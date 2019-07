Prometen bajar impuestos y votan que NO

× Ampliar Eduardo Ruiz

En el pleno ordinario del mes de Julio, previo a vacaciones, todos los grupos políticos, los que dicen ser de derechas y los progresista o de izquierdas local han votado NO a la moción de bajada del porcentaje aplicable al recibo del IBI presentada por la Plataforma Vacinal Red del actual 0,53% al 0,40% mínimo permitido por Ley. Es importante que conozca la ciudadanía que no ha asistido al pleno los diferentes argumentos, algunos peculiares, de cada grupo para justificar su voto negativo. El Alcalde y Presidente del Grupo Popular, eso sí, con un tono educado y respetuoso se ha opuesto, quizás para no perder ingresos en esta legislatura y poder acometer con más efectivo de caja, no ha sabido explicar porque prometía en campaña y ahora se retractaba con el argumento de no saber el impacto económico, aunque sorprendentemente si sabía que era un 25% de pérdida, asistido como esta de interventor y secretario en la mesa deberían haberle informado que son menos 2 millones de euros.

El portavoz del PSOE , al que ruego me disculpe sino entendí bien su dialecto, vino a argumentar que ya se produjo una bajada importante en la pasada legislatura y que este Ayuntamiento no estaba en el ranking de lo más altos, se le olvido decir el Remanente de Tesorería que arrastramos, más de 50 millones de euros en parte debido al coste real del recibo en la ecuación Valor Catastral y año ponencia Valores y porcentaje aplicado.

El Primer TTe. Alcalde y portavoz de C,s partido de la Ciudadanía, sobrepasó todos los límites de la cortesía parlamentaria, quizás los galones adquiridos le llevaron a unos comentarios totalmente fuera de lugar y falta de respeto, en primer lugar y sin conocimiento nos relato la ausencia de el Concejal Eduardo Seva en el debate de la Comisión, " el hecho de que usted no cobre no le libera de ir a las comisiones ", ¡qué cara se le quedo cuando Seva le informó que estaba en el Estado de Chiapas cumpliendo unas obligaciones académicas que lleva haciendo 12 años!, no acabó ahí su desafortunada intervención llena de risas y gestos, " bienvenido al Club " llegó a decirle, como si esto fuera un Club y aprovechar para demostrar su simpatía hacia la núm. 2 de la Lista Vecinal y Presidenta de Gestora de Asociaciones Vecinales que, según él le habría preparado la moción sin previsión económica, era fácil de evaluar, ingresos 2018 menos un 23%. Compromis pues más de los mismo que durante estos últimos 4 años, sin mención a más argumentos. La portavoz de Vox nos explicó que se acercó a la comisión y que no estaba el ponente, que ellos si van a bajar impuestos pero así no, bueno ya nos dirá porque, y la Izquierda real, el Portavoz de IU " quería hablarlo con usted pero al no estar", " además, como esto es un porcentaje a aplicar, se beneficiarán más los que más pagan, es decir Los Ricos," y claro, desde una posición de izquierdas, eso de bajar impuestos a los ricos pues no está bien, que pensaran los ciudadanos. Podem, su portavoz se adhirió al no es no, eso sí, quizás por estar sentado al lado sin más motivos. Bueno estos han sido los argumentos aunque se ha hecho un intento de que el Concejal de Red, Sr. Seva retirará la moción, acto que no hizo con buen criterio para el retrato general, no podían pasar a la opinión pública un voto negativo y máxime cuando en el punto anterior del Orden del Día, se acababa de aprobar una modificación de crédito del Remanente de Tesorería de más de 3 Millones de euros, este remanente que se puede utilizar para Operaciones Financieramente Sostenibles y que en detalle, entre otras, contemplaba unos 300.000 euros para pagar productividad comprometida y futura con funcionarios aunque tengan informes de intervención de malas prácticas.

Eduardo Ruiz Carrillo