Podemos no recurrirá ante la anulación de 378 votos de una mesa al no coincidir las actas

Podemos El Campello

× Ampliar Eric Quiles, candidato de Podemos El Campello

Podemos El Campello lamenta que un error humano deje sin recompensa el esfuerzo y el interés de todas las campelleras y campelleros que se acercaron a votar este 26 de mayo. Queda en evidencia que se deben mejorar muchas cosas para que esto no vuelva a pasar.

Finalmente hemos decidido no recurrir, para no dilatar la formación del nuevo equipo de gobierno, pues pensamos hay temas muy importantes sobre la mesa en los cuales se debe empezar a trabajar desde ya.

Para nosotras todos y cada uno de los votos de todas las personas que han votado en esa mesa cuenta. Desde Podemos El Campello pondremos todos los medios necesarios para que esta circunstancia no vuelva a ocurrir.

Podem El Campello lamenta que un error humà deixe sense recompensa l'esforç i l'interés de totes les campelleres i campellers que es van acostar a votar este 26 de maig. Queda en evidència que s'han de millorar moltes coses perquè açò no torne a passar.

Finalment hem decidit no recórrer, per a no dilatar la formació del nou equip de govern, perquè pensem hi ha temes molt importants sobre la taula en els quals s'ha de començar a treballar des de ja.

Per a nosaltres tots i cada un dels vots de totes les persones que han votat en eixa taula compten. Des de Podem El Campello posarem tots els mitjans necessaris perquè esta circumstància no torne a ocórrer."