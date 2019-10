Limpieza y mantenimento de Aceras y Calles. Responsabilidad

Jose Sanz. Vecino de El Campello

La respuesta es obvia. Todos somos responsables. A los ciudadanos se nos exige y pide que no tiremos papeles, colillas, chicles y escupitajos por las aceras y calles, se nos pone papaleras y contenedores para tal fin. Ahora bien, ¿no son responsables también los Ayuntamientos con sus departamentos de limpieza?, y los Propietarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes, que ponen sus sillas y mesas, en las aceras. ( Bien es cierto que pagan impuestos por ello). Pero, y me consta que la mayoría, después o al inicio de su jornada, barren y limpian su correspondiente zona de acera, pero barrer y limpiar no es suficiente, pues si se observa, los días que estos establecimientos cierran, sus zonas de acera, están con grasa, sucias, por la caída de líquidos y/o grasas. Por lo tanto son más responsables, tanto dichos establecimientos como los departamentos de limpieza de los ayuntamientos de que esas zonas,y el resto de las aceras y calles de nuestra ciudad, pueblo o villa, estén en perfecto estado de limpieza y de mantenimiento. ¿Cuántas veces no han pisado uds. alguna baldosa rota y sobre todo en días de lluvias, se han mojado hasta la entrepierna, o se han hecho un pequeño esguince?.

Y para muestra un botón, en la zona de una de las calles o avenidas, mas comerciales del Municipio en que vivo. Y en la práctica totalidad de sus números ( casi 160 portales). La suciedad de sus aceras y calle, es lamentable, la limpieza de estas, y sobre todo en las zonas ocupadas por los Bares o Cafés, deja mucho que desear. Y en este Municipio de la Costa Alicantina, que su Ayuntamiento, tiene una de las economías mas saneadas y boyantes, y que vive mucho y casi todo el año del Turismo, tanto vacacional como residencial. Este Área de Limpieza y Mantenimiento de sus Aceras y Calles, deja mucho que desear. Srs. Responsable de la limpieza y mantenimiento de las aceras y calles ( Y me refiero a los Políticos y Propietarios de Bares y Cafés. No a los Trabajadores de estas áreas), pónganse las pilas, lo reconocerán todos y será mejor para todos. Se pagan muchos impuestos por parte de todos, ciudadanos y empresarios, y existen muchos medios y máquinas de limpieza, para mejorar las calles y aceras de nuestros pueblos y ciudades. Cumplimos todos el mensaje, “Mantener Limpias las Ciudades”. Un vecino harto, de la suciedad de zona donde vive.