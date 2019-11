Los catering de Compromís El Campello

En las navidades del 2017 y 2018 en las dependencias de infraestructuras dirigidas por el veterano exconcejal de Compromís, Alfred Botella, una empresa constructora de la localidad, hizo sendos catering invitando a todos los funcionarios, concejal incluido. La misma empresa quiso hacer lo mismo en las dependencias de urbanismo, a lo que la exconcejala de urbanismo M Carmen de Lamo se negó en rotundo, por verlo poco ético e inmoral, ya que era una empresa que tenía intereses en la localidad. ¿El exalcalde de Compromís, Benjamín Soler estaba al corriente de lo que hacía su subordinado?

Visto los graves acontecimientos que sucedieron en el Ayuntamiento de El Campello, en el pleno ordinario del 25 de julio de 2019 se presentó una moción que resumido; exigía la prohibición de realizar cualquier tipo de catering en los edificios públicos municipales con la finalidad de invitar a funcionarios y concejales por empresas privadas que tuvieran intereses económicos en la localidad. Dejen que les explique cómo funciona esto de las mociones. En los plenos los partidos políticos presentan estas “mociones” que no son más que propuestas que se votarán en el pleno en cuestión, se presentan varios días antes para que cada partido se reúna entre ellos y deliberen cuál será su postura y argumentación a cada moción, así que de la reunión de dicha moción los componentes de Compromís del Campello decidieron lo siguiente: Cuando le tocó el turno de palabra a Compromís, la argumentación de la tránsfuga Adriana Paredes (excompañera de De Lamo) con estas palabras dijo: “igual de ético es que una investigada haga una picaeta”.

No nos olvidemos que el veteranísimo Alfred Botella estuvo muchos años de diputado en “Les Corts” en los mismos tiempos de Rita Barbera, por eso verá normal dichos catering.

Esta es la calidad humana de la tránsfuga, que pensaba bien distinto cuando se hicieron dichos catering en la concejalía de Infraestructuras, echándose las manos a la cabeza y tachándolas de vergonzosas, ahora siendo compañero del exconcejal Alfred Botella ya le parecen normales, igual que le parecían normales a las exalcaldesas Rita Barbera y Sonia Castedo que las empresas privadas hicieran: regalos, viajes, comidas, Catering etc… a los políticos. No nos olvidemos que el veteranísimo Alfred Botella estuvo muchos años de diputado en “Les Corts” en los mismos tiempos de Rita Barbera, por eso verá normal dichos catering.

Pues bien, con la argumentación y la insinuación de Compromís pel Campello en palabras de la tránsfuga Adriana Paredes en dicho pleno, este partido se sube al carro de las calumnias, injurias y mentiras hacia Mª Carmen de Lamo. Todos sabíamos de la iniciativa de Compromís. Benjamín Soler, como alcalde en aquellos días, solo tenía que haber preguntado a los técnicos, letrados de Urbanismo, etc… pero en vez de hacer eso, prefirió poner al lobo a cuidar de las gallinas en urbanismo y seguir dejando que las calumnias y mentiras hundieran a una persona inocente y a su familia. Esto lo digo aquí y ahora para que lo sepa todo el mundo y que todos y cada uno de los componentes de la lista de Compromis, votantes incluidos, no aleguen desconocimiento.

Mónica Oltra en una ocasión dijo “ser una tránsfuga o actuar como una transfuga es lo mismo" es lo que hizo la tránsfuga Adriana Paredes los dos últimos años en el Ayuntamiento, con su padrino Benjamín Soler, otro secreto a voces que sabíamos todos.

Comentario significativo fue el que hizo en un diario el exalcalde Benjamín Soler sobre De Lamo “a ella también le tiré la caña” ahí está el nivel de arrogancia, prepotencia y aires de superioridad de este señor, creyéndose el Sumo Pontífice.

En las últimas elecciones Mónica Oltra, sacaba pecho diciendo que “hemos” sacado el doble de pueblos con mayoría absoluta en estas elecciones. Este comentario sentaría como un jarro de agua fría en la sede de Compromís del Campello, ya que en sus redes privadas decían que habían descabezado al ex partido de la transfuga y se llevarían todos los votos, más los problemas internos del PSOE del Campello, aspiraban a sacar de 4 a 5 concejales, pero la realidad fue que perdieron 100 votos, los de Compromis tendrían que hacer un poco de autocrítica y preguntarse qué les ha pasado, y lo que les ha pasado no es otra cosa que ya sufrieron ellos con otro tránsfuga, Vicente Rubio, pero al contrario, tanto que sufrieron “sufrimos” y criticaron aquella actuación y años después hacen lo mismo, no, peor, entre partidos de izquierdas que apoyaron su investidura sin condiciones, los votantes no olvidan “señor” Benjamín.

Ahora quiero explicarle a la tránsfuga Adriana Paredes lo de la “picaeta” No es lo mismo que una empresa privada con intereses en la localidad campe a sus anchas en los distintos edificios públicos de las distintas concejalías a que una concejala a final de año quiera invitar a un “picoteo” a las más de 20 personas que tiene a su cargo, ¡ojo!, picoteo que se pagó de su bolsillo, que por cierto, dicho picoteo (80 euros) lo pagaban a medias entre De Lamo y su compañera” la concejala de Medio Ambiente Cintia Alavés de Compromís ya que los dos departamentos están en el mismo edificio. Este pequeño detalle se le olvidó decirlo en el pleno “señora” Adriana Paredes. Dígale a su compañero Alfred Botella que, si quiere un picoteo que se lo pague él, como hicieron las concejalas en cuestión. Usted “señora” ha quedado retratada con sus hechos y palabras, yo no tengo pensado decir ningún calificativo hacia su persona ya que mi madre me ha educado de una manera de la cual estoy muy orgulloso.

Creo en la libertad de prensa y veraz, ya que es uno de los principales pilares de la democracia, pero también estoy en contra de la prensa sensacionalista que lo único que les interesa es el titular, por si pasados unos meses o años es verídica y poder decir “yo fui quien lo destapó”. La prensa verdaderamente profesional, sale de sus despachos, contrasta e indaga, ya que no puedes quedarte con la versión de una de las partes solo, no puedes decir, si no te cogen el telf. “la otra parte no ha querido hacer declaraciones” hay que salir a la calle y patear… Como ya he dicho antes, es tan sencillo como concertar una cita con los técnicos, abogados de urbanismo etc… y no quedarse en el despacho.

No sería de justicia que no nombrara al Partido Popular de Juanjo Berenguer, que lo más normal hubiese sido subirse al carro de las calumnias e injurias y echar más leña al fuego como han hecho otros partidos indirectamente. Pero la realidad fue muy distinta, desde el primer momento tuvimos el apoyo y calor de todos y cada uno de ellos, una lección de cómo saber estar que nunca olvidaré, así que desde aquí les quiero transmitir mi más sincero agradecimiento, mil gracias.

Para terminar, quería decirles a los señores de Compromís, partido que siempre he votado (UPV y BLOC) que ahora que tenemos a la Ultra Derecha en las instituciones y Ayuntamientos, ahora más que nunca, necessitem un partit que defensi, els nostres costums, la nostra cultura i sobre tot la nostra llengua, pero d’aquesta manera no.

No somos quien creemos, somos el resultado de nuestros hechos.