Per qué ara?

× Ampliar Benjamin Soler, Alcalde de El Campello Benjamí Soler, Regidor de Compromís pel Campello

Hi haurà qui pense, per què no ho van fer mentre van governar? Malgrat les circumstàncies adverses a l'anterior legislatura, Compromís sempre tindrà com a objectiu la defensa i manteniment del patrimoni cultural del Campello. Al seu Programa Obert, amb el qual ens presentarem a les eleccions del 26 de maig, es clarificava en l'apartat de Cultura la intenció d'elaborar un Pla de Gestió del Patrimoni Cultural. Per això la moció que es presentarà al ple del 28 de novembre és coherent i pot ser un primer pas perquè, entre totes les forces polítiques que tenen representació al nostre ajuntament, abordem la recuperació i adequació d'aquest patrimoni. Si ens atenem al Convent, la desinformació i els comunicats que han aparegut en premsa sense la corresponent tasca de contrastar amb fidelitat, han provocat una alarma social que no soluciona el problema. El Convent no el salvarem amb declaracions, sinó amb actuacions concretes. Per a nosaltres obviàment es prioritària, esperem que ho siga també per a aquesta corporació, per aquest motiu també considerem oportuna la moció.

Entre els acords que s’hi proposen: per una banda, que l'Ajuntament del Campello tinga una actitud activa en la recuperació i posada en valor de l'edificació del Convent, iniciant els tràmits oportuns per a la seua expropiació, alleujant també així als nombrosos i actuals propietaris del sosteniment d'una càrrega que a la vista dels últims esdeveniments no poden suportar; per una altra, realitzar un projecte d'adequació, restauració, i posada en valor de l'estructura del Convent, de conformitat amb la seua idiosincràsia com a part de la gènesi de la localitat del Campello.

És cert que la dificultat de la multipropietat d'algunes d'elles i el desenvolupament urbanístic de la zona fan més àrdua la tasca, però aquests arbres no han de deixar-nos veure el bosc, el Convent dels Mercedaris del s. XVI, la torre del Barranc d'Aigües, la torre del Barranquet de Marco, recentment catalogada com a Torre de l’Horta, han de formar part del nostre conjunt patrimonial, no només amb la declaració de Béns de Rellevància Local, sinó en formar part del patrimoni de tots i totes els campellers i campelleres. L'esforç econòmic hui potser estarà una inversió futura per a diversificar l'oferta turística cultural del nostre municipi i els models de gestió desenvolupats a la Illeta dels Banyets i la Torre amb la col·laboració del MARQ han d'estar la línia a seguir.