la historia de El Campello (quedó todo reflejado en un libro de firmas con dedicatorias, regalo de Dña Pilar Altamira, entusiasmada por la iniciativa.

Estos Museos, que casi todo pueblo que se precie tiene e incluso lo gestionan personas altruistas, o lo proponen y son apoyados, por supuesto con ayudas, es lo primero que visitamos cuando hacemos turismo vacacional o excursiones de fines de semana – Busot tiene dos: uno gestionado por la asociación SALMITRE y el segundo por un mecenazgo - convenio - ayuntamiento, el cual su propietario, mi admirado amigo Carlos Blanco Fadol: Etnomusicólogo e investigador uruguayo y escritor, residente en la comarca de l´Alacanti, eterno viajero, más que cansado hastiado de la poca atención que en su día nuestro ayuntamiento le prestó para instalar aquí en El Campello “EL Museo de Música Étnica (instrumentos musicales enraizados en la tradición humana de las distintas etnias del planeta) fue atendido, escuchado y oído por el alcalde D. Alejandro Morant Climent y, ahí está el Museo frente a la iglesia y ayuntamiento en el centro del pueblo, al lado del hotel e incluido, con muy buen acierto, en la ruta turística Cuevas del Canelobre-Museo- casco antiguo de Busot.

Un ejemplo de buena voluntad… Velez rubio (Provincia de Almería) que alberga entre otras muchas reliquias el Museo que un grupo vecinal gestiona: MUSEO GUIRAO, que entre sus salas temáticas una sobre arqueología, donación de dos mecenas; Padre e hijo (Miguel Guirao), ambos aficionados a la arqueología que fueron con sus donaciones varias enriqueciendo el Museo, el cual a día de hoy lleva su nombre. Apunte a destacar (no es la primera vez que lo digo) una sala cuyo material arqueológico es y así reza “DE LA ILLETA DELS BANYETS DE EL CAMPELLO- FAMILIA GUIRAO.

No hay más que añadir en este artículo (el papel cuesta) que QUANT LA CANDELARIA FLORA L´HIVERN ESTA FORA e aquí la metáfora; una familia del pueblo, con acierto y predisposición y, estoy segura con cariño a su heredad y el pueblo que nos vio nacer, han dado luz verde para que se tome nota y un casco viejo y decadente, el cual no me cabe la menor duda a no tardar estará peatonalizado hasta la misma puerta del emblemático BAR EL SANT. Casas de planta baja, muchas cerradas, no tardaran en abrir sus ventanas y colocar rótulos en sus fachadas. Un petit Café Paris con sus mesillas que inviten y… ¡Et vualá, dejá vue!! ….si!!!, ya visto!!... porque la plaza de la Iglesia fue el motor del pueblo: Ayuntamiento, entierros bautizos y otros eventos, mercado, tiendas, estancos, barbería, mercería tiendas de ropa (la churrera, Anita Oliver), carnicerías, farmacia y…. bares, muchos bares. Enhorabuena Tina y familia.