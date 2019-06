Seguramente que quienes un día dejamos de ser tigres de Bengala para convertirnos en mininos de monasterio de monjas (lo digo por la edad) nos acordamos de aquella película, comedia musical, del año 1964, dirigida por Richard Lester y música de Los Beatles, titulada, originalmente, como A hard days night, en castellano Qué noche la de aquel día.

De esta misma manera podemos denominar la tarde-noche del día 14 de este mes de junio al evento que tuvo lugar en las dependencias del colegio Pla de les Barraques (Llano de las Barracas) de aquí de El Campello, con motivo de la celebración del los 40 Anys fent escola (40 aniversario del colegio Pla de les Barraques – traducción libre).

Cuando se asiste a unos actos como los referidos no en pocas veces se va con la convicción de que allí primará el aburrimiento y la conversación intrascendente de las que dan sueño. Notable error en esta ocasión, porque en la tarde-noche de aquel día surgió la charla amena y el recuerdo nostálgico de tiempos que fueron y que dejaron de ser para siempre: hace 37 años pertenecí a la APA de entonces (Asociación de Padres de Alumnos), creo que la primera que se constituyó en el Pla de les Barraques, motivo por el que se me invitó al acontecimiento, en donde coincidí con antiguos (y viejos, igual que yo mismo) camaradas en aquella Asociación y amigos para siempre (sí, faltaron algunos, ya perdidos en la noche de los tiempos). Y surgió la charla educada, intelectual y cultural, tan importante y necesaria en estos tiempos que corren tan faltos de eso, de cultura y de educación. Y compartí mesa, cercanía y palabras con gente importante (sí, importante): Pepe Varó, el egregio y sugestivo hombre del PSOE de siempre, hoy fuera (¿definitivamente?) de la política, donde tantos años estuvo. Con Batiste Beltrán Varó, ese hombre del Club Náutico de El Campello, de exquisita educación y tan atento con conocidos y amigos. Y justo enfrente, Benjamín Soler Palomares, persona lejana de la verborrea y siempre cercano a la conversación metódica, cierta y no ofensiva, regidor todavía (en funciones, eran, más o menos, las 11 de la noche del viernes 14 de junio) del Excmo. Ayuntamiento campellero. Y otros y otros notables profesores/as alma mater studiorum.

Citar a todas y cada una de las personas y las atenciones que me ofrecieron, no solamente a mí, sino a cuantos individuos allí estuvimos, sería un error, porque me olvidaría de algunos/as (aunque tal cosa sería comprensible porque, recuerden el inicio de este texto, que también afecta a la memoria). Quiero, no obstante, mencionar a Conxi Terol Sánchez, Directora del Colegio Pla de les Barraques, tan amable, correcta y, etcétera, que en todo momento no actuó jerárquicamente en su cometido y actividades en relación a quienes la apoyaban, sino, ciertamente, como una primus inter pares.

Se me concedió el honor de arriba en el estrado, instalado para funciones del evento, entregarle el regalo que el Colegio le hizo por su cuarenta aniversario de vida, a Conxi Terol Sánchez. Espero, no sé si razonablemente, volver a hacerlo dentro de otros cuarenta. Moltes gràcies a todos y por todo.

Carpe diem.