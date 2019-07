Las algas de nuestras calas son el indicador biológico de la calidad de nuestras costas

“Estamos ya a principios de verano y las calas están llenas de algas, sin limpiar”

Es el titular sin más explicaciones que da un periódico de tirada provincial para advertir, no se sabe a quién, que es necesarios eliminar esta suciedad que de vez en cuando mancha nuestras playas y calas en El Campello.

Y en todas las orillas del Mediterráneo me atrevo a decir. Porque no son algas, ni son nocivas, son hojas que caen, caducas y viejas ya, de los ramilletes o haces de Posidonia oceánica. Ni “Poseidonia”, ni algas, ni suciedad. Es, ni más ni menos, que el indicador biológico de la calidad de nuestras costas, la presencia de los arrecifes barreras colonizados por las praderas de esta dicotiledónea marina que habita exclusivamente nuestro mar Mediterráneo y algunos tramos de la costa australiana. Tiene flores y frutos como cualquier planta que estamos acostumbrados a ver en nuestros jardines, solo que habita en el mar. El entramado de hojas oxigena nuestras aguas, y sirve de refugio a una innumerable cantidad de especies de animales vertebrados e invertebrados, lugar de puesta de algunas especies que vienen a desovar al litoral.

Pero vayamos a sus “restos”. Hojas caducas que se desprenden del haz de hojas del crecimiento en estolones colonizando los sustratos y que acaban cubriendo la orilla de las pequeñas calas del término y formando espesos paquetes que no hacen otra cosa que proteger del fuerte oleaje los residuos arenosos y la grava que unas veces están y otras no, en nuestras playas. Estos acúmulos de hojas secas aparecen y desaparecen con bastante facilidad, depende de las fuerzas del mar, pero no cabe duda de que el poder amortiguador de las mismas es incontestable. No se puede calificar de suciedad de las playas porque ¿alguien habla de suciedad de nuestros montes cuando vemos hojarasca entre los árboles? ¿Alguien habla de limpiar los montes de esa suciedad que son las hojas secas? La comparativa no admite discusión.

Pues no es ninguna novedad que algunos (no pocos) vecinos de la costa llaman alarmados a las oficinas municipales exigiendo la limpieza de las calas sin molestarse en leer los carteles que con tanto mimo y didáctica han instalado los de la municipalidad hace unos tres años auxiliados por el Instituto de Ecología del Litoral. La calificación es la siguiente; playas o calas naturales, ausentes de retirada de restos de Posidonia, calas o playas seminaturales, una o dos retiradas anuales de restos y playas abiertas de las que, a juicio de los técnicos municipales, requieran la retirada de estos arribazones. No hay que discutir, los que han estudiado saben más que los que no. Existe una más que amplia bibliografía sobre el tema de la conservación, restauración y gestión del litoral en el Mediterráneo. La conservación de estos espacios reducidos inalterados es una exigencia de la agenda MAB cuando la mayor parte del litoral está manoseado por el turismo masivo. Y, sobre todo, lo más importante para aquellos que abominan de las “playas sucias”, existe un magnífico transporte para trasladarse en pocos minutos a las playas libres, de arena cálida, sin bichos, ni algas, con duchas, …, pero con gente. Con mucha gente. Pero ha de haber para todos los gustos.

Eduardo Seva Román

Concejal del grupo Municipal

RED