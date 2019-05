Pedro Mario Pardo (EU): "Defender lo indefendible. El Campello que nos dejan"

Pedro Mario Pardo Amorós, candidato a la alcaldía por Esquerra Unida de El Campello

El gobierno saliente sigue justificando su inoperancia con engaños a la ciudadanía. Para cualquier formación política responsable, no cabría ninguna justificación en tildar de fracaso un gobierno que no ha sido capaz de dar soluciones a los principales problemas con los que se ha encontrado el municipio. Si un gobierno es incapaz de gobernar debe ser honesto y asumir sus responsabilidades proponiendo soluciones.

No cabe ninguna justificación para ser el único municipio de toda la provincia que no ha contado con unos presupuestos propios en la legislatura. Existe infinidad de ejemplos de municipios que aun contando con un gobierno en minoría han aprobado presupuestos negociando con el resto de formaciones políticas. Incluso en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, los presupuestos de 2018 fueron aprobados sin contar con la mayoría de los votos del pleno, al vincularlos su alcaldesa Ada Colau, a lo que denomina “cuestión de confianza”. En Campello, tenemos que lamentar que el gobierno municipal no los haya presentado, ni tan siquiera, en el pleno municipal para ser debatidos. Así es imposible que se aprueben. Además, año tras año la falta de planificación ha supuesto que ni los superávits fueran invertidos totalmente a través de las inversiones financieramente sostenibles. Solo en 2018, el recorte en mejoras de las infraestructuras municipales por no presentar a tiempo los proyectos supuso un recorte de más de 3 millones de euros en inversiones. Por no mencionar la falta de ejecución del propio presupuesto, solo en creación de empleo público se ha dejado de invertir en toda la legislatura más de dos millones de euros. Todo esto ha supuesto tener un bochornoso superávit bancario de 40 millones que se recortan en servicios a la ciudadanía que cada vez tiene un pueblo más empobrecido y sucio.

Tampoco han realizado ni un solo trabajo para avanzar en un nuevo Plan General desde abril de 2017 que se declarara nulo. Por no hablar del descontrol de las productividades. Si en 2014 estaban en 400.000€, en 2018 cerramos el año en 600.000€ y de seguir con la tendencia marcada por el alcalde a finales de 2019 podríamos llegar a cerca del millón de euros. O la gestión de la apertura de la piscina municipal, que a pesar de estar tres años acabada y lista para disfrute de los vecinos y vecinas, se encuentra cerrada y con un sobrecoste en mantenimiento de 150.000€, que va aumentando todos los meses en 5.000€.

No cabe duda que esta paralización tiene responsables, que han sido incapaces de gestionar nada, y que el próximo gobierno que salga de las urnas el 26 de mayo se va a ver muy condicionado por la falta de trabajo. Por último, recordar que además de esta inacción este gobierno se ha visto manchado por irregularidades muy graves tanto económicas como urbanísticas, algunas de ellas se encuentran actualmente en los juzgados. La próxima legislatura se empezará como se acaba esta. Con los grandes problemas del municipio sin solucionar.